Легенды и предания о колодцах

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:32

Ernesta Просмотров: 43 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:31 by

Для наших далёких предков колодец являлся не только источником воды. Он был своеобразным связующим звеном между воздухом, землёй и водой. Поэтому и воспринимался нашими пращурами как источник жизни (вода дарует жизнь) и как способ связи с загробным миром (вода может и отнять жизнь).Колодец использовался нашими далёкими предками и как способ связи с умершими. Вспомните хотя бы сказки: на тот свет герой чаще всего попадает через колодец. Считалось, что из колодца смотрят на людей их родители, поэтому запрещалось отливать в него воду из набранного ведра.Покровительствовала колодцам богиня Макошь, а после Святая Пятница и Богородица. Вообще образ колодца связан с женским началом, дарующим жизнь, как и вода. Неслучайно и покровительницы колодцев считаются заступницами беременных и рожениц.В силу того, что колодец в представлении наших предков обладал некими магическими свойствами, вокруг него постепенно складывались различные запреты, поверья, приметы.Чтобы колодец не засорялся, мы сегодня ставим на них колодезные домики. Также и наши предки всегда закрывали колодцы крышками, но делали они это для того, чтобы не увидеть там домового.Хорошей приметой считалась встреча с девушкой, идущей к колодцу. Несчастье же ожидало того, кто в колодец плюнул.ВРАТА ИНОГО МИРАБыло бы ошибкой думать, что исключительно славянские племена считали колодезную воду целебной, а сам колодец— парадными вратами иного мира. Так, например, в кельтском эпосе, у древних народов, населявших Британские острова, существовал собственный культ сакральных колодцев, элементы которого сохранились до наших дней.Ирландский колодец Бригит. Два гранитных камня с ложбинками под аркой называют «ботинками Бригид» или её «коровами». Через эти камни проходит поток воды из колодца.Большинство кельтских колодцев представляют собой источники, выложенные по кругу природными валунами. В том случае, если колодец почитается до сих пор, на деревьях вокруг него можно увидеть разноцветные ленты и просто лоскуты ткани, привязанные на исполнение желания. Подобные колодцы даже получили ироничное прозвище — «лоскутные колодцы».Те колодцы, которым в дар оставляли булавку, втыкая её в кору дерева, стоящего неподалёку, называются «булавочными». В дохристианские времена к подобным водоёмам приходили, чтобы излечиться от недуга или узнать будущее. Вера в необычные способности колодезной воды была настолько велика, что пришедшие в эти места христианские священники были вынуждены вести длительную войну с колодцами. Война была проиграна, и языческие колодцы «переподчинили» христианским святым. Колодцы различают и по их целебным способностям.Например, крайне популярны те, вода из которых позволяет женщинам забеременеть. Самый известный из них — колодец Ребёнка, расположенный в Оксфорде. Как и русские колодцы, водоёмы современной Великобритании скрывают в себе множество кладов. На их дне находят оружие, предметы быта, тысячи золотых монет и, разумеется, скелеты.СОН В РУКУСамый знаменитый в Англии — колодец Святого Мэдрона. Это небольшой источник с зеленоватой водой, обложенный по кругу овальными булыжниками. Считается, что каждый человек, кто проспит ночь или хотя бы несколько часов на кровати Мэдрона — специальном крупном валуне неподалеку от колодца, — во сне непременно увидит собственное будущее и будет исцелён от мучающих его заболеваний.Интересно отметить, что ещё в античном мире были широко распространены подобные «сонные» способы общения с колодцами и целебными источниками. Чудесные исцеления во сне около колодца святого Мэдрона фиксировали даже священники.Британские ученые, заинтересовавшись феноменом колодцев, неподалёку от которых человека действительно клонит в сон, обнаружили, что большинство из них имеют повышенный радиационный фон. Возможно, именно этот фактор вызывает пророческие сновидения и ускоренное исцеление от ран и болезней.