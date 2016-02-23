Дальняя станция. Часть первая

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:31

Причина: Стилистика автора сохранена

Евгений Ч Просмотров: 43 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 00:31 by

Холодной ночью февраля Максим вышел из поезда. На этой же станции, кроме него с поезда сошли старик с сумкой на тележке и средних лет мужчина. Как ни странно, мужчина был налегке, в его руках был только зонт, что очень удивительно для уральского февраля.Максим обратил на это внимание, но как ни странно, ничего подозрительного в этом он не увидел.Мужчина подошел к старику и стал его о чём-то расспрашивать, по крайней мере, так походило со стороны.На часах 2:25, до прибытия следующего поезда 3 часа. Можно будет снова расположиться в купе, взять горячий чай и ехать до пункта назначения дальше, смотря в окно на заснеженные просторы нашей родины.Билет куплен заранее, но Максим всегда проверял его наличие во внутреннем кармане, периодически приходилось расстегивать пальто и пускать под него холодный воздух уральской зимы.Он прикурил, поставил чемодан рядом с собой, мужчина с дедом всё ещё стояли, разговаривали. О чем - не было слышно, ветер дул в их сторону, да и расстояние метров 10-15. До входа в здание вокзала расстояние было примерно такое же, только в противоположную сторону от Максима. Перспектива мерзнуть 3 часа в ожидании поезда была мало привлекательна. Он, не докурив, взял чемодан и направился в сторону вокзала.Вход в здание освещал единственный фонарь, который раскачивало на ветру, и, видимо, из-за плохого контакта он то гас, то загорался вновь.Дойдя до дверей он повернулся, чтобы выкинуть сигарету в урну и невольно посмотрел в сторону, где буквально только что стояли его два недавних попутчика, но их там не оказалось. "Видимо, ушли", - подумал он и с трудом открыл тяжелую дверь входа в тепло.Перед его лицом предстал пустой зал ожидания, слева были маленькие окошки с надписью "Касса", закрытые изнутри деревянными створками. Чуть дальше них было написано "Туалет", и стрелка, указывающая направление в темный коридор.Справа от Максима ещё две двери, над одной из них синими буквами написано "Милиция", над другой "Дежурный по станции", и завершали всё это плакаты техники безопасности на железной дороге. Ему показалось странным, что вход в здание вокзала был только со стороны перрона, а в сторону города никаких дверей нет. "Может, в этих дверях смысла нет", - подумал он и сел на ближайшее место, как раз под лампой. "Вздремнуть бы, - подумал он, - но вдруг поезд просплю".Часы над выходом показывали по-прежнему 2:25, он посмотрел на свои наручные - тоже 2:25. Поднес к уху, послушал, вроде идут. На всякий случай подзавел их, ещё раз послушал, точно идут."А так и не скажешь, что только приехал, по ощущениям - прошло минут десять", - подумал он и на всякий случай в очередной раз проверил наличие билета. Он, как и всегда, был на том же месте. Максим поставил чемодан под ноги, принял позу полулежа и задремал.Ему снилось, что он стоит один на платформе, фонарь над входом уже не светит, на улице темно, ветра нет, только холодно всё ещё так же.Максим ждет поезд, который уже слышно, но еще не видно и по звуку определить невозможно, с какой стороны он идет. Чувство, что звук отовсюду. Он подходит ближе к краю платформы, вот уже огни состава и... Вдруг резкий удар в спину, он падает на пути и в то же время просыпается, сидя на том же месте, в той же позе.Только на этот раз, напротив него, через проход сидит человек с зонтом. "Когда зайти успел?" - подумал он и машинально посмотрел на часы над входом, они показывали 2:25.Уже слегка волнуясь, Максим посмотрел на свои - иам тоже 2:25! Еще раз поднес к уху. "Да нет же, идут!" - вслух сказал он, и эта фраза вызвала тихий смех у человека с зонтом.Максим встал, взял чемодан и вышел из здания на перрон, погода нисколько не изменилась. Тот же холод, тот же ветер.Он закурил, старика нигде не было видно, вокруг только тихая ночь.Зайдя через пару минут обратно, он заметил, что кроме человека с зонтом в зале ожидания появился тот самый дед и ещё какая-то женщина.