Миллион алых роз

...В ночь ее поезд увез,

Но в ее жизни была

Песня безумия роз.

Прожил художник один,

Много он бед перенес,

Но в его жизни была

Целая площадь цветов...



А.Пугачева - Миллион Алых Роз

Lynx Просмотров: 49 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 13:47 by

Он жил в маленьком домике и писал потрясающие картины. Вдохновленный чувствами, он создавал шедевры, которые трогали душу. Пьер знал, где живёт его муза, и каждый раз он видел её в ресторанчике напротив.В эту зиму он снова наблюдал её из окна, как она под руку выходит из автомобиля. Изящная женщина. Словно работа величайшего скульптора, который уделил внимание мельчайшим деталям. Идеальные изгибы шеи, обворожительные маленькие плечи, на которые были накинуты дорогие меха. Тонкие длинные пальчики в чёрных атласных перчатках, унизанные блестящими кольцами. Стройное тело с осиной талией. Платье сидело великолепно, обтягивая прелестные и соблазнительные формы.Но а лицо было просто восхитительно. Пьер долго не мог оторвать глаз от её нежных и чувственных губ. Ах, если бы он мог прикоснуться к ним...Взгляд же её проникал прямо в сердце и задевал самые тонкие струны души. Пьеру хотелось петь, танцевать и... Творить!Но, к сожалению, она для него была лишь музой. Величайшая актриса никогда не станет обращать внимания на неприметного и бедного художника. Так устроен этот бренный мир... Так думал Пьер.С каждым днём чувство его необычайно росло, и более терпеть он не мог.Он продал все свои картины и достал все свои сбережения, но этого мало. Так мало для миллиона алых роз... "Я затрону её сердце, возложив ковёр из цветов к её ногам!" - думал Пьер. А потом он продал дом и маленький сад, доставшийся ему ещё от матушки.И вот он шёл по холодной мостовой с заветным свертком в руках, в котором были все его деньги. Он обежал все цветочные лавки, все магазинчики с сувенирами, но все было не то. Совершенно не то.Пьер сидел на потемневшей от времени скамейке и расстроенного теребил пакет, как впереди неожиданно послышался короткий звон. Колокольчик!Он поднял глаза и не поверил своим глазам, как он мог не заметить этот магазинчик, ведь его витрины были уставлены просто неземной красоты цветами. И эти цветы были везде. Даже не смотря на зимнюю пору, по стенам вились тонкие красивые стебли с резными блестящими листьями, на которых искрилась позолота.- Чудо какое-то... Откуда здесь этот магазинчик? Не видел я его раньше, - удивленно произнёс вслух Пьер и поспешил зайти внутрь.Он вошёл и увидел молодую женщину с копной вьющихся чёрных волос. Она была в ярком платье с непонятными побрякушками на поясе. Стояла возле полок с разными склянками и что-то напевала себе под нос.Пьер заметил, что цветы стояли только на витрине, а внутри магазина их не было. Стояли какие-то неизвестные ему вещицы и бутылочки с разноцветными жидкостями. Все рассмотреть он не успел.- Кто вы? И как сюда попали?! Я ещё не открывалась! - торговка заметила Пьера и поспешила к нему.- Я... - он опешил, - вы недавно открылись? Что вы продаете? Цветы?Женщина закусила губу, зажмурилась и постучала себя по лбу, что-то себе отчаянно говоря на непонятном языке. Видно, расстроилась.А в это время Пьер увидел необычайную красоту, растущую возле витрины в невысоком прямоугольном горшочке. Это были розы. Но они были не такие, какие обычно продаются в цветочных лавках. От них веяло манящим и томным запахом. Сами лепестки подрагивали от переливающихся прозрачных капель, словно их только что полили заботливой рукой.Розы блестели, искрились и благоухали. Пьер понял, что это именно то, что ему нужно.- Красивые? - женщина тихонько подошла к Пьеру и таинственно улыбнулась.- Очень... Какие-то они... Необычные! Но такие восхитительные!- А непростые они, - загадочно прищурилась женщина, наматывая упругий блестящий локон на палец, - сколько в сердце любви - столько цветов и вырастет. Какая любовь, такие и розы будут.- Сколько? - спросил он, доставая заветный свёрток.- Что, сколько?- В какую цену вы продадите мне их? - взволнованно прошептал Пьер, не отрывая глаз от бархатных и сочных лепестков.- Они не продаются, - вскинулась женщина, при поднимаясь и указывая на табличку, висящую наверху, - я не продавец цветочной лавки. Я их не продаю. Вам их не продам.Пьер выронил свёрток из рук. Жизнь остановилась в один миг. Но, недолго думая, он кинулся вперёд, заламывая руки.