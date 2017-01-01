Находка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:42

AlexSay Просмотров: 54 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:42 by

- Если ты не можешь позволить себе поездку к морю, то сходи на речку, - говорил Влад, размахивая своим желтым полотенцем.Сегодня действительно жаркий день. Хорошая идея пойти и освежиться в прохладной реке. Тем более нам всем по четырнадцать лет, и мы вполне себе самостоятельные взрослые люди.- Антон! Ты не в курсе, что сегодня по погоде?- Да все сорок градусов. Я уверен, - уставшим голосом пробормотал друг.- Олег, скажи мне на милость. Нам долго еще идти? - наигранно и кривляясь, произнес Влад.Его не смешные шутки уже успели поднадоесть, поэтому я прикинулся, словно не понимаю, что он шутит.- Почти пришли, - серьезным голосом ответил я.Спустя пару минут дорога повернула направо, и перед нами сквозь обилие деревьев и кустарников открылся прекрасный вид на реку.Мы продолжали приближаться к воде, а Влад принялся рассказывать свои байки. Про то, как сом перевернул лодку с рыбаками и пожрал всех. Про то, как корова тут в грязи утонула, когда речка обмельчала. Обычно такие рассказы не воспринимались всерьез. Влад еще тем выдумщиком всегда был. И обернуться не успеешь, как обнаружишь на своих ушах целую кастрюлю лапши.****************- Кажется, я уже вижу, где мы остановимся, - сказал Антон и указал в сторону дерева, которое очень было похоже на двух обнимающихся людей. К нему также была привязана деревянная лодка, в которую мы тут же побросали все свои вещи, и мигом очутились в воде.Нарезвившись и накупавшись, ребята стали думать, чем бы еще заняться. Было решено отвязать лодку и поплавать на ней.Пока все были увлечены отвязыванием лодки, мне пришлось пойти выше по реке, исходя из личных нужд. Найдя нужное дерево у обрыва, я уединился под ним, а когда собрался уже было уходить, что-то вдруг заставило меня посмотреть вниз, на воду. От увиденного я оступился и чуть не упал вниз. Тень огромной рыбины плыла под водой. Метра четыре, не меньше. Ее размеры пугали.- Ребята! Быстрее сюда! Тут такое! Сейчас все пропустите! - прокричал я и ринулся вдоль берега вслед за рыбиной.Преодолев примерно тридцатиметровую дистанцию, пришлось остановиться. Этот сом спрятался под корягами. В этот момент, конечно, по всем законам подлости друзья и прибежали, но тут стало больше не на что смотреть.- Ну! Чего звал-то? - Влад требовал объяснений.- Сом! Огромный! Плыл прямо сверху! На воде! Я его видел! - я пытался все объяснить, но из-за волнения так и не смог сложить нужных слов, после чего был поднят на смех.- Олег! После школы обязательно в театральный поступай! - с трудом выговорил Влад, задыхаясь от смеха.- Таких сомов не бывает. Они не вырастают до таких размеров, - озадачено сказал Антон, подхихикивая Владу.Антон был начитанным человеком и поэтому никогда не упускал возможности поумничать. Пока я слушал краткий курс зоологии от Антона, второй хохотун тем временем скрылся в густой растительности, поедая ежевику.****************Через некоторое время Влад вернулся и с широко открытыми глазами сказал:- Я нашел кое-что... точнее, кого-то...он там...лежит...Друг определенно был шокирован. Хотя нет... Наверное, это он снова со своими шуточками начинает что-нибудь выдумывать. Может быть, это он меня решил перекривлять?Мы не стали разбираться, что произошло, а просто взяли его под руки и затащили в эти ежевичные заросли- О, гадость! Что за запах? Снова твои шутки?- Наверное, насрал в ежевику и решил нам показать! Очень смешно! - поддержал меня Антон.Сделав еще несколько шагов, Влад пробормотал что-то невнятное и указал пальцем в сторону.Повернувшись, мы увидели мешок, который набит чем-то до предела. Он лежал под каким-то кустом и, видимо, источал этот ужасный запах.- Наверное, кто-то собаку посадил в мешок и утопил. Я находил такое на озере давным-давно, - высказал свое предположение я.Земля под ногами стала образовывать спуск, и стало видно, что впереди вся трава находится наполовину под водой. Уровень воды в реке поднялся после дождей, поэтому, видимо, берег подтапливает местами.- Ну, хорошо. Лежит себе тут мешок. Возможно, даже с собакой, но какая нам разница? Пойдемте отсюда, - сказал Антон и, кажется, даже сделал шаг назад.В этот момент Влад сжал изо всех сил руки друзей направился к мешку прямо по воде, несмотря на недовольные возгласы друзей.Когда ребята подошли совсем близко, стало понятно, что это не собака. Это был человеческий труп. Из обратной стороны мешка торчали ноги. Под мутной водой можно было разглядеть лакированные туфли. Мокрая трава обволакивала собой черные брюки. Стало понятно, что он одет в костюм.Влад подошел ближе и одной рукой стянул мешок с мертвого тела. Запах усилился, и от этого стало тошнить.- Что ты сделал, придурок? Его вообще нельзя трогать! Мы должны позвонить в полицию! - возмутился я.- Не надо в полицию. Я никогда не видел честного полицейского. Они еще скажут, что это мы его убили. Между прочим, нам по четырнадцать! Я слышал, что в таком возрасте сажают в колонию для несовершеннолетних. Давайте просто уйдем отсюда и никогда больше не вернемся, - говорил дрожащим голосом Антон.Распухшее, обезобразившееся лицо смотрело на нас стеклянным взглядом. Создавалось впечатление, что оно винит нас в чем-то, ненавидит и желает нам чего-то плохого. Словно через мгновение поднимет свою голову и скажет голосом полным ненависти:- Твари! За что? Зачем вы сделали это? У меня была жизнь, а вы отняли ее! Почему? Я ненавижу вас!Но все это только казалось. Тело не подавало никаких признаков жизни и продолжало неподвижно лежать в грязной воде.- Уходим, но сначала я кое-что возьму. Это очень крутые часы. Водостойкие и практически не убиваемые. Я давно мечтал о таких. Тем более покойнику они уж точно больше не нужны. Да и не узнает никто. Ведь так? - произнес Влад, волнительно оглядываясь по сторонам.- Быстрее бери, и мы уходим.Влад расстегнул часы на запястье покойника и снял, изрядно подрав кожу из-под которой ручьем потек гной.- Это не проблема.Парень промыл часы в воде и положил в карман. После чего ребята поспешили забрать свои вещи и разойтись по домам, заранее договорившись никогда и никому ничего не рассказывать о случившемся.****************Я попал домой вечером. Если бы мама заметила, что меня что-то беспокоит, то стала бы расспрашивать. В конечном итоге я бы проговорился. Боюсь, что придется пораньше лечь спать, дабы избежать вопросов. Это единственный разумный выход.Спустя некоторое время я уже лежал в своей кровати, но спать не хотелось. Пришлось принять меры. Досчитав примерно до четырехсот, я, наконец, уснул.****************Проснувшись, я привычным образом собрался и ушел в школу. День не задался с утра: двойка на первом уроке, подрался с каким-то упырем из параллели, обеда нет в столовой (снова что-то там у них сломалось), а тут еще, как назло, соревнования по физкультуре среди параллелей объявили.После соревнований мне ничего не оставалось, кроме как пойти в музыкальную школу. На часах уже было семь вечера, но моего преподавателя аккордеона это не волновало. Сразу после урока музыки я отправился домой, уставший и разбитый. Конечно же, школьный автобус не ходит в это время. Пришлось идти пешком, а расстояние-то неблизкое, целых три километра.К восьми вечера я почти попал домой. Вот уже вышел на свою улицу, плетусь в сторону дома. По мере приближения к дому все больше ощущался какой-то мерзкий запах.От соседнего дома в мою сторону направлялся какой-то пьяный мужик. Возможно, это он так дико смердит.- Мало того, что алкаш, так еще и грязнуля. Шел бы лучше к себе домой и отсыпался.За это время я почти подошел к дому и обратил внимание еа то, что калитка открыта, а этот пьяница хромой походкой идет в ее сторону.- Нельзя позволить ему войти, - проскользнула мысль в моей голове, и я побежал ко двору.Пьяница уже было пытался шагнуть в открытую дверь, как я успел подбежать и толкнул его.- Аааааа! - вскрикнул я от ужаса.В лице пьяницы я узнал тот самый труп с речки. Судорожно заперев калитку, я вытер руки, перепачканные гноем, о свою одежду и направился в дом.Странно, что дом тоже открыт. Закрыв за собой входную дверь в дом, я пробежался по всем комнатам. Стало понятно, что дома никого нет.- Куда вы все подевались? А вдруг он их всех найдет?Раздался грохот. Покойник стал ломиться в дом. Наверное, он уже сломал калитку и пытается выбить эту дверь.В панике мне пришлось залезть на чердак по лестнице из дома. К сожалению, там моей семьи тоже не было. Оценив ситуацию, я забрал с собой наверх лестницу и прикрыл дверь. Далее наблюдал за происходящим через щелку. Покойник с треском вырвал дверь и вошел в дом. Он долго бродил, обхаживая каждую комнату, и все приговаривал хриплым и глухим голосом:- Взяли немного - отдадите больше.От этих слов по спине пробегали мурашки. Я боялся, что он поднимет голову вверх и найдет меня, но этого не происходило.Я очень волновался за свою семью. Боялся, что когда они вернутся домой, то встретят его. Их нужно срочно предупредить. Мне стало понятно, что делать дальше. Я вылез на крышу и стал спускаться с нее во двор по водосточной трубе. Издалека послышались голоса. Это моя семья вернулась домой. Срочно! Нужно их предупредить!