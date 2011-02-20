nana825763

[img]https://psv4.vk.me/c812221/u270973189/docs/2d26870b596b/Screenshot_2017-01-02-16-03-58.png?extra=IyH_Y6pbaiGEjRICtm3xJgopfE6xAWNP3yGi8RMFQia9PsEFckYrjnKcbV4r-hGC9Tnd_A6MSttQYLp6a2wBhwRB2kGFU6C51s_sD8kNtQKyA45eyG_WeRqY[/img]

Новость отредактировал Sunbeam - Вчера, 17:21

dmitriyHodkor Просмотров: 177 Комментарии: 7 +6 Вчера, 15:59 by

Всем привет, с вами DmitriyHodkor. Это первое, что я выкладываю сюда, так что строго не судите.Вот уже год я наблюдаю за каналом nana825763 (по-моему, странное название, такое чувство, что владелец канала сделал название из рандомно набранных цифр).Дата основания канала - 27 сентября 2006 г.Последнее на данный момент видео выложено 2 месяца назад, то есть в ноябре 2016.Канал меня зацепил очень странными видео, а именно некоторыми из них:1. My house walk-throgh2. PokopokoshoppingВсего, как я посчитал, на этом канале 54 видео. Разберем одно видео.My house walk-throgh – видео, в котором человек с камерой и фонариком (по-моему, это была лампа) ходит по заброшенному дому и ничего при этом не говорит, вместо слов появляются тексты внизу на японском и английском. Действие происходит в Японии. В начале видео мы видим, что он (так я буду называть автора) просыпается от тайфуна, он почти все видео говорил, что в Японии сейчас тайфун. Как он уверяет, этот дом его, и он показывает все комнаты, ходя по длинным коридорам. За весь просмотр видео я думал, что сейчас вылезет какой-то скример, но, к счастью, ничего такого не было. Хотя нет… Когда он заходил в ванную, там был труп, как он сказал, дедушки. Он не говорил, что он мертв или еще что-то, просто сказал: «А это мой дедушка». Его дедушка лежал в кровавой ванне, у него не было плоти, можно сказать, только скелет. И еще, когда заходил в одну из комнат, он сказал: «А это моя бабушка». Она была накрыта кровавой простыней и была, как я увидел, в таком же состоянии, что и дедушка. Кстати, это и есть последнее видео на канале. Черт, было жутко наблюдать за этим. По-моему, это какой-то с психическими отклонениями человек, ведь он выкладывает такие бредовые видео, что даже нечего про это сказать. Но это название канала nana825763… В нем что-то есть, именно в цифрах, как будто они что-то означают. Советую к просмотру данный канал, может, именно вы разгадаете его секрет.Много блогеров упоминали об этом канале, даже выставляли его в топ 10 крипи каналов.Повторюсь, это первая моя публикация на этот сайт, так что не нужно тапками кидаться.

Ключевые слова: Канал видео крипи авторская история

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