Избавление от проклятия вампиризма

Nadezda_lucifer666 Просмотров: 95 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 14:48 by

Наверное, неправильно с моей стороны сводить своих героев с другими, более известными персонажами, но это мне нравится. И я решила написать о том, как Барнабассу Коллинзу, Кэролин и Виктории Винтерс из «Мрачных Теней» Тима Бертона удалось окончательно победить ведьму и разрушить вековое проклятие. Этим они обязаны моей героине, наделенной сверхъестественными дарами. Стоит ли мне писать продолжение, решайте сами.Розочка стояла на балконе, погруженная в глубокие думы о далеком родном доме, устремляя взор в линию горизонта. Ярко-красная луна отражалась от зеркальной речной глади, а легкий октябрьский ветер доносил до ушей юной красавицы рокот речных волн. Над Трансильванской землей воцарилась тишина, лишь дикий волчий вой нарушал спокойствие таинственной, мистической ночи. Розалина оглянулась назад: за закрытой дверью все еще звучала музыка. Множество мифических существ и легендарных злодеев бесконечно кружились в вальсе, доносились смех и разговоры. Но Розалину они не радовали. Сорвав растущую на балконе алую, как рубин, розу, Морская Дева закрыла свои прекрасные индиговые глаза и запела печальную песню о своих родных сестрах, оставшихся в подводном мире. Она так увлеклась, что не заметила, как черноволосый стригой в черном пальто и с тростью, обнимая прекрасную девушку, отворил дверь и приблизился к ней. Он не стал перебивать, ибо голос юной красавицы заворожил его своими переливами, и лишь когда Розалина замолкла, вампир и прекрасная дама застыли в изумлении.- Никогда ничего подобного не слышал! - произнес незнакомец. Розалина обернулась и вскрикнула.- Должно быть, я напугал Вас, мисс? - искренне вопрошал вампир. - Вам не нужно бояться меня. Какой у Вас дивный голос! Я восхищен!- Благодарю Вас... милорд, - подавляя страх, проговорила Розалина. - Что Вы хотите от меня?- Мне и моей дорогой Виктории понравился Ваш голос! Он поистине уникален! Как Вы оказались здесь?- Я прибыла сюда в карете вместе с моим отцом. Скажите мне, с кем я имею дело?- Ах, да, позвольте представиться. Меня зовут Барнабас Коллинз! А это, - он указал на прекрасную даму, - моя возлюбленная Виктория.Барнабас Коллинз! Розалина знала его печальную судьбу и от всего сердца желала помочь. Но как они оказались в Трансильвании? Что привело их сюда? Розалина всматривалась в бледное лицо с черными тенями под глазами, и ей казалось, что она уже где-то видела его, но не могла вспомнить. Наконец, она, познакомившись с Викторией Винтерс, произнесла:- Слух о Вашем несчастье достиг нашей великой Империи, и мой отец поклялся помочь Вам вновь обрести прежний вид. Но сделать это будет совсем не просто. Легенды гласят, что, чтобы вновь приобрести человеческий облик, надобно стать человеком-волком. Тогда Ваше проклятие вампира будет снято.- Но мы же станем оборотнями, как Кэролин! - возразила Виктория.- Есть и другие способы помочь Вам. Но это будет очень сложный ритуал. В запретных книгах моего отца есть множество тайных знаний, способных помочь человечеству в достижении оптимальных успехов. Мы, Аквитяне, пользуемся ими уже целые тысячелетия.- Вы не обманываете нас? Вы, верно, поможете нам избавиться от вечного проклятия и ненавистной Анжелики? - спросила Виктория. - Милая девочка, мы век будем благодарны тебе, если ты вернешь моему дорогому Барнабе человеческий облик.