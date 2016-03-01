Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сны

Попытки вырваться просто бесполезны

Сон или не сон...
Как-то вечером, вернувшись с работы, я почувствовала усталость, уснула в зале на диванчике перед включенным телевизором. По времени, было около девяти часов вечера. Как-то, прям, отключилась, и снится мне, что я сплю на том же диване в зале, работает телевизор, короче, всё как на самом деле происходит в данный момент. Кто-то толкает меня, так активно тормошит и я просыпаюсь в своём сне. Смотрю, существа невысокого роста, похожие на чертиков, что ли, точно сложно объяснить, они такие шустрые. Настрой у них был очень агрессивный. Хватают меня за ноги так сильно и больно, стягивают резко в низ, что я очень больно ударяюсь об пол. Причем, я понимаю, что по сравнению с ними я очень слаба, такая нечеловеческая у них сила. Мои попытки вырваться просто бесполезны. Ужас, страх и непонимание, что здесь происходит, кто эти существа и т. д. И вдруг я просыпаюсь на самом деле в зале на диванчике, перед работающим телевизором и четко ощущаю боль в теле на местах удара об пол в моём сне. Что это было - сложно объяснить, но точно знаю, что подобного не было у меня. По крайней мере, во снах обычно все иначе: и обстановка, и время суток, и одежда, и так далее, а здесь прям тот же зал, всё один-в-один как на самом деле!

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 05:48
Сегодня, 05:48 by АдиПросмотров: 22Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Сон чёртики агрессия удар авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.