Роман

Lynx Просмотров: 58 Комментарии: 0 +3 Вчера, 22:01 by

Он шёл по многолюдному проспекту. Дождь лил, как из ведра. Люди, кто с зонтами, кто, прикрывая головы пакетами, бежали мимо него, пытаясь скрыться от типичного летнего ненастья. Удивительно, как в наше время можно оставаться невидимкой, даже будучи в толпе...Это все случилось, когда Роме ещё не было пяти. Однажды, гуляя на детской площадке под не особо рьяным вниманием своей бабушки, мальчик решил сделать так называемое "солнышко", когда качели делают полный оборот. Не удержавшись, Рома упал, ударившись виском об валявшийся рядом камень.Дальше были крики бабушки, приехавшие в панике родители, скорая. Рома получил серьёзную черепно-мозговую травму, несколько недель провёл в реанимации, а потом полтора месяца в больнице. Но человеческий организм, несмотря на внешнюю хрупкость, достаточно сильная система, а детский организм сильнее в разы. Спустя полгода о несчастье напоминал только шрам на виске Ромы, да появившаяся гиперопека бабушки.Шли годы. Рома рос вполне себе обычным ребёнком: детский сад, затем школа. В 11-м классе, накануне выпускных экзаменов, у мальчика начались головные боли. Поскольку одна таблетка анальгина вполне помогала, Рома все списывал на стресс и усталость.Окончив школу с хорошим аттестатом, Рома смог поступить на бюджет одного из лучших университетов своего немаленького города. В группе Рома сразу же сдружился с компанией хороших ребят, которые очень умело совмещали и учёбу, и веселье. О головной боли Рома и думать позабыл. Ровно до первой сессии, когда боли снова вернулись. Да такие, что те, которые были в выпускном классе, не шли ни в какое сравнение. У парня было ощущение, что мозг как будто разъедает кислотой. Анальгин уже не помогал. Пришлось поставить в известность родителей. Те сразу же организовали встречу с лучшим нейрохирургом города, была сделана масса исследований. Как оказалось, боли - последствия давней травмы, ничего опасного, просто теперь нужны обезболивающие посильнее, да поменьше напряжения.С трудом, но первая сессия была сдана. Начались долгожданные каникулы. В первый же день своего заслуженного отдыха Рома проснулся с дикой головной болью. Ещё и соседи за стеной его комнаты, как назло, затеяли ремонт. "Да чтоб вы там себе руки поотрезали своим оборудованием!" – со злостью подумал парень и пошёл на кухню за лекарством.На кухне Рома принял таблетку, которая на удивление быстро подействовала, заварил кофе, приоткрыл окно, чтобы покурить. С высоты своего восьмого этажа он увидел машину скорой, и как два крепких санитара несут носилки с окровавленным мужчиной, чьи руки были отрезаны по самые предплечья. На Рому накатил приступ тошноты, и он потушил сигарету.Каникулы пролетели незаметно. Начался второй семестр. Рома много времени проводил со своими друзьями Димой и Викой, настолько красивой парой, что вслед им оборачивался весь поток. Еще он дружил с Антоном – весельчаком и балагуром, сестричками Аней и Яной, серьезным и собранным Борей. Зимой вся дружная компания ходила на лыжах, каталась на коньках, лепила снеговиков. За таким весёлым времяпровождением Рома поймал себя на мысли, что смотрит на Вику совсем не так, как раньше. О том, чтобы отбить её у Димы, не могло быть и речи: во-первых, Рома очень дорожил их с Димой дружбой, а во-вторых, не был воспитан подлецом. Но мысли о Вике не оставляли парня в покое. Поэтому им было принято решение на время прекратить общение с любовной парочкой, пока наваждение не спадёт. Одновременно с этим заболела бабушка Ромы, поэтому ребята не задавали Роме вопросов о том, почему он не тусуется с ними. Всем было понятно, что семья превыше всего.В конце апреля был день рождения Димы. Его Рома, конечно же, не мог пропустить – не хотел обидеть друга. Родители именинника на выходные уехали на дачу, предоставив квартиру в полное распоряжение компании наших студентов. Рома купил подарок и в назначенное время прибыл на празднование. Дима жил в большой квартире в доме сталинской постройки в центре города; в зале девчонки накрыли стол, и ребята начали праздновать. Все шло отлично до тех пор, пока острая боль снова не пронзила виски Ромы. Таблеток, как назло, с собой не было. Парень решил прилечь на кровать в комнате хозяина, подождать, пока боль немного утихнет. Зайдя в комнату, Рома увидел, как на балконе целуются Дима и Вика. Боль, злость, зависть и ненависть - пожалуй, так можно описать коктейль из чувств, которые Рома испытал при виде этой картины. "Да чтоб вы провалились со своей любовью!" - в сердцах подумал парень, и в этот же момент балкон под сладкой парочкой с ужасным грохотом рухнул вниз. Рома вскочил, крикнул ребятам вызывать скорую, и бросился из квартиры. То, что он увидел под окнами Диминой квартиры, он не сможет забыть никогда: два изломанных, покореженных тела под бетонными обломками. Рука Вики ещё шевелилась пару минут. Дима же был уже мертв.Хоронили пару в закрытых гробах. Оставшиеся ребята тяжело переживали потерю друзей, и сразу же после сессии разъехались кто куда.Рома отправился в деревню к той самой бабушке, которая не уследила за ним в детстве. Несмотря на то, что Роме уже было 18, бабушка продолжала рьяно следить за ним: и чтоб домой не поздно возвращался, и чтоб на речке далеко не заплывал, и чтоб фрукты-овощи мыл. Естественно, подобная гиперопека немного напрягала парня, но он терпел, не хотел обижать бабушку.Где-то через пару недель после приезда в деревню у Ромы случилась целая череда приступов головной боли. Болело жутко, лекарства помогали слабо. В один из таких дней парень вышел во двор, в надежде, что на свежем воздухе боль поутихнет. Рома был сам на себя не похож: серая кожа, шатающаяся походка, измученное лицо. Бабушка в этот момент гремела вёдрами у колодца, хотела набрать воды. Обернувшись, она увидела внука и запричитала, мол, это все её вина, и что нужно было следить за ним лучше, что он сейчас из-за неё так мучается. Голову Ромы в этот момент как будто пронзало раскалёнными стрелами. "Господи, да заткнись ты наконец, никаких сил нет слушать твоё кудахтанье!" - это было последнее, что подумал Роман, прежде чем его бабушка, поскользнувшись, упала в глубокий колодец.Приехавшие спасатели уже ничем не могли помочь упавшей женщине, полиция все сочла несчастным случаем, и только Рома понимал, что он виновник смерти своей бабушки. И Димы с Викой. И именно он виноват, что сосед остался без рук.И вот он идёт по оживлённому проспекту. В рюкзаке запас обезболивающих, которого хватило бы на несколько месяцев. Только приняв все таблетки сразу, он сможет прекратить эту череду смертей.

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