- Мы никогда не лжем. Слово даю, вы проживете долгую и счастливую жизнь. Ждите меня на берегу, возле Вашего замка.- Сожалею, милое дитя, но у нас нет больше замка, - сказал Барнабас Коллинз. - Проклятая ведьма сожгла его дотла, лишив меня и воспоминаний, и жилища! Она никак не хочет оставить нас в покое! Теперь уже в теле доктора Хоффман она пытается вновь заполучить меня и разлучить с моей дорогой Викторией! О, я не переживу! Лучше пронзите мне грудь осиновым колом! Лишь так я освобожусь от бесконечных страданий!- О, милый, бедный господин Барнабас! - воскликнула Розалина, сочувственно посмотрев ему в глаза. - Я знаю, что Вы чувствуете. Двести лет лежать запертым в гробу, не видя свет, лишившись дорогих родителей, милой возлюбленной. Затем Вас чуть не сожгли в собственном доме! Боже, как это жестоко! Несмотря ни на что, Вы сражались...- И я буду биться! - воскликнул Барнабас. - Мы никогда не падали духом! И мы победим Анжелику! Раз и навсегда! Я очень надеюсь на Вас, мисс. Мне стало известно, что Вы тоже обладаете магией.- Но я никогда не использую ее, чтобы разжечь чужие чувства, а уж тем более причинить вред, - возразила Розалина.- И Вы посодействуете мне! - воскликнул Барнабас. - После этого торжества Вы получите письмо, и мы приступим к выполнению нашей общей миссии, - и вампир протянул ей свою холодную руку с длинными пальцами и такими же длинными черными ногтями, и Розалина, скрывая страх, пожала ее в знак согласия. Затем Розочка вдруг побледнела.- Что с Вами, мисс? - встревожено спросила Виктория.- Она идет сюда. Я чувствую ее присутствие, - пробормотала вещая Розалина. - Вам нужно как можно скорее покинуть это место!- О ком Вы, милая? - ласково спросила Виктория.- Об Анжелике Бушар. Она уже вошла в замок.- Откуда Вы знаете, что она здесь? - вопрошала Виктория.- Это неважно, моя милая, - сказал Барнабас. - Нам срочно нужно покинуть этот замок. Но как нам это сделать?- Я проведу Вас к выходу и постараюсь отвлечь внимание ведьмы. Видели ли вы слева от входа зеркало духов? Это портал в те места, откуда Вы прибыли. Воспользуйтесь им, пока злодейка не добралась до Вас!Розалина вышла из балкона и сквозь танцующих существ провела Коллинзов в длинный коридор, оканчивающийся большой лестницей, ведущей наверх. Она запомнила дорогу, когда их с отцом привели в бальный зал, и безошибочно определила, где находится выход. Лишь только она привела Барнабаса и Викторию к выходу, как увидела Анжелику Бушар, что беседовала с Двергом. Только она предстала не в своем облике, а в теле убитой Барнабасом Джулии, как и ожидала Розалина. Речные божества не смогли спасти несчастных Коллинзов от беды, и ожившая доктор Хоффман, то есть вселившаяся в нее ведьма, вынырнула из вод и стала еще пуще досаждать бедной семье.- Другого пути нет, надо прыгать в окно, - сказала Розалина и повела Барнабаса в противоположную залу, предварительно заперев дверь. Затем, открыв окно, она протянула канат, висящий на потолке, и по нему спустила сначала вампира, а затем и его возлюбленную, как вдруг за дверью послышались шаги.- Бегите, - сказала Розалина. - Я задержу ведьму.Когда Барнабас Коллинз и Виктория уже шагнули через зеркало духов, в залу ворвалась Анжелика Бушар. Но как ей удалось открыть дверь? Неужели и она обладает телекинезом, как и Розалина?- Где этот гнусный негодяй, - проворчала колдунья, одетая в элегантное красное платье. - Куда он подевался, хотела бы я знать?!Розалина успела перевесить канат и закрыть окно, а сама спряталась за занавескою.