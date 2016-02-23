Двести лет до Рая

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:05

Причина: Стилистика автора сохранена

Hakim Al-Malik Просмотров: 32 Комментарии: 1 +3 Вчера, 23:05 by

Людям древности было легче. Они не знали своего часа. Каждый из них мог надеяться, что не увидит великих бедствий, которые поразят человечество. Каждый мог внушить себе, что всё, написанное в Откровении, есть выдумка, которая не затронет ни их, ни их потомков. Каждый мог наивно полагать, что готов к тому, что случится. Мы, живущие после Армагеддона, такой роскоши лишены."Воистину говорю вам, что готовящийся к войне, призывает войну на свою голову. Покидающий Страну Городов и идущий к Недостойным, сам становится Недостойным! Мы уже спасены! Каждый! Все до единого, живущие за невидимыми стенами, уже спасены! Господь наш даровал нам блаженство, и что как не богохульство, отказываться от него? К чему нам ждать новой беды, которая нас не коснётся? Пусть Недостойные ждут новых семи язв, мы же будем радоваться и ждать жизни вечной. Восславим же Господа, братья мои! Аминь!".Сидящий в кресле полный человек отключил записывающее устройство, вытер со лба пот и откинулся в кресле, явно довольный собой.Мы научились исцелять многие болезни, которые раньше считались неизлечимыми, но искоренить гордыню и глупость оказались не в силах. По крайней мере, пока.- Марк Аферон, полагаю?Человек в кресле сжимается и испуганно оглядывается. Он явно не ожидал увидеть постороннего.- Вам придётся пройти со мной. И не советую вам лезть за оружием. Если вы не знали, оно в Городе запрещено. Его наличие в вашем доме уже достаточно, чтобы быть изгнанным. Это ведь ваше не первое нарушение?- Кто вы такой? Что вам нужно? Вам этого не простят!Марк срывается на крик и возбуждённо машет руками. Такие люди, как он, категорически не способны сопротивляться тем, кто сильнее. Все их попытки напугать могут вызвать лишь жалость.Аккуратно беру толстяка под руки и вывожу в коридор, где нас уже ждут его охранники, стоящие лицом к стене, и два человека из моего Братства. Гордый проповедник теперь лишь молчит и трясется мелкой дрожью. Он понял, с кем имеет дело. Теперь он будет вынужден добровольно отправиться за пределы Страны Городов, подтвердив этим ложность своего учения, его имущество будет принадлежать Городу, а сторонники в нём разочаруются. Достойный итог деятельности того, кто смел называть себя пророком.Даты прихода Армагеддона не знал никто, хотя люди, подобные Марку Аферону, силились её предсказать. Выдуманные даты Конца Света, выдуманные болезни и вакцины, несущие реальный вред, разборки преступных группировок, раздутые в продажных СМИ чуть ли не до масштаба всемирной войны.Люди устали от бесконечной лжи, поэтому, когда пришла Чума, никто не поверил. Потом было уже поздно. От эпидемии погибло больше трети населения планеты. А дальше всё пошло точно так, как было написано в Откровении Иоанна. Настоящий Голод. Настоящая Война. Настоящая Смерть. За время с момента написания Апокалипсиса, его толковали по-разному. Но едва ли кто предполагал, что всё будет настолько дословно. И, когда пришёл человек, который называл себя Объединяющим, оставшиеся в живых жители планеты приняли его, как своего Спасителя.На деле же Объединитель принёс лишь рабство и смерть. Никогда не забуду рассказов моего деда, пережившего Последнюю войну. С неба лился огонь, а моря высушивались, овевая планету ядовитым солёным ветром. Когда же война закончилась, а Объединитель был повергнут, от мира, каким он был, не осталось ничего. Немногие выжившие собрались в регионе, который во времена апостола Иоанна носил название Страны Городов и который меньше всего пострадал от постигших Землю катаклизмов. Отсюда началось Возрождение человечества. Здесь появилось Тысячелетнее царство справедливости.Я поднял голову и посмотрел в яркое синее небо. Люди древности видели это небо другим, а эпоха длящаяся тысячу лет, казалась им чуть ли не вечностью. Наши земные жизни длятся дольше, и это не только наше благословление, но и наше проклятие. Мы идём к людям, живущим за пределами Страны Городов, неся им Истину, зная, что в Последние Дни познавшие Истину станут мишенью для вернувшегося в мир дьявола. Мы изобретаем новые технологии, зная, что силы тьмы найдут способ использовать их против нас. Мы воспитываем наших детей, зная, что одни из них соблазнятся сатанинским искушениям, а другие погибнут в новых войнах, еще более ужасных, чем были прежде. Каждый день мы просыпаемся с мыслью, что осталось не так много времени до Последних Дней. Мы считаем себя готовыми к предстоящему, хотя не знаем, что именно ждёт нас. Но мы знаем, что время великих испытаний закончится установлением Рая на Земле. А это значит, что нам осталось не так много времени на то, чтобы подготовится, выкорчевав сор из наших душ и из нашего города.Всего лишь двести лет до Конца Света. Двести лет до Рая...

Ключевые слова: Ад рай лжепророки армаггеддон земля тысячелетия авторская история

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