ВЕДЬМИН КОЛОДЕЦВо всём мире известно, что самые сильные колдуны живут на севере Европы. Вот и самый удивительный колодец, созданный, как говорят, нечистой силой, расположен на территории бывшего СССР, в Эстонии. Местные жители на полном серьёзе утверждают, что в деревеньке Тухала собираются на свой шабаш ведьмы, колдуны, водяные, лешие и прочая нечисть. После официальной части они отправляются париться в подземные бани. В этот момент вода в колодце закипает и бурлящим потоком выплескивается наружу.Самое удивительное, что подобное явление действительно несколько раз в году наблюдают не только местные жители, но и многочисленные туристы. В чём тут дело и что это за черти парятся в подземных банях, смогли объяснить учёные. Оказывается, под деревней Тухала расположено несколько карстовых пустот.Так вот, когда вода под давлением выходит из пустот, она начинает закипать. Неудивительно, что «банный день» у чертей обычно происходит во время весенних паводков. Как правило, колодец изливается один-два раза в год, а в 1981 году бурление происходило шесть раз!ЧЕМПИОН ВСЕГО НА СВЕТЕА вот история индийского колодца Чанд Баори даже попала на страницы Книги рекордов Гиннесса. Этот колодец настолько удивителен, что является рекордсменом сразу по нескольким номинациям. Во-первых, даже в самые засушливые годы в нём всегда есть вода.Во-вторых, Чанд Баори самый глубокий из рукотворных колодцев. В-третьих, по преданию, он был вырыт всего за одну ночь призраком, приглашённым из потустороннего мира местным колдуном. Хотя на самом деле строительство колодца велось не один год.Находится Чанд Баори в пределах храма Харшат Мата — индийской богини радости и счастья. Единственное неудобство — это практическое использование колодца, построенного в форме перевёрнутой четырёхгранной пирамиды. Для того чтобы набрать воду, приходится спускаться к воде на глубину более 30 метров (шестиэтажный дом) по скользким каменным ступеням, минуя 13 ярусов-выступов, расположенных по стенам пирамиды.И ЕЩЁ ПАРОЧКА ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВПо легендам, у каждого колодца есть свой дух-хранитель. Иногда им является божество, а иногда — нимфы или эльфы. Существует верование, что вода, на рассвете взятая из очень глубокого колодца, снимает зубную боль. А в Новый год колодец нужно «накормить» куском хлеба.Духа-хранителя колодца можно попросить об исполнении желания, сделав особые подношения в виде монет, камешков или булавок. Этот обычай происходит от древнего ритуала, в котором использовали камни. Просящий шёпотом или про себяпроизносит желание, потом бросает монету в колодец, а дух-хранитель решает, исполнять желание или нет.Один из уникальных примеров колодца желания — источник Святого Элиана в Уэльсе.Считается, что вместо исполнения желания он может наложить проклятье. Чтобы этого не случилось, свою просьбу надо написать на бумаге и опустить в колодец в свинцовом ведре.В скандинавских мифах боги собирались возле колодца Урд (Урд'ар), который питает Мировое древо Иггдрасиль.Любопытен миф о священном колодце Деметры, благодаря которому заболевшие люди могли предсказывать своё будущее. Для этого надо было опустить на верёвке к поверхности воды зеркало. Затем больные молились и проводили ритуал, в который могло быть включено жертвоприношение. Зеркало использовали как источник видений; интуиция подсказывала людям, чего ждать в ближайшем будущем. Согласно мифу, колодец Деметры давал очень точные ответы.Естественные источники связывают со снами. Дело в том, что иногда вблизи от природных скважин наблюдается повышенная радиоактивность, и поэтому эти места навевают дремоту. Принято считать, что у источников снятся пророческие сны.ЧТОБЫ НЕ ЛЕЗЛИ В БУТЫЛКУДревнерусские колодцы по форме напоминали бутыль, и потому отлично накапливали в себе воду.Однако печален был конец тех, кто в эти колодцы по неосторожности падал. Исходя из соображений безопасности и решено было строить колодцы с более высокой надземной частью.Кстати говоря, даже если в колодце находили утопленника, воду из него продолжали набирать без «санитарного» перерываВот так интересно жили наши предки.Подобрала и оформила материал я.

Ключевые слова: Макошь бутылка клад исполнение желаний колодец

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