Ведьма приближалась все ближе и ближе. Наконец, осмотрев залу, она произнесла:- Как сквозь землю провалился! Я же знала, что он был здесь! Почему стража дала ему ускользнуть от меня?В этот момент ведьма резко открыла занавес и увидела стоящую за ним Розалину.- Откуда ты взялась? И почему ты не на балу? - спросила Анжелика, высокомерно глядя ей в глаза.- Я гуляла, миледи, - сказала Розалина.Ведьма громко расхохоталась.- Так бы я тебе и поверила! Отвечай же, куда делся Барнабас Коллинз? Ты его не видела?- Нет, сударыня, - пробормотала Розалина, подбегая к двери.- Куда ты так спешишь, глупая? - расхохоталась ведьма. - Ты помогла ему сбежать! Верни мне Барнабаса! Скажи мне, куда он ушел?- Оставьте его в покое! - закричала Розалина, яростно сверкнув глазами, приобретшими огненный оттенок.- Что ты мне сделаешь, глупая девочка? - спросила ведьма, нагло смеясь. - Так знай: никому ты не поможешь! Никого ты не спасешь! Барнабас мой, ясно?! И не смей вмешиваться в нашу жизнь!- Разве Вам не надоело столько лет преследовать его?! - спросила Розалина, с ненавистью посмотрев на Анжелику Бушар и не отводя от нее пристального взгляда.- Тебе-то что до этого? - с насмешкой спросила колдунья. - Сидела бы на своем морском дне и не высовывалась! Ты всего лишь чужак, боящийся дневного света! И если с невестами Дракулы ты осталась невредима, то от чар самого Хозяина тебе так просто не уйти. Ты всего лишь игрушка в руках кровопийцы. Удачи тебе, мерзкая дрянь!Такой наглости Розалина стерпеть не смогла. В мгновение ока подняла злодейку, словно пух, и, со всей силы отшвырнув ее в окно, выбежала из залы.- Противная девчонка, ты мне еще за это заплатишь! - проговорила ведьма, вставая и отряхиваясь. - Вовек не утолить тебе жажду крови! Умертвишь всех, кого ты любишь! Только Дракуле принадлежать будет твоя душа и тело! Да не видать тебе света дневного! Обреченная на прозябание во мраке, кипарисы и цикута будут склоняться над тобой день и ночь! Посмотрим, как избавишься ты от таковых мучений! Барнабас будет принадлежать мне! А в тебя лишь вобьют осиновый кол!Злорадно смеясь гомерическим хохотом, Анжелика Бушар покинула Трансильванию....Сбылся пророческий сон Розалины. Укушенная Королем Вампиров Розалина покинула замок вместе с отцом, но с тех пор ее жизнь изменилась. И она сама. Каждый раз, когда день поглощала ночь и на темном небосклоне зажигалась бледнолицая Селена, озаряя погруженный в сон мир белым мистическим сиянием, Розочка восставала ото сна и часто всплывала на поверхность, чтобы утолить жажду крови. Девушка не раз замечала, как у нее, помимо острых клыков, на руках росли длинные черные ногти, однако Розалина не сдавалась, упражняясь в алхимии и добиваясь поразительных результатов. Вопреки словам ведьмы Анжелики, она изобрела эликсир, помогающий на начальной стадии вампиризма вновь стать нормальным человеком. Но как быть с Барнабасом Коллинзом и Викторией? Как спасти их? Как снять заклятие? И Розочка решила исследовать своих друзей. В их организме она обнаружила неизвестные клетки, разрушающие, словно вирус, их тела. И если их разрушить, то у вампиров вновь появится шанс принять прежний облик. А далее провести ритуал очищения, подробно описанный в запретных книгах. Каждый вечер Розалина, постепенно увеличивая дозу лекарства, делала переливание крови и добилась того, что Барнабас больше не боялся солнца. Но до полного превращения было еще далеко.

Ключевые слова: Вампиризм проклятие авторская история

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