Не тот портал

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:33

Причина: Стилистика автора сохранена

folko92 Просмотров: 39 Комментарии: 1 +3 Вчера, 23:33 by

Однажды, всемирно известная путешественница в другие миры, Алиса ошиблась временным порталом и оказалась в мире русских народных сказок. Открыв глаза, Алиса огляделась и поняла, что она в лесу. Перед ней была тропинка, и Алиса бодро зашагала по ней, надеясь на встречу с мудрой гусеницей и ее волшебными грибами.Долго ли, коротко ли шла Алиса, как вдруг впереди она увидела избушку на курьих ножках. Подойдя к избушке, Алиса постучала в дверь.- Кого там черти несут? – откликнулся весьма неприятный старческий голос.- Меня зовут Алиса! Я не знаю, где я! Помогите, пожалуйста!- Ну ладно, заходи!Алиса отворила дверь и вошла. Привыкнув к полумраку, она стала оглядываться вокруг. Напротив нее стояла хозяйка этого ветхого жилища. Это была неприглядная на вид старушка в каких-то старых вещах из секонд-хенда. Рядом с ней громко мурлыкал огромный упитанный черный кот.- Ты кто такая и откуда будешь? – спросила старушка.- Меня зовут Алиса. Я из Англии, а вы кто? Меня обычно в начале встречает белый Кролик, и дальше я следую за ним на встречу приключениям. А в этот раз как-то все странно получилось.- Я - Баба-Яга. И ты сейчас в русском лесу. Хм… Кролик… Здесь скорее встретишь медведя или белку. Да, ошиблась ты порталом, внучка. Не туда тебя забросило. Ладно, тут помочь может только Леший. Иди к нему, он великий мудрец.И Баба-Яга рассказала Алисе, где найти Лешего. Алиса, строго следуя указаниям, пришла на нужную полянку. И увидела там милого старичка, который с аппетитом ел мухомор.- Надо же, а он чем-то похож на мудрую гусеницу, тоже любит грибы, – подумала Алиса.- Эй, молодуха! Тебе чего, приворотного зелья что ли? Так это не ко мне, к Яге или Василисе премудрой иди, они в этих ваших заморочках разбираются.- Здравствуйте, сэр! Вы Леший? Меня к вам как раз Баба-Яга и послала. Я - Алиса, я порталом ошиблась.- А, так ты, значится, просто из другой сказки? Ну, это дело поправимое, сейчас мы тебя куда надо отправим.Леший начал чертить палочкой на земле какие-то замысловатые геометрические фигуры и что-то приговаривать.- Так, приготовься! Нужный портал найден! Привет Шляпнику и Соне, передай им кофе для разнообразия, а то все чай да чай. И гусенице своей на вот, мухоморы передай. Пусть перезагрузит свою матрицу сознания.Алиса, не успев ничего ответить, увидела яркую вспышку, и все встало на свои места. Она была в своей собственной сказке. В привычной реальности и в своем окружении.

Ключевые слова: Сказка алиса баба яга кот избушка леший авторская история

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