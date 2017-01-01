Я

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:52

Причина: Стилистика автора сохранена

Mrs.Owl Просмотров: 66 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 14:52 by

У меня был друг. Дружили мы, наверное, около пяти лет. Особенно мне нравилось, что мы жили в домах напротив, он, как и я, жил на втором этаже, и окна наших квартир располагались "лицом" друг к другу.Помню, зимой мы светили друг другу лазерами в комнаты, таким образом, он мог уведомить меня о том, что он уже был дома, и мы можем пойти гулять. И так далее.И вот однажды, когда я уже готовился ко сну, в мою комнату ворвался красный луч. Я сразу же включил свет в комнате и подскочил к окну, я видел, как в квартире напротив мне махал мой друг. Он только что пришел с тренировки, и ему явно есть, что рассказать. Мы созвонились, и он долго хвастался, как сегодня тренер похвалил его перед всей хоккейной командой, как он "тянул" все шайбы и забил половину голов.- Да-а, красава ты, Кирюх! - я искренне был рад за друга. - Когда у вас игра? Я бы пришёл.- Через неделю, Сан Саныч (его тренер) говорит, что почти для каждого сделает индивидуальные программы на следующих тренировках.- Зачем? - я смотрел на друга с изумлением, хотя он вряд ли видел мои черты лица.- Коха, ты чего? Ясен пень, что каждому нужно что-то улучшать в своей технике, вот он и сделает индивидуальные программы, тренироваться будут так же -все вместе.- А-а-а, понял, - улыбнулся я.Поболтав ещё немного, мы пошли спать. С утра мама сказала, что мы должны на пару дней съездить к бабушке. Друга я предупредить забыл, не помню, почему. Обычно я ему каждую мелочь докладывал, а тут... До сих пор жалею об этом, если бы я сразу позвонил, то, возможно, всё было бы иначе.Но эта пара дней увеличилась до четырёх. Где-то на третий день я всё-таки смог позвонить другу. Я, наверное, никогда не забуду этот разговор, эти нервные голоса и нашу панику...- Слушаю, - ответил Кирилл.- Здорова, Киря. Слушай, прости, что не предупредил, но я уже третий день у бабушки живу, помочь ей нужно было, завтра уже домой, так что...- Это кто?- Ты чего? Это Коха.- Очень смешно, Коха сейчас в моей кухне.- Что? - он ввёл меня в тупик.- Да кто это? - кажется, друг начал волноваться, он не верил мне, но и не клал трубку.- Эмм... Сейчас, погоди, - я задумался на пару секунд и выпалил, - Сан Саныч на повторку не идёт!Это наша кодовая фраза была, уже не помню, что она означала.- Коха?..- Ну, наконец-то!- А кто же тогда... Вот почему ты пришёл без предупредительного мигания лучом! Вот почему не знаешь про мои похвалы тренера и соревнованиях...Я слышал этот дикий страх в его голосе.Некий "я" сейчас сидел у него дома, пока Киря разговаривал в комнате. Некий "я" сидел и ждал его...Пока Кирилл приходил в себя, мы услышали как "я" крикнул: "Ты где?". Я сам остолбенел - голос был мой.Я слышал, как Кирилл метался по комнате - он хотел спрятаться. Я слышал только его частое дыхание, мне самому стало трудно дышать.- Я в шкафу, - сообщил он шёпотом, а у меня слёзы застыли на глазах от страха за друга, я ужасно боялся, но каково было ему, я даже и не понимал.- Киря, выбеги из квартиры, - прошептал я.Но он не отвечал. Боясь даже шевельнуться, он сидел и молчал, я слышал лишь его тяжёлое и частое дыхание.И тут я услышал свой голос в его комнате: "Кирилл, ты зачем спрятался?". Потом последовали какие-то всхлипы и затем гудки...Я звонил другу ночь напролёт, но никто не поднимал трубку.По приезде домой я увидел чёрные окна квартиры моего друга... Там был пожар. Мама Кирилла в ту ночь работала в ночную смену. Что там случилось, пожарные так и не смогли выяснить, а самое странное, что в квартире нашли тело не только моего друга, но и еще кого-то, приблизительно ровесника Кирюхи, но личность установить не смогли.

Ключевые слова: Друзья смерть друга нечисть шкаф звонок всхлипы авторская история

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