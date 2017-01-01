Чудище лесное

Новость отредактировал Sunbeam - Вчера, 10:18

folko92 Просмотров: 74 Комментарии: 0 +3 Вчера, 10:18 by

Деревню Зады окружал дремучий лес. И появилось в том лесу Чудище лесное, и стали пропадать местные жители.Собрались тогда все жители деревни на сходку и стали думать да гадать, что делать да как быть.Вызвался тут местный богатырь Захар извести Чудище лесное. На том и порешили.Отправился Захар в лес, долго бродил и вышел к избушке Бабы-Яги.- Поворотись ко мне передом, а к лесу задом, – громко скомандовал Захар и топнул ногой.Избушка, громко скрипя, поворотилась, дверь отворилась, и на пороге появилась очень недовольная Баба-Яга.- Что за…? Какого…? Чего тебе надобно, молодец? Только Wi-Fi настроила, все сбил мне, охламон! Если вискаря не принес бабусе, то и на порог не пущу!- Не ругайся, бабуся, на вот тебе в подарок электронную книгу!- Ха, ха, ха… Я книжек не читаю, кружки не посещаю, я занимаюсь лишь бедой!- А тогда вот тебе в подарок iPоd , у него камера хорошая. Будешь своего кота фотать и в Инстаграме выкладывать.- Хороший говоришь? Ну, тогда ладно, заходи. Так чего тебе надо?- Помоги мне, бабуся, от Чудища лесного избавиться.- Это то, что на болоте живет? Как вы его нецензурно обозвали.- Так это бабушка Прасковья так выразилась. Пошла она как-то корову в сумерках искать и повстречала это чудище… Говорит: в тине оно все, морды не разобрать, только ноги, руки и башку видать, воняет ужасно.- Ты это, вот что, позвони лучше Сэму и Дину, они знают, как с нечистью управиться, – предложила Яга.- Не хочу я никому звонить, хочу самолично одолеть чудище! – пылко ответил Захар.- Ну, тогда ладно, вспоминай, не было ли у вас в последнее время смертей и покойников, не погребенных должным образом?- Хм… Постой, постой… Да! Год назад алкаш наш местный Мотька напился и утоп в болоте, а труп его так и не нашли. И чудище это появилось где-то год назад.- Вот тебе и ответ, паря! – обрадовалась Яга. – Найдите останки и сожгите их.- А где же нам искать? Болото огромное.- Ладно, сейчас погляжу в волшебное блюдце, но ты мне еще абсент должен будешь. Чуфыри, чуфыри, а ну-ка, Google, покажи мне карту! Вот, там есть кочка большая, моховая, на ней деревце сломанное. Около того деревца и ищите.- Спасибо, бабуся! – поблагодарил Захар.Собрались все мужики деревни и отправились на болото во главе с Захаром. Быстро нашли ту кочку и деревце. Стали шестами тыкать в дно. Один шест уперся во что-то, стали тянуть, и всплыл мертвец. Только по татухе и опознали, что это Мотька.Сделали, как велела Баба-Яга, кремировали труп. И с тех пор исчезло Чудище лесное. А местные снова без страха стали ходить в лес.

Ключевые слова: Монстр лес Баба-Яга авторская история

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