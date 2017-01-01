Солнце так и не взошло

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 11:34

Herobrin00 Просмотров: 86 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 11:34 by

Проснувшись от жуткого шума, он вскочил с кровати. Звуки, доносившиеся с улицы, смешались в жуткую мелодию боли и отчаяния. На дрожащих ногах он подошёл к окну. До рассвета оставалось немного времени, и все, что происходило снаружи, было прекрасно видно. От увиденного перехватило дыхание, волосы на голове встали дыбом, а сердце забилось в такт выстрелам. Огромное здание торгового центра пылало. Перевёрнутые и горящие машины, трупы людей и они, ужасные твари, настигающие всех тех, кто пытался убежать. Вооруженные отряды национальной гвардии из последних сил пытались сдерживать натиск тварей, но на место десятков убитых монстров из разлома в земле появлялись сотни... тысячи...Вскоре вся эта волна полностью затопила улицы, последняя автоматная очередь словно захлебнулась. Все эти монстры были будто надругательством над природой - двухметровые непропорциональные тела, несколько боевых конечностей, которыми они с лёгкостью рвали людей в клочья. Не сумев вынести такого ужаса, он, отшатнувшись от окна, со слезами на глазах рухнул на колени. Все это казалось просто страшным сном, но он не просыпался...Поднявшись, он на ватных ногах отправился в комнату. Мельком взглянув на часы, он был потрясен. На часах было уже девять часов утра, но солнце так и не взошло. Будто Земля остановилась. Подойдя к шкафу, он судорожно стал перебирать вещи, и вот через минуту он нашёл то, что искал. Пистолет, подаренный ему отцом на совершеннолетие. Ещё недавно его всей семьёй провожали на учёбу в другой город. Все были счастливы и даже не подозревали, что случится ужасное... Проверив обойму, он защелкнул её обратно. Восемь патронов, как же это мало. Закурив, он со слезами на глазах думал о родных и друзьях, неужели они все погибли... Докурив, он закрыл глаза и тут же отключился. Сказался тот ужас и стресс, что он пережил.Пришёл в себя он от того, что кто-то ломился во входную дверь... Они его нашли. Но не было ни страха, ни ужаса. Он был абсолютно спокоен. Прицелившись, он стал ждать. От очередного удара со скрипом входная дверь рухнула на пол, раздался победный рев твари. И вот она стояла в нескольких метрах от него. Выпученные белые глаза уставились прямо на него, с кривых, но острых зубов капала слюна. Выстрел - левый глаз твари лопнул, выстрел - из груди брызнул алый фонтанчик вполне человеческой крови, после третьего выстрела тварь все ещё была жива и медленно приближалась к нему, ещё четыре выстрела, и, наконец, тварь стала медленно заваливаться на бок. Его руки дрожали, по щекам текли слёзы. Он слышал, как по лестнице бегут другие твари. Всего один патрон... всего один... Он знал, что делать. Медленно подведя ствол к виску, он так же медленно вжал спусковой крючок... Щелчок... осечка... Выстрела не последовало. Вот-вот его разорвут твари, он уже слышал их утробное рычание. Повернувшись к окну, он встал на колени. Последнее, что он увидел перед тем, как его не стало, было то, что солнце так и не взошло.

Ключевые слова: Твари существа смерть солнце апокалипсис авторская история

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