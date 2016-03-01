Попытки вырваться просто бесполезны

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 05:48

Ади Просмотров: 22 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:48 by

Сон или не сон...Как-то вечером, вернувшись с работы, я почувствовала усталость, уснула в зале на диванчике перед включенным телевизором. По времени, было около девяти часов вечера. Как-то, прям, отключилась, и снится мне, что я сплю на том же диване в зале, работает телевизор, короче, всё как на самом деле происходит в данный момент. Кто-то толкает меня, так активно тормошит и я просыпаюсь в своём сне. Смотрю, существа невысокого роста, похожие на чертиков, что ли, точно сложно объяснить, они такие шустрые. Настрой у них был очень агрессивный. Хватают меня за ноги так сильно и больно, стягивают резко в низ, что я очень больно ударяюсь об пол. Причем, я понимаю, что по сравнению с ними я очень слаба, такая нечеловеческая у них сила. Мои попытки вырваться просто бесполезны. Ужас, страх и непонимание, что здесь происходит, кто эти существа и т. д. И вдруг я просыпаюсь на самом деле в зале на диванчике, перед работающим телевизором и четко ощущаю боль в теле на местах удара об пол в моём сне. Что это было - сложно объяснить, но точно знаю, что подобного не было у меня. По крайней мере, во снах обычно все иначе: и обстановка, и время суток, и одежда, и так далее, а здесь прям тот же зал, всё один-в-один как на самом деле!

Ключевые слова: Сон чёртики агрессия удар авторская история

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