Максим сел на то же место, напротив по-прежнему сидел мужчина с зонтом, слева от него, через пару мест, старик, а женщина стояла около касс, как будто в ожидании их открытия."Как они вошли? - подумал он. - Ксли я стоял у единственной двери, или, может, всё-таки в конце темного коридора есть ещё один вход?". И снова его взгляд упал на часы, где по-прежнему 2:25 и на наручных часах та же цифра.Тогда Максим обратился к старику с вопросом: "Который час?". На что в место ответа тот просто указал ему рукой на часы над входом. Максим встал, подошел к женщине с тем же вопросом, и она со слезами на глазах вместо слов тем же жестом указала туда же, куда и дед.- Они не ответят тебе, - произнес мужчина.- Почему? - спросил Максим.- Они в такой же ситуации, как и ты, за исключением того, что они уже привыкли. Дед смирился, как только я с ним поговорил в очередной раз. Несмотря на то, что вы сошли с одного поезда, он находится тут дольше, чем ты, а она, - произнес он, указывая на женщину у касс, - уже дождалась своего времени.Как только он это произнес эти слова, створка окна открылась, и оттуда забил яркий свет. Она взяла бумажку, похожую на билет и вышла быстрым шагом из здания вокзала.Максим быстрым шагом двинулся за ней, дверь закрылась буквально перед его лицом, он сразу же открыл её и вышел из здания.На его удивление на улице никого не было, на снегу не было даже следов только что вышедшей женщины. Тот же ветер, холод и вечно моргающий фонарь. Он зашел обратно в здание.В зале всё было без изменений, за исключением отсутствия деда и мужчины с зонтом, часы привычно показывали 2:25.Максим схватил чемодан и быстрым шагом направился к коридору, на который указывала табличка с надписью "Туалет". В надежде, что там есть предполагаемый им выход. Около начала его он сбавил шаг, достал зажигалку и, подсвечивая ей, двинулся в темную пустоту.В самом конце была единственная дверь, открыв которую, подтвердились его худшие ожидания. За дверью находился обычный туалет, такой же, как на многих маленьких станциях. Он закрыл дверь и двинулся в обратном направлении.Выйдя в зал ожидания, Максим снова увидел их, сидящих на тех же местах. Он сразу же подошел к деду, встал перед ним.- Что тут происходит? - спросил Максим у него без всякого приветствия.Старик молчал, не поднимая глаз. Создавалось впечатление, что он его просто не видит. Максим повторил вопрос, дед поднял голову и, глядя куда-то мимо него, ответил- Я сам точно не знаю, я запутался во времени. Только первую неделю я считал дни, но оно всё повторяется снова и снова, снова и снова.Максим отошел от старика и присел около мужчины с зонтом.- Может, вы мне ответите на этот вопрос?- Как бы тебе объяснить, мы находимся на, так сказать, перевалочном пункте, и лично ты будешь здесь, пока сам не решишь, в какую сторону тебе дальше идти, на какой поезд сесть. Есть только одно НО. Обратной дороги нет, за исключением замены тебя другим пассажиром, - ответил он.- Каким ещё пассажиром? - спросил Максим.- Ну, допустим, женщина, которая теперь свободна, заменила себя своим ребенком. На это решение у неё ушло два месяца, она не будет помнить ничего про это и вернется в своё время, как будто и не уходила, - ответил мужчина и положил рядом зонт.- Что за бред?! Вы, видимо, не совсем нормальные люди вместе с этим стариком! - сказал Максим и сделал два шага назад.Мужчина продолжил, как будто не слышал, что ему говорит напуганный и растерянный Максим:- У некоторых на раздумья уходят каких-то жалких пару минут, только дед вон сидит тут уже очень давно, у него только внучка. И менять её на себя он не хочет, раньше он думал выиграть время, пока не понял, что у меня вечность.Максим сел на то же место, достал сигарету и закурил прямо в зале ожидания, по привычке он снова расстегнул пальто и убедился, что его билет на месте.Он вытащил его из кармана и, к своёму удивлению, обнаружил, что на билете нет ничего. Он представлял собой просто белую бумагу.

Ключевые слова: Поезд станция фонарь зима вокзал зал ожидания авторская история

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