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nana825763

Всем привет, с вами DmitriyHodkor. Это первое, что я выкладываю сюда, так что строго не судите.
Вот уже год я наблюдаю за каналом nana825763 (по-моему, странное название, такое чувство, что владелец канала сделал название из рандомно набранных цифр).
Дата основания канала - 27 сентября 2006 г.
Последнее на данный момент видео выложено 2 месяца назад, то есть в ноябре 2016.
Канал меня зацепил очень странными видео, а именно некоторыми из них:
1. My house walk-throgh
[img]https://psv4.vk.me/c812221/u270973189/docs/2d26870b596b/Screenshot_2017-01-02-16-03-58.png?extra=IyH_Y6pbaiGEjRICtm3xJgopfE6xAWNP3yGi8RMFQia9PsEFckYrjnKcbV4r-hGC9Tnd_A6MSttQYLp6a2wBhwRB2kGFU6C51s_sD8kNtQKyA45eyG_WeRqY[/img]

2. Pokopokoshopping
Всего, как я посчитал, на этом канале 54 видео. Разберем одно видео.
My house walk-throgh – видео, в котором человек с камерой и фонариком (по-моему, это была лампа) ходит по заброшенному дому и ничего при этом не говорит, вместо слов появляются тексты внизу на японском и английском. Действие происходит в Японии. В начале видео мы видим, что он (так я буду называть автора) просыпается от тайфуна, он почти все видео говорил, что в Японии сейчас тайфун. Как он уверяет, этот дом его, и он показывает все комнаты, ходя по длинным коридорам. За весь просмотр видео я думал, что сейчас вылезет какой-то скример, но, к счастью, ничего такого не было. Хотя нет… Когда он заходил в ванную, там был труп, как он сказал, дедушки. Он не говорил, что он мертв или еще что-то, просто сказал: «А это мой дедушка». Его дедушка лежал в кровавой ванне, у него не было плоти, можно сказать, только скелет. И еще, когда заходил в одну из комнат, он сказал: «А это моя бабушка». Она была накрыта кровавой простыней и была, как я увидел, в таком же состоянии, что и дедушка. Кстати, это и есть последнее видео на канале. Черт, было жутко наблюдать за этим. По-моему, это какой-то с психическими отклонениями человек, ведь он выкладывает такие бредовые видео, что даже нечего про это сказать. Но это название канала nana825763… В нем что-то есть, именно в цифрах, как будто они что-то означают. Советую к просмотру данный канал, может, именно вы разгадаете его секрет.
Много блогеров упоминали об этом канале, даже выставляли его в топ 10 крипи каналов.
Повторюсь, это первая моя публикация на этот сайт, так что не нужно тапками кидаться.
Канал.

Новость отредактировал Sunbeam - Вчера, 17:21
Вчера, 15:59 by dmitriyHodkorПросмотров: 177Комментарии: 7
+6

Ключевые слова: Канал видео крипи авторская история

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Комментарии

#1 написал: shao
Вчера, 16:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 41
Nana - "семь" на японском.

Не уверен что ставить, потому без оценки.
Зарегистрирован: 20.02.2011
#2 написал: defaultuser12
Вчера, 17:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 20
Уже не раз про этот канал писали, в частности про Username666.
Ничего удивительного.
Без оценки.
Зарегистрирован: 8.10.2014
#3 написал: Varg Snickernes
Вчера, 20:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3
Nana сам признается, что он это по приколу делает. Вполне адекватный человек, играет в WarCraft 3, даже огородик свой имеет. Ничего интересного. Без оценки.
Зарегистрирован: 18.12.2016
#4 написал: Lycanthrope
Вчера, 21:07
0
Группа: Администраторы
Репутация: (454|2)
Публикаций: 40
Комментариев: 1 826
Цитата: Varg Snickernes
Nana сам признается, что он это по приколу делает. Вполне адекватный человек...

Аналогично с набившим оскомину видео Mereana Mordegard Glesgorv, где чувак подшутил над своим другом и сделал это самое видео. А уж бредней и баек по сети расползлось...
Зарегистрирован: 25.04.2010
                 
#5 написал: guyfox
Вчера, 22:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 12
История класс, но я вчера ударился ногой об стол, поэтому минус.
Зарегистрирован: 16.06.2015
#6 написал: ТурбоХОЙ
Вчера, 22:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 842
Всем привет, с вами DmitriyHodkor.

Ну привет, коль не шутишь!

Это первое, что я выкладываю сюда, так что строго не судите.

Конечно (нет)

Вот уже год я наблюдаю за каналом nana825763

Какой молодец! Я этим каналом года 2 или три назад интересовался

по-моему, странное название, такое чувство, что владелец канала сделал название из рандомно набранных цифр

Да ладно?o_0 Не может быть...

Твой "АНАЛиз" это вообще нечто. 10 из 10. Мне просто лень расписывать, почему он "10 из 10"

Советую к просмотру данный канал, может, именно вы разгадаете его секрет.

Ой, а давай я разгадаю, а? Нана - это просто арт-проект парня из Японии. Кстати, об этом уже давным-давно известно.

Много блогеров упоминали об этом канале, даже выставляли его в топ 10 крипи каналов.

Вот поэтому и не надо было выкладывать этот баян

Повторюсь, это первая моя публикация на этот сайт, так что не нужно тапками кидаться.

Конечно-конечно (нет) х2

Ну что же, подведём итог! Нана - это один из самых древнейших баянов. За каким х**ом его вообще надо было выкладывать? Вон, в тех же "Кошмарах Интернета" ФлинФлай всё подробно разжевал об этом канале. В общем, я думаю, ты понял, о чём я тебе говорю.

P.S. Отговорки на уровне "Это моя первая история" не прокатывают

В итоге минус
Зарегистрирован: 1.04.2014
  
#7 написал: mD15
Сегодня, 01:06
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с з и с ж и. С+..
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