Подземный ритуал

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:46

Причина: Стилистика автора сохранена

sandora Просмотров: 45 Комментарии: 0 +2 Вчера, 22:46 by

Вечер – особая часть суток. Клиенты перестают тревожить, звонки больше не раздаются, а я остаюсь один на один с любимыми микросхемами, фотоаппаратами, плеерами и прочей электроникой. В это время я не только чинил что-либо, но и частенько пересматривал содержимое принесённых гаджетов.Это бывает весьма забавно. Видеоролики с домашними праздниками, селфи в самых необычных местах и позах, аудиозаписи с различных мероприятий. Таким образом, я несколько раз умудрился прослушать лекции по биологии, психологии и квантовой физике, а так же пару самых настоящих опер. Случается и такое, что ко мне в руки попадают снимки интимного характера. А с виду такие приличные люди.На этот раз передо мной была сломанная видеокамера. Её принесла молодая девушка, моя постоянная клиентка. У неё всегда всё валится из рук. То телефон в унитазе утопит, то дорогой фотоаппарат на асфальт уронит, а как-то раз умудрилась переехать на автомобиле собственный плеер. Чего я ей только не чинил: начиная от ноутбука и заканчивая старым советским радиоприёмником, благо, моих знаний и умений на всё хватило. Однажды она даже пришла ко мне с машинкой для удаления катышков, что меня ещё долго веселило.Однако сегодня она мне принесла вещь, которую не сломала сама, а просто нашла. Она ездила куда-то на Алтай отдыхать, где и нашла сломанную видеокамеру.Поломка оказалась довольно значительной. Придётся заказывать специальные детали. А вот видео можно было посмотреть уже сейчас, быстренько переставив карту памяти из камеры в ноутбук.Видеоблоггеры. Как часто мне приходилось натыкаться на доморощенных звёзд ютуба, снимающих простые ролики на самом примитивном уровне. На этот раз компания из двух парней хоть как-то развлекала, создавая более-менее качественный контент.Дмитрий - высокий голубоглазый парень с длинной, спадающей чёлкой, обычно держал камеру перед собой, а его друг Геннадий - весёлый кареглазый юноша, привлекающий к себе внимание скорее своей активностью, нежели внешностью.Дима любил включать камеру на каком-нибудь живописном фоне и, попадая в кадр, рассказывал какую-нибудь удивительную или просто красивую историю о данном месте. Иногда казалось, что он хорошо начитан, иногда создавалось впечатление, что рассказываемое он только что услышал от проводника или экскурсовода. Но всегда он говорил красиво, находил подходящие эпитеты и интересные сравнения. Гена же попадал в кадр редко, но, как говорится, метко. Каждый раз в самый интересный момент он прибегал к другу и перебивал его с такими эмоциональными и ёмкими фразами, что это казалось довольно забавной фишкой их видеороликов.- Дорогие друзья, мы нашли вход в пещеру, - рассказывал Дима на камеру на фоне скалистой стены. – Гена сейчас пытается изучить проходы, можно ли куда-то пролезть. У нас нет специального оборудования с собой. Но полазить всё же хочется. Отмечу, что мы осознаём всю опасность этого мероприятия. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьёт шампанского.- И не снимает такие интересные видюшки, - вмешался появившийся откуда-то сзади Гена.Мальчишки прошли через узкий проход в скале, миновали несколько узких проёмов, ветвлявших в каменном массиве, и очутились в просторной пещере.- Вот, посмотри сюда, - обратился Гена к другу. - Видишь эти следы от когтей? Кто бы мог их оставить, как думаешь?Дмитрий поднёс камеру к стене и, освещая всё фонариком, продемонстрировал три отчётливые линии, параллельные друг другу, глубина которых составляла не меньше сантиметра.- Ты уверен, что это когти? Какое животное будет точить когти о камень? Обычно для этого используют дерево, разве нет?- Ну а что это тогда? Это точно не само собой образовалось. Текстура вокруг совсем другая.- В общем, посмотрите на эти вмятины, - обратился Дима к своим потенциальным зрителям. – Если у вас есть какие-то предположения по поводу их происхождения, пишите в комментариях. Нам будет очень интересно узнать, что же это.Дальнейшие походы по узким проёмам пещеры были не очень информативными. Вооружившись фонариками, они шли почти молча, изредка обговаривая свой маршрут. Лишь один раз они остановились и серьёзно поругались по поводу дальнейшего пути. Дмитрий убеждал товарища, что они и так далеко зашли, что нужно возвращаться, пока не заблудились. Гена же с энтузиазмом убеждал друга в том, что имеет смысл рискнуть и пролезть в довольно узкую щель, из которой, казалось, доносился лёгкий ветерок. Победил энтузиазм.