Легенды и предания о колодцах

Легенды и предания о колодцахДля наших далёких предков колодец являлся не только источником воды. Он был своеобразным связующим звеном между воздухом, землёй и водой. Поэтому и воспринимался нашими пращурами как источник жизни (вода дарует жизнь) и как способ связи с загробным миром (вода может и отнять жизнь).
Колодец использовался нашими далёкими предками и как способ связи с умершими. Вспомните хотя бы сказки: на тот свет герой чаще всего попадает через колодец. Считалось, что из колодца смотрят на людей их родители, поэтому запрещалось отливать в него воду из набранного ведра.
Покровительствовала колодцам богиня Макошь, а после Святая Пятница и Богородица. Вообще образ колодца связан с женским началом, дарующим жизнь, как и вода. Неслучайно и покровительницы колодцев считаются заступницами беременных и рожениц.
В силу того, что колодец в представлении наших предков обладал некими магическими свойствами, вокруг него постепенно складывались различные запреты, поверья, приметы.
Чтобы колодец не засорялся, мы сегодня ставим на них колодезные домики. Также и наши предки всегда закрывали колодцы крышками, но делали они это для того, чтобы не увидеть там домового.
Хорошей приметой считалась встреча с девушкой, идущей к колодцу. Несчастье же ожидало того, кто в колодец плюнул.
ВРАТА ИНОГО МИРА
Было бы ошибкой думать, что исключительно славянские племена считали колодезную воду целебной, а сам колодец— парадными вратами иного мира. Так, например, в кельтском эпосе, у древних народов, населявших Британские острова, существовал собственный культ сакральных колодцев, элементы которого сохранились до наших дней.
Ирландский колодец Бригит. Два гранитных камня с ложбинками под аркой называют «ботинками Бригид» или её «коровами». Через эти камни проходит поток воды из колодца.
Большинство кельтских колодцев представляют собой источники, выложенные по кругу природными валунами. В том случае, если колодец почитается до сих пор, на деревьях вокруг него можно увидеть разноцветные ленты и просто лоскуты ткани, привязанные на исполнение желания. Подобные колодцы даже получили ироничное прозвище — «лоскутные колодцы».
Те колодцы, которым в дар оставляли булавку, втыкая её в кору дерева, стоящего неподалёку, называются «булавочными». В дохристианские времена к подобным водоёмам приходили, чтобы излечиться от недуга или узнать будущее. Вера в необычные способности колодезной воды была настолько велика, что пришедшие в эти места христианские священники были вынуждены вести длительную войну с колодцами. Война была проиграна, и языческие колодцы «переподчинили» христианским святым. Колодцы различают и по их целебным способностям.
Например, крайне популярны те, вода из которых позволяет женщинам забеременеть. Самый известный из них — колодец Ребёнка, расположенный в Оксфорде. Как и русские колодцы, водоёмы современной Великобритании скрывают в себе множество кладов. На их дне находят оружие, предметы быта, тысячи золотых монет и, разумеется, скелеты.
СОН В РУКУ
Самый знаменитый в Англии — колодец Святого Мэдрона. Это небольшой источник с зеленоватой водой, обложенный по кругу овальными булыжниками. Считается, что каждый человек, кто проспит ночь или хотя бы несколько часов на кровати Мэдрона — специальном крупном валуне неподалеку от колодца, — во сне непременно увидит собственное будущее и будет исцелён от мучающих его заболеваний.
Интересно отметить, что ещё в античном мире были широко распространены подобные «сонные» способы общения с колодцами и целебными источниками. Чудесные исцеления во сне около колодца святого Мэдрона фиксировали даже священники.
Британские ученые, заинтересовавшись феноменом колодцев, неподалёку от которых человека действительно клонит в сон, обнаружили, что большинство из них имеют повышенный радиационный фон. Возможно, именно этот фактор вызывает пророческие сновидения и ускоренное исцеление от ран и болезней.
ВЕДЬМИН КОЛОДЕЦ
Во всём мире известно, что самые сильные колдуны живут на севере Европы. Вот и самый удивительный колодец, созданный, как говорят, нечистой силой, расположен на территории бывшего СССР, в Эстонии. Местные жители на полном серьёзе утверждают, что в деревеньке Тухала собираются на свой шабаш ведьмы, колдуны, водяные, лешие и прочая нечисть. После официальной части они отправляются париться в подземные бани. В этот момент вода в колодце закипает и бурлящим потоком выплескивается наружу.
