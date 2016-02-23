Сон или что-то другое?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:21

Причина: Стилистика автора сохранена

Искусство Сновидений Просмотров: 26 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 13:13 by

Доброго времени суток, уважаемые пользователи. Недавно со мной произошел неприятный инцидент, о котором я вам поведаю. Я уже давно не посещала данный сайт, но надеюсь на ваши комментарии, скорее всего отрезвляющие и успокаивающие.Ближе к 23.00 я легла спать, заснула быстро, но спала как-то тревожно. Так сложились звезды, что на данный момент в моей жизни не совсем приятный период. Может быть, это и сказалось, но грузить вас своими проблемами я конечно не буду, потому что у вас наверняка своих хватает. Я не знаю, сколько прошло времени, но я открыла глаза, потому что было ощущение, что надо мной что-то стоит. Я лежу на кровати, обстановка в комнате такая же, а у кровати стоит оно - дьявол, Люцифер, черт, бес, можно назвать как угодно. Черное тело, очень мощное, высокий рост практически под потолок. Витые рога, как у барана, физии я не разглядела. Оно очень шумно дышало, и тут я услышала, как оно издает душераздирающий поросячий визг. Я от ужаса не могла двинуться с места! Я приподняла голову и увидела, что я лежу на кровати, но в каком-то голубом святящемся круге, даже не знаю, как объяснить. Потом я перевела взгляд на это нечто, оно по-прежнему визжало, причем физия была повернута в сторону иконы. У меня над дверью в комнату висит икона, которая досталась мне от прабабушки. Ее я не знала. К сожалению, она умерла до моего рождения, но какими-то путями эта икона перекочевала именно ко мне.После чего оно начало водить руками надо мной. У меня было такое ощущение, что эта штука меня чувствует, но не видит, от чего истошно и возмущенно визжит. И если я себя выдам, то у меня будут большие неприятности. Как это все закончилось - непонятно, я просто провалилась в сон. Может это был пресловутый сонный паралич, просто нехороший сон, но суть в том, что после этого я заболела. Не скажу, что очень уж серьезно, но достаточно неприятно. Просто сразу в этот день температура подскочила до 40. На данный момент я чувствую себя огурчиком, но у меня не выходит мысль, а что было бы, если бы я выдала себя?Спасибо вам большое за ваше внимание. Если кому-то показалось, что написано коряво, я немного волновалась и прошу прощения.

Ключевые слова: Сон дьявол икона рога ночь авторская история

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