Спустя несколько развилок ребята засуетились. Дима был немного испуган и, казалось, надеялся на друга. Геннадий же предпочитал скрывать свои сомнения, продвигаясь всё быстрее и быстрее. На очередном видеоролике скорость его подвела. Он поскользнулся на наклонной гладкой плоскости камня и ударился головой о стену. В следующем видеоролике испуганный Дима объяснил, что Гена жив, но потерял ориентацию в пространстве. В остальном Геннадий чувствовал себя хорошо, но обещал по возможности как можно быстрее обратиться к врачу.Однако выбраться из пещеры максимально быстро парням не удалось. Они заблудились. Камеру включали всё реже. На очередном видео Дима объяснил ситуацию.- Ребята, мы окончательно заблудились. Но нашли довольно интересное местечко. Как видите, это просторная пещера, в которой явно бывают люди. Думаю, приходят они явно не тем путём, которым пришли мы. Свечей здесь много. Часть из них всё ещё горит почему-то. Но это не главное. Вот здесь, по центру, стоит каменный огромный стол, на котором лежит довольно странный скелет. Мы долго спорили, кто это был. Я считаю, что это собака, Гена решил почему-то, что овца. Но мы как-то не очень хороши в биологии. Всё усложняется ещё тем, что у скелета нет черепа.- Димон, тут бумаги ещё какие-то лежат, - перебил друга Гена.- Что ещё за бумаги? Книга?- Нет. Рукописное что-то. Бумага хорошая. Почерк каллиграфический. Сейчас разберу часть, зачитаю.Парень прошептал несколько странных, еле различимых фраз, как вдруг с испугом отскочил.- Что с тобой?- Всё нормально. Тут мне на ногу скатился череп. Вот мы его и нашли. О! Смотри, смотри! Он ещё не полностью прогнил. Ещё глаза даже остались.Дима с удивлением попытался подойти к другу, но не успел. Тот с ужасом завопил и, схватив приятеля за шкирку, потащил его по пещере. Как бы это ни было неожиданно, камера успела запечатлеть странное явление. Кости на столе задрожали и быстро скатились в сторону, где лежал череп.- Что случилось? – попытался понять Дима. В ответ послышался шквал мата, из которого можно было понять, что Гене причудилось, что череп ожил. Дмитрий, естественно, не поверил. Слегка повздорив, он решил вернуться, чтобы доказать, что ему всего лишь показалось, что это могут быть последствия удара головой. Камеру Дмитрий взял с собой. И, как видимо, не зря.Войдя в помещение, он обнаружил удивительную картину. На полу рядом с каменным столом сидело нечто странное. Это было живое существо, состоящее из скелета и полусгнившей непропорционально большой головой, насаженной на тело. Казалось, голова ранее не принадлежала этому существу и была принесена сюда отдельно. Плоть быстро разрасталась, восстанавливая целостность организма. И, чем больше плоти становилось на костях, тем подвижнее становилось это нечто.Не выдержав обилия мата в комментариях Димы, я поставил видео на паузу. Всё увиденное казалось настолько сверхъестественным и нереальным, что верить не хотелось. Я пытался вглядеться в стоп-кадр, чтобы найти доказательства постановочного видео. Но в голову ничего не приходило. Вместо этого ко мне медленно пришло осознание того, что существо состояло из тела собаки и головы человеческого ребёнка.Крепко матюгнувшись, я встал из-за стола. Нужно было успокоить нервишки. Но ни чай, ни свежий воздух, ни выкуренная первая за несколько недель сигарета не помогли мне. Можно было выпить успокоительное и пойти спать, забыв про камеру как страшный сон. Но любопытство тянуло обратно.Я снова сел за компьютер и нажал на воспроизведение. Мат Дмитрия продолжился ещё громче. Странное создание медленно, как позволяло тело, двинулось к парню. Тот кинулся прочь. Некоторое время из-за криков и мелькающих от фонарика пятен света ничего не было понятно.Спустя некоторое время мальчишки (теперь их было уже двое) остановились. Из их разговора стало понятно, что они опять заблудились. Боясь, что странное существо следует за ними, они начали вслушиваться в тишину.- Молчи, - шептал Геннадий и тут же кивнул головой в сторону. – Я что-то слышу, прямо здесь, рядом. А ты?- Ну, это явно не эта тварь. Мы с другой стороны прибежали. Хотя чёрт знает, как эти пещеры устроены.- Дурак. Посвети туда. Мой фонарь уже вырубился.Дмитрий посветил фонариком вглубь каменной расщелины и увидел там девочку. От неожиданности он даже икнул. Да-да, это была самая настоящая девочка лет семи, испуганно наблюдавшая за ними. В руках она держала куклу-пупса, которую крепко обнимала, как будто пытаясь успокоить игрушку.