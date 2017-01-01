Странный YouTube-канал и файл Sal soverte.exe

Расследование

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 05:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

AlexeyZzz Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:26 by

Всем привет! Хочу рассказать вам небольшую историю, которая случилась со мной сегодня. Все ссылки в конце.Значит, лазал я на ю-тьюбе, смотрел всякие смешные ролики, ну, в общем, все дела, и вижу я в похожих видео "secret".Это видео было от пользователя. Я прочитал первую надпись в видео и решил не досматривать до конца.Там говорилось что в описании есть секретный файл, когда я нажал на ссылку меня почему-то перекинуло на Яндекс.Диск, пользователя выложившего файл, почему-то не показывает.Я обожаю СФ и все такое, решил скачать этот файл и посмотреть, что там. Тем более, историй про этот файл еще нигде нету. Перед тем, как открыть файл, я, естественно, проверил его в virustotal. Скан показал десять обнаружений из пятидесяти Но я обычно смотрю только на Аваст, Касперский и Доктор Веб - они показывали, что все в порядке.Файл я сначала открыл через WineHQ из-под Linux, а потом, так как угроз никаких не было, решил запустить его в Винде.Ничего особенного я там не увидел… Открылась чёрная консоль и окно, где нужно ввести пароль.Я стал подбирать комбинации пароля такие, как: 1234, ничего не набирая, sal soverte, но ничего не помогло. Вспомнив, что я не досмотрел видео, решил вернуться к нему.В видео так же ничего особенного, только несколько черных надписей, но, как я понял, они должны помочь разгадать пароль от этого файла.Итак, я специально для вас перевожу тексты из видео:0:00 - Секретные файлы в описании0:06 - Пароль это числа (состоит из чисел)0:10 - Пароль это какая-то дата, но какая дата?0:16 - Просто подумай (не совсем понял как перевести )0:20 - Я дам подсказку0:25 - Sal soverte***Итак, друзья, как я понял, "sal soverte" - это ключевые два слова, которые дадут разгадку пароля, а именно, это какая-то дата, но мне ничего в голову не приходит. Тем более я вообще не знаю, на каком это языке.Ссылка на архив со всем материалом, канал на ю-тьюбе с видео и самим файлом на Яндекс.Диске:Старую часть статьи я стирать не буду - сейчас я расскажу вам, как я узнал пароль от программы.Итак, после нескольких минут размышлений я додумался, что паролем может быть дата создания канала sal soverte.На главной страничке канала не было вкладки "информация", где можно было посмотреть дату создания, как будто автор специально её убрал, на их месте было лишь несколько минусов.Но я, как олдфаг и знающий ю-тьюба, просто-напросто приписал в адресную строку /about. Дата создания канала была 21 ноября 2015.Сначала я попробовал ввести короткую дату 21.11.15, но она не подошла, и тогда я попробовал 21.11.2015, и все сработало!!!Когда я угадал пароль, я немного почувствовал себя Шерлоком (ненадолго). Но мне стало тревожно, что после ввода пароля в консоли начали мигать красные надписи "666".Конечно, это может быть фейк и тут ничего страшного, но это мне показалось действительно тревожным, и появилось ощущение, как будто в доме со мной еще кто-то есть.Спасибо за внимание, друзья. Если хотите посмотреть на файл и видео, все ссылки есть выше, пароль так же прилагается к архиву.

Ключевые слова: Sal soverte YouTube смертельный файл расследование авторская история

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