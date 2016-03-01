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Сны

Крик ночью

Может пару недель, может чуть больше, приснился мне странный сон... Но обо всём по порядку.
Мы с семьей получили новую квартиру и очень были этому рады, так как переселяли нас со старой убогой коммуналки в новый дом с благоустроенными квартирами. Какое счастье - иметь свою собственную ванную, туалет и кухню. Думаю, дом новый, совсем не успел ещё всякими бестелесными существами обзавестись. В старом доме этих существ было предостаточно, изматывали меня очень, практически каждую ночь! Ну, думаю, отдохну хоть в новой квартире!
Прошло месяца три с момента переезда, снится мне сон: ночь, темная комната освещается тускло горевшей лампой на столе, я сижу на стуле возле стола. Осматриваю комнату, все углы темные, толком ничего не видно, вроде еще мебель есть, сижу и знаю, что в этой комнате я не одна, но никого не вижу, слышу только, что этот кто-то что-то говорит, но я плохо слышу его, так как в ушах у меня беруши для сна (я всегда сплю только с берушами, так как в коммунальной жизни они были очень необходимы и отвыкнуть ещё не могу от них). То есть я во сне понимаю, что я в берушах, и поэтому плохо слышу того, кто мне пытается что-то сказать. Сижу и думаю, пускай болтает что хочет, я его все равно толком не слышу, как-то так ещё пренебрежительно подумала об этом, мол, лучше бы вообще заткнулся, но да ладно, пускай бубнит, всё равно его почти не слышу... И в этот момент этот кто-то начал говорить всё громче и громче, как бы каждое следующее слово было гораздо громче другого. Конечная фраза просто взрывала мои уши: ЕСЛИ ТЫ ЗАТКНУЛА УШИ, ДУМАЕШЬ, ТЫ МЕНЯ НЕ УСЛЫШИШЬ?!
Я просто подорвалась посреди ночи от этого жуткого крика в моих ушах. Но все домочадцы спокойно спят! Муж рядом посапывает, а я просто в таком шоке, страх меня накрыл жуткий, кое-как уснула.
Утром ничего никому не рассказала, а вот на днях дочь рассказала: вернулась со школы, зашла в свою комнату и видит - дверца шкафа, на котором зеркало, начала трястись, две дверцы спокойно стоят, а посередине с зеркалом вся трясется, будто её изнутри кто-то толкает, понятное дело, никого в шкафу не было и толкать её было некому. Говорю ей, может тебе показалось, уверяет, что нет, в комнате ничего кроме данной двери не шелохнулось и постороннего звука не было, пару минут так продолжалось, а потом всё стихло, дочь открыла шкаф - никого! Она у меня уже не маленькая, скоро 15 лет исполнится. Вот я думаю, видимо везде хватает этих сущностей, просто есть люди, которые их могут чувствовать, к тем они и цепляются.
Сегодня, 14:36 by АдиПросмотров: 80Комментарии: 0
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Ключевые слова: Ночь крик беруши сон авторская история

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