Самое удивительное, что подобное явление действительно несколько раз в году наблюдают не только местные жители, но и многочисленные туристы. В чём тут дело и что это за черти парятся в подземных банях, смогли объяснить учёные. Оказывается, под деревней Тухала расположено несколько карстовых пустот.
Так вот, когда вода под давлением выходит из пустот, она начинает закипать. Неудивительно, что «банный день» у чертей обычно происходит во время весенних паводков. Как правило, колодец изливается один-два раза в год, а в 1981 году бурление происходило шесть раз!
ЧЕМПИОН ВСЕГО НА СВЕТЕ
А вот история индийского колодца Чанд Баори даже попала на страницы Книги рекордов Гиннесса. Этот колодец настолько удивителен, что является рекордсменом сразу по нескольким номинациям. Во-первых, даже в самые засушливые годы в нём всегда есть вода.
Во-вторых, Чанд Баори самый глубокий из рукотворных колодцев. В-третьих, по преданию, он был вырыт всего за одну ночь призраком, приглашённым из потустороннего мира местным колдуном. Хотя на самом деле строительство колодца велось не один год.
Находится Чанд Баори в пределах храма Харшат Мата — индийской богини радости и счастья. Единственное неудобство — это практическое использование колодца, построенного в форме перевёрнутой четырёхгранной пирамиды. Для того чтобы набрать воду, приходится спускаться к воде на глубину более 30 метров (шестиэтажный дом) по скользким каменным ступеням, минуя 13 ярусов-выступов, расположенных по стенам пирамиды.
И ЕЩЁ ПАРОЧКА ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ
По легендам, у каждого колодца есть свой дух-хранитель. Иногда им является божество, а иногда — нимфы или эльфы. Существует верование, что вода, на рассвете взятая из очень глубокого колодца, снимает зубную боль. А в Новый год колодец нужно «накормить» куском хлеба.
Духа-хранителя колодца можно попросить об исполнении желания, сделав особые подношения в виде монет, камешков или булавок. Этот обычай происходит от древнего ритуала, в котором использовали камни. Просящий шёпотом или про себя
произносит желание, потом бросает монету в колодец, а дух-хранитель решает, исполнять желание или нет.
Один из уникальных примеров колодца желания — источник Святого Элиана в Уэльсе.
Считается, что вместо исполнения желания он может наложить проклятье. Чтобы этого не случилось, свою просьбу надо написать на бумаге и опустить в колодец в свинцовом ведре.
В скандинавских мифах боги собирались возле колодца Урд (Урд'ар), который питает Мировое древо Иггдрасиль.
Любопытен миф о священном колодце Деметры, благодаря которому заболевшие люди могли предсказывать своё будущее. Для этого надо было опустить на верёвке к поверхности воды зеркало. Затем больные молились и проводили ритуал, в который могло быть включено жертвоприношение. Зеркало использовали как источник видений; интуиция подсказывала людям, чего ждать в ближайшем будущем. Согласно мифу, колодец Деметры давал очень точные ответы.
Естественные источники связывают со снами. Дело в том, что иногда вблизи от природных скважин наблюдается повышенная радиоактивность, и поэтому эти места навевают дремоту. Принято считать, что у источников снятся пророческие сны.
ЧТОБЫ НЕ ЛЕЗЛИ В БУТЫЛКУ
Древнерусские колодцы по форме напоминали бутыль, и потому отлично накапливали в себе воду.
Однако печален был конец тех, кто в эти колодцы по неосторожности падал. Исходя из соображений безопасности и решено было строить колодцы с более высокой надземной частью.
Кстати говоря, даже если в колодце находили утопленника, воду из него продолжали набирать без «санитарного» перерыва
Вот так интересно жили наши предки.
Подобрала и оформила материал я.
Источник 1.
Источник 2.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:32
Сегодня, 07:31 by ErnestaПросмотров: 43Комментарии: 0
Ключевые слова: Макошь бутылка клад исполнение желаний колодец