- Ну, пожалуйста! Мадам, я вас умоляю! Хотя бы одну! Мне очень нужно! Заберите все! Это все мои сбережения... Вот, вот... Возьмите, - он дрожащими руками снова схватил свёрток и протянул женщине. Та лишь искоса глянула на Пьера.- Уходите. Я все сказала. Я не могу. Не могу!Она прошла к двери, открыла её и жестом указала Пьеру на улицу.- Господин?!Пьер мялся в центре магазинчика, между дверью и такими манящими, благоухающими розами.Ещё секунда и Пьер кинулся к цветам.- Эй! Негодяй! - вскрикнула женщина, хватая метлу, стоящую у двери.Но было поздно. Пьер коснулся нежных лепестков и почувствовал резкую боль. Он не заметил длинные и острые шипы, скрывающихся в зелени цветов.- Что же вы наделали? Боги, за что же это на мою голову?! - запричитала женщина и ринулась к Пьеру.Он испуганно оглянулся, опираясь руками об деревянные полки, пачкая их кровью и роняя все баночки. Торговка тихо приближалась к нему, вскинув руки.- Я хочу лишь вам помочь. Вы не понимаете, что наделали. Вы... Постойте!Но Пьер уже не слышал. Он с силой оттолкнул женщину и побежал к выходу.Пьер бежал. Бежал долго и совершенно потерялся в пространстве. Он позабыл о деньгах. Ему хотелось бежать прочь от того магазинчика.Он остановился возле небольшого переулка и устало лег на разбросанные клочки газет. Пьера разрывала боль, которая появилась так внезапно. Она раздирала все тело, словно внутри прорастали новые мышцы. Он даже не мог описать эту боль, но сейчас ему было все равно, ведь он так и не смог купить цветы...***Этим поздним вечером Жаннет готовилась ко сну. Она сидела за белым резным туалетным столиком, который был выполнен по заказу у известного итальянского мастера. Небольшое зеркало овальной формы отражало точеное личико с алыми чувственными губами и тоскливыми глазами.- Мне иногда кажется, что моя жизнь просто бессмысленна, - вслух подумала Жаннет, проведя пальцами по светлым длинным волосам.Несмотря на ослепительную карьеру и славу, Жаннет была одинока. Она совершенно заблудилась в своих образах, ролях. Ими она жила на сцене, на которой было все - и интриги, и путешествия, и любовь... А в жизни? А в жизни жизни-то и нет.Она давно наблюдала за тем художником возле ресторана. Такой статный и красивый, а глаза... Глубокие и синие, словно бездонное море.Недавно он зачем-то продал все свои работы. Жаннет выкупила их и оставила в своем особняке. Она надеялась увидеться с тем художником завтра и предложить ему сделать выставку, чтобы люди смогли увидеть и оценить его восхитительные картины! Жаннет глубоко вздохнула, настраивая себя на завтрашнюю встречу. Она должна решиться. Завтра или никогда.Ночью Жаннет проснулась, что-то мешало ей спать. Но что? Она села на кровати, пытаясь вслушаться в ночную тишину. Какие-то шорохи, но, наверное, это деревья качаются под ветром. Что-то... Какая-то свежесть окатила своей волной комнату. Точно! Запах... Это запах цветов, запах роз! Но откуда? Что за очередной поклонник осмелился прийти к ней ночью, что за непристойность!Она решительно встала с постели и открыла окно.- О, боже! - воскликнула Жаннет, увидев, как на площади, возле особняка, прямо из под снега пробиваются упругие бутоны роз, освещаемые тусклыми уличными фонарями и луной.Она стояла, затаив дыхание, и наблюдала за этим чудом, растущим прямо под ее окном."Она увидела, она увидела..." - думал Пьер, разрываемый болью. Он уже почти не чувствовал рук и ног. Розы из его измотанного тела прорастали очень быстро и тянулись на снег, искрясь и переливаясь прозрачными каплями на своих лепестках.Он с трудом добрался до осбняка Жаннет и упал на снег. Пьер улыбался, он был счастлив.Цветы росли с неописуемой скоростью. Вот уже в белом снегу раскрывались не сто, а тысяча бутонов. С каждым разом все больше и больше. Невиданное благоухание разнеслось вокруг особняка, как аромат дорогих и утонченных духов. Нежный и лёгкий аромат, как небольшой ветерок, коснулся бархатной кожи актрисы. Она вздрогнула.Цветы продолжали расти, скрывая Пьера. Он растворялся в них, превращаясь в миллион алых роз. Алых, мягких и бархатных. Каждый лепесток был просто идеален и блестел кристально чистыми каплями, на которых играли блики луны. Эта непередаваемая свежесть, как первое неопытное чувство, как искренняя любовь младенца, разнеслась далеко-далеко.Пьер последний раз посмотрел на окно, на знакомый любимый силуэт, и его небесно-синие глаза растворились в благоухающих и искрящихся цветах.

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