В спешке мои руки соскользнули, и вот я уже лечу навстречу земле, предвкушая сильный удар и серьезные травмы.****************В моих ушах раздался звон. Наверное, от сильного удара о землю...- Нет! Как же я ненавижу этот будильник.После быстрого завтрака мы встретились с ребятами. Оказалось, что этой ночью всем приснился кошмар. Вот только пострадал во сне только я. Ребята тихонько прятались от недруга, пока не проснулись, а я вот упал с крыши.- Давайте вернемся туда и закопаем его! Может, тогда он оставит нас в покое? Я такое в фильме видел. Душа упокоится, и все станет снова как было, - никак не унимался Влад.Антон почему-то тоже посчитал это разумным. Мне не оставалось ничего, как поддержать мнение большинства.****************Вооружившись лопатами, друзья отправились навстречу своему подвигу. Вырыли неглубокую яму неподалеку и с трудом перетащили в нее раздутый труп.- Взяли немного - отдадите больше, - вдруг прогремело в моих ушах.- Влад, лучше верни часы. Так будет лучше, - вырвалось из моего рта.- Все нормально. Я бросил их в яму еще до того, как мы положили в нее тело. Давайте лучше поскорее закопаем его, пока нас не увидели, - с этими словами друг схватился за лопату и принялся засыпать землей разлагающуюся плоть. Мы тоже схватили лопаты и спустя десять минут закончили работу.- Ребята, теперь, когда все закончилось, я хочу взять с вас слово. Никогда больше не приходить в это место, - я остановился и посмотрел в глаза своим друзьям.Получив от них одобрение и поддержку, мы отправились по домам, но уже молча.С наших плечей спал тяжелый груз, и на сердце отлегло. Больше не было никаких снов про покойников. Жизнь вернулась в прежнее русло.****************Летели беззаботные дни и недели. Все было прекрасно. Все гадкие воспоминания затерлись временем. Так прошло несколько лет, и вот мы теперь уже действительно взрослые люди. Сегодня наш выпускной, а потом мы смело можем послать к черту эту ненавистную школу.День, конечно, очень банальный. Девочки, конечно же, плачут. Школьные линейки с затертыми до дыр песнями типа "Школа. Я скучаю". Вальс выпускников с последующим вручением аттестатов. Последний классный час, и наконец, отдых на природе.Татьяна Васильевна (наш классный руководитель) взяла природу на себя, поэтому отвела нас в очень красивое место, на речку.Было весело. Мы сидели на огромном упавшем дереве и травили школьные истории, периодически уничтожая принесенную с собой еду, которой, между прочим, было так много, что унести ее было почти нереально, но Мишка Говорухин у нас находчивый парень: принес с собой большой мешок и нагрузил все туда. Сам же, кстати, и отнес. Вот такой здоровый бугай, этот Мишка.Когда стало темнеть, Татьяна Васильевна засобиралась домой, к мужу и детям. Мои одноклассники почувствовали свободу, и стало ясно, что далее нас ждет полный разгром вечера.Конечно же, такое мероприятие не обходится без спиртного. Все, кто хотел напиться, вскоре напились. Всех немного настораживал пьяный Мишка Говорухин. Он показывал всем свой крутой кинжал и хвастался им. Все знали, что Мише нельзя пить, уж сильно агрессивным он становился.Вот снова ему кажется, что я на него наехал. Бедолага даже подскочил и выхватил свой нож, но одноклассники усадили его на место и успокоили.- Влад, как ты думаешь, кто-нибудь заберет у него этот проклятый кинжал?- Чувак, я не знаю. Мне очень нужно в туалет, но я не могу устоять на ногах. Друг, отведи меня, пожалуйста, вооооон туда, - приятель показал в сторону пальцем.Мне несложно помочь другу в трудную минуту. Закинув руку Влада себе за шею, я повел его в указанную сторону.Пока дружище делал все свои дела под деревом, взошла яркая луна и осветила все вокруг. Сделав несколько шагов назад, мне на глаза попалось дерево необычной красоты, словно два обнимающихся человека.- Олег! Спасибо тебе за помощь. Что не бросил меня в трудную минуту. И за это вот тебе подарок, - сказал Влад и надел мне на руку часы.- Что это?и- недоумевающе произнес я.- Это подарок. Часы, "неубиваемые" называются. И в огне не горят, и в воде не тонут. Смотри, там ребята уже все в воду полезли. Купаются прямо в одежде. Пошли к ним.Друг дернул меня за руку, и мы направились к остальным.Залезая в воду, я слышал, как Мишка кричит, что убьет меня, когда я вернусь. Надеюсь, у него уже отобрали нож.

Ключевые слова: Призрак зомби труп выпускной сон приключения авторская история

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