- Девочка? – шокировано прошептал Дима. – Не бойся нас. Ты как сюда попала?Малышка ещё раз встревожено оглядела обоих парней и тихо пролепетала:- Я за братом шла. Мне было интересно. Но я отстала и испугалась.- Твой брат ходил по этим пещерам?- Да, - щурясь от яркого фонарного света ответила девчушка. – Вы меня выведите отсюда?- Постараемся, - кратко пообещал Гена. – Но мы и сами заблудились. Ты давно здесь стоишь?- Не знаю. Но я знаю, где выход. Только мне страшно идти одной.Парни с некоторым облегчением вздохнули. Девочка стала указывать им дорогу, по которой, как ей казалось, она пришла сюда. Параллельно парни задавали ей разные вопросы, на которые малышка отвечала без колебаний.Оказалось, что зовут её Инга. Она из местных. Пещеры здесь считаются местом нечистым, потому их часто избегают. Но брат Инги, Баян, зачастил сюда со своими друзьями. Девочка знала, что в этот день они планируют что-то особенное. Съедаемая любопытством, она пошла за ними. Когда же она отстала, то побоялась идти обратно самостоятельно, и стала ждать, когда кто-то из компании брата будет возвращаться. Однако, никого не было. Дмитрий с Геной появились раньше.Геннадий, продолжая бояться, что тварь всё же последовала за ними, пытался ускориться, но Инга, казалось, специально идёт медленно. Нервничая, Гена начал расспрашивать незнакомку о всём, что только приходило в голову: о родителях, о друзьях, о том, учится ли она, как проводит свободное время. Лицо девочки не попадало в кадр, но было отчётливо слышно, как с каждым новым вопросом голос её становился всё раздражительнее. И тут вдруг Геннадий, по всей видимости, ошарашенный какой-то мыслью, остановился и с дрожью в голосе спросил:- Инга, а где ты живёшь? Как называется твоя деревня?- Не помню, - кратко пробурчала девочка.- А далеко она?- Близко.- Здесь в радиусе нескольких десятков километров ничего нет, - прошептал Гена, обращаясь уже к Диме.Камера выпала из рук Дмитрия. В свете фонаря было различимо, как загорелись красным светом глаза девочки. Она оторвала голову своей кукле и, с силой бросив её части на землю с разных сторон от себя, с яростью бросилась на парней.Происходящее далее не было заснято на камеру. Некоторое время ещё доносились крики и вопли парней, неестественный рык маленькой девочки и множество различных непонятных звуков.Через некоторое время, когда все стихло, камеру кто-то подобрал и понёс в темноте. Поднял ещё пару вещей, вероятнее всего, части сломанной куклы. Всё ещё включенную камеру наконец-то вынесли наружу. Появился красивый, непривычный после длительной темноты, пейзаж. Это была вершина огромной скалы.Девочка не без интереса начала рассматривать камеру. Теперь можно было разглядеть и её саму. Она была вся в грязи и полузасохшей крови. Глаза её были мертвенно-стеклянными, а сама она казалось на половину прозрачной, как будто призрак.Инга бросила камеру вниз. Быстро промелькнули кадры с голубым высоким небом, полупустынным пейзажем, скалистой отвесной скалой. Камера отключилась в тот момент, когда ударилась о мелкие веточки в кроне дерева.Минут двадцать я сидел перед компьютером, пытаясь прийти в себя. Я пытался понять, что произошло. Через некоторое время меня осенило: лицо девочки было очень похоже на то, которое было о мёртвой головы, прикреплённой к собаке. Ужасная мысль была сомнительной, но проверять, включая видео на пересмотр, не хотелось.Я больше не верил в то, что всё это постановка. Будь это так, камера не лежала бы разбитой на моём столе. Да и кому нужно устраивать такой спектакль ради какого-то неизвестного работника сервисной службы, который, возможно, даже не подумает посмотреть это видео? Но неужели эта кровавая мистическая история и в самом деле могла произойти? И что это вообще такое было?Поразмыслив ещё некоторое время, я пришёл к выводу, что здесь и в самом деле мистика. Должно быть, девочка стала некогда жертвой кровожадного ритуала собственного брата. Баян со своими друзьями убил сестру. А теперь Инга застряла в пещерах в качестве духа и мстит молодым людям, как-либо напоминавших ей своих убийц.Этот вывод, не смотря на весь ужас и противность, показался мне самым вероятным. Ничего более я так и не смог придумать. Но ещё хуже мне показалось то, что это видео может пересмотреть моя клиентка, очень молодая и впечатлительная девушка. Если увиденное повергло в шок меня, мужчину с крепкими нервами, то уж для неё этот просмотр может закончиться весьма плачевно.Видеоролики с камеры я стёр.

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