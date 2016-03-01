HMR #22 | Итоги 2016

TheMaximchik Просмотров: 27 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 00:03 by

Очередной год подходит к концу. Много всего произошло, как хорошего, так и плохого, а также вышло немало фильмов в жанре ужасов. Хороших и не очень. Сегодня мы подведём черту и посмотрим, что же нам принесла киноиндустрия в этом году.По определённым причинам, мы не делали обзоры на некоторые фильмы в виду малой причастности к жанру, либо откровенного трэша. Как и в прошлый раз, разделим фильмы на 3 категории и быстро по ним пройдемся. Итак, наш топ фильмов ужасов 2016 года.

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