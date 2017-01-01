Странный канал YOUTUBE на русском. Продолжаем изучение

Про телефон, мне кажется, это отсылка к стране грибов, не?



А: Страна грибов? Зачем ехать в какую-то страну за какими-то грибами, если кукольный домик есть и в Вашем городе, и в моем? Оглянитесь... Но будьте осторожны. А то в куклы еще надо уметь играть.

А что будет, если неправильно играть в куклы?



А: Вопрос правильный. Но скоро серии новые будут, там наглядно пояснят. Авиценна ж как говорил, помните?



Вино — наш друг, но в нём живет коварство:

Пьёшь много — яд, немного пьёшь — лекарство.

Не причиняй себе излишеством вреда,

Пей в меру — и продлится жизни царство.



Ну смотря, как неправильно. Если вы про глутамат натрия сейчас говорите, то просто истинный смысл арт объекта исказится. Образы надо хранить и беречь, и в чистоте содержать. А то получается, что... они не сохранятся. Это если играть в куклы неправильно для самих кукол...



А вот если неправильно играть ими для Вас - это уже иная сторона медали. Сама кукла ничего не сделает, разумеется, а вот есть люди, которые могут вашу любовь к куклам повернуть не в ту сторону. Например, в вашем зеркале. Кукла - это объект искусства, по сути. Искусство настоящее - оно не пагубно. Как и культура, если она настоящая, а не суррогат. А вот про НОВОЕ ИСКУССТВО, о котором мы говорим, так оно вообще может влиять благотворно. Опять же, читайте рубаи выше.





Мы рады, что вы заглянули на наш канал. Наш канал говорит о том, в чем другие каналы не могут себе признаться. Не пропустите все самое интересное, открывайте новые горизонты и интерпретации. И помните: мы за искусство без глутамата натрия! Путь осознания лучших своих сторон с помощью арт-терапии - реален!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:31

Причина: Зачем после каждого предложения вместо точек многоточия?

happyfox Просмотров: 69 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 15:30 by

Покопавшись еще, заметил следующее: на канале появляются видео, которые потом быстро удаляются... Мне приходит по уведомлению, что видео было загружено. С ютуба я его не скачивал.Появилась новая серия. Там главный герой уже попал в тот кукольный дом, в который собирался. Главный герой начал осознавать, что в этом доме живут не только люди.Еще пару интересных моментов, которые я нашел. Если пройтись по комментариям, то можно заметить, что автор (А) канала отвечает на них. Но очень интересно...Например:То есть это уже не продолжение польского сериала, мы узнали.Следующий комментарий:Написано немного бессвязно, но вот, что мы узнали:1. Сериал еще не завершен.2. Возможно, куклы как-то связаны с алкоголем.3. Кукла - это образ.4. Кукла - это объект искусства, по сути.5. Новое искусство, глутамат натрия - это ключевые понятия.Глутамат натрия - усилитель вкуса (C5H8NO4Na * H2O). На канале о нем есть еще одно упоминания в разделе информации:То есть глутамат натрия, судя по контексту, - нечто нехорошее.Интересно, что дальше будет...

Ключевые слова: Путешествие в кукольный домик загадки странный канал сериал передача видео кукла авторская история

Другие, подобные истории: