Легенды Кунгурской ледяной пещеры. Часть 2. Околонаучная

Легенды Кунгурской ледяной пещеры. Часть 2. ОколонаучнаяКунгурская пещера – седьмая в мире гипсовая пещера по протяжённости (5700 метров) и единственная – с обширным оледенением. Пещера образовалась 12 тысяч лет назад на месте Пермского моря. Она содержит 48 гротов, 70 озёр, 146 органных труб (высоких шахт), доходящих почти до поверхности земли.
В центральной части пещеры всегда влажный холодный воздух: +5 °C, но есть и гроты-холодильники, где температура опускается до -28 градусов. Состояние льдов в пещере зависит от температурного режима на поверхности. Больше всего льдов было в 18 веке. Сейчас многолетние льды встречаются на расстоянии 270 метров от входа, у Крестового грота. Наиболее красиво льды кристаллизировались в Бриллиантовом гроте, который украшен особенно крупными кристаллами лотковой и игольчатой формы.
Первый план Ледяной пещеры был составлен в 1703 году картографом Семёном Ремезовым. Он же описывал, что в пещере находится некая загадочная пирамида, но, кроме него, ее никто еще не видел. По мнению пермского исследователя С. Зяблицкого, именно эта пирамида является главной причиной паранормальных явлений, происходящих в пещерных лабиринтах.
Многие туристы, спелеологи, исследователи пещеры не раз видели светящиеся шары и огненные сполохи. Есть фотографии, сделанные мощной аппаратурой, на которых за спинами ее посетителей видны таинственные существа. Пещера известна также эффектом «морочения», когда люди теряли ощущение временной и пространственной реальности.
31 декабря 1974 года группа студентов-спелеологов встретила Новый год в одном из гротов пещеры, заблудившись и попав под обвал горных пород. Еще был случай в XIX веке, когда кунгурский крестьянин по имени Антип заблудится в пещере. Несколько дней он плутал по ледяным гротам и наткнулся на несколько мешков с золотом. Тогда крестьянин дал обет, что если выберется из пещеры, то построит на найденные сокровища церковь. Через год в Кунгуре была возведена деревянная церковь, которая просуществовала 50 лет, а потом сгорела.
Возможно, это было золото Ермака, который, по преданиям, с несколькими верными воинами и обозами золота, серебра, драгоценных камней, украшений и дорогих мехов укрылся в Ледяной пещере, спасаясь от хана Кучума. Это произошло в 1584 году. Там они прожили до весны. Затем Ермак, надежно спрятав богатства в одном из дальних гротов пещеры, отправился в поход в Сибирь, но вот вернуться за трофеями ему было не суждено.
Двумя веками позже в этих местах воевал герой башкирского народа - Салават Юлаев. Вначале его противником был бунтовщик Емельян Пугачев, но в конце 1773 года Салават перешел на сторону пугачевцев. Спустя год он был схвачен отрядом правительственных войск, подвергнут пыткам и сослан на вечные каторжные работы, где умер в 1800 году. Однако местные предания утверждают, что Салават Юлаев бежал из заточения в Кунгур, где жила одна из его бывших жен. Он скрывался в Ледяной пещере до 1814 года, наведываясь в семью…
В 1959 году в пещере была обнаружена древняя пещерная живопись, которую сделали люди каменного века. Возможно, древние племена еще тогда знали о странных явлениях в пещере и на склонах горы соорудили языческие святилища, обнаруженные уже в наше время. Историки считают, что это были предки современных хантов, которые с XII века облюбовали Кунгурову гору. В летописях сохранились свидетельства, что таинственные люди совершали набеги на русских поселенцев, которые жили тогда в остроге.
И без хантов русским жилось несладко у «Чертовой» пещеры: ходили легенды, что в ней живет настоящий черт, который похищает «малых детушек и красных девиц». В 1793 году на северном склоне Кунгуровой горы солдатами был изловлен шаман, который бормотал какие-то заклинания на непонятном языке. За поясом у него был кожаный мешок с иссохшей женской рукой. На среднем пальце мумии был небольшой золотой перстенек. Недалеко от места его задержания был найден замаскированный подземный лаз. Лаз засыпали камнями, а шамана казнили. Похоже, шаман и был тем чертом, который похищал людей, потому что после его гибели о черте уже никто не слышал.
После завоевания территории Сибирским ханством ханты ушли в пещеры, где проживали вплоть до середины XVIII века. А с середины XIX века жители поселка Филипповка начали подрабатывать экскурсиями в ставшую знаменитой Кунгурскую пещеру. В 1914 году русский предприниматель А. Хлебников арендовал Ледяную пещеру у общины крестьян, занявшись организацией регулярных экскурсий в это заповедное место. Несмотря на то, что почти 2 века пещера осваивается, неисследованной остается большая ее часть.
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Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 09:39
Сегодня, 09:39 by Восьмая теньПросмотров: 25Комментарии: 0
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