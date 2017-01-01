Don't leave me alone. Часть 8

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:28

Причина: Стилистика автора сохранена

Insomnia8 Просмотров: 26 Комментарии: 0 +4 Вчера, 21:28 by

Немая паника охватила Ричарда. В одно мгновение парень отстранился от двери, а потом отполз от неё, всё ещё сидя на полу. Нет, он не издал ни звука, хотя чуть было не вскрикнул, так как было весьма неожиданно услышать это так близко."Руби не в себе. Она не поможет. Руби не в себе. Она не поможет. Руби не в себе. Она не поможет..."Рич понимал, что сейчас он вновь наедине с ужасом. Нечто было там, за пределами дома, за пределами его защитной крепости. Теперь же мальчику больше казалось, что крепость эта недостаточно защищена, и вот-вот к нему ворвутся все те чудовища, о которых рассказывала Руби.У ребёнка не бывает "за" и "против". Он даже не думал о том, что там может быть другой такой же напуганный и даже раненый ребёнок или собака, которая просто проголодалась и промокла под дождём, потому теперь и просится в дом. У парня в голове была одна ясная мысль о том, что там то самое нечто, которое сожрало маленькую Энни. Такое же кровожадное, зловещее и совершенно странное. Несуразное.Больше не было слышно ни звука. Эти существа отличались абсолютно тихим поведением. Лишь еле уловимый скрежет, словно ногтями провести по деревянной поверхности.Это не собака. Это не человек.Он не знал, что ему делать! Ричард был наедине с тем, с чем уже сталкивался и едва мог удрать, а сейчас это находится прямо за дверью. И оно наверняка его чувствует. Оно знает, что Ричард здесь, что он боится."Руби не в себе. Она не поможет. Руби не в себе. Она..."Неужели ему самому придётся взять эту винтовку? Да у него не хватит смелости и сил, чтобы просто нажать на курок. Он промахнётся. Он выбьет дверь, но совершенно не зацепит то нечто, что пришло к этому дому. Так и будет. Ричард знал это.И тут его голову посетила светлая идея. Ему было необходимо посмотреть, что там всё-таки такое. Может, его страх и в самом деле беспричинный. Возможно, опасности нет.Мальчик старался быть очень тихим, и у него это получалось. Рич поднялся с пола, твёрдо стоя на ногах, хотя лёгкую слабость он, тем не менее, ощущал. Парень на цыпочках прошагал к окну, что плотно закрыла Руби, дабы в дом невозможно было проникнуть и даже просто заглянуть. Рич нарушил правила, слегка отодвинув сначала занавески, а потом тюль. Ему нужен лишь уголок, совсем маленький уголочек, чтобы увидеть.Слегка трясущаяся рука тронула занавески."А что, если я всё-таки не хочу это видеть? Бабушка говорила, что есть вещи, на которые лучше не смотреть, каким бы сильным ни было любопытство. Она предупреждала, что об увиденном можно пожалеть. Сильно пожалеть. Так... хочу ли я это видеть?"Рука на какое-то мгновение замерла прямо в воздухе, а сам Рич теперь терзал себя сомнениями. Его сводило это с ума. Мальчик просто не мог принять такое решение сам! Он ещё слишком мал и глуп для того, чтобы до конца взвесить все за и против. Ему нужен совет. Но что, если рядом больше нет никого, кто мог бы дать этот совет? Что тогда происходит?"Люди взрослеют в такие моменты. Становятся самостоятельными."Ричард был совершенно прав в своих суждениях. Но было ещё кое-что.Ему не хотелось взрослеть. Потому что теперь в его понимании повзрослеть - оставить все надежды на то, что тебя спасут, это значит ещё, что, оставив позади детство, ты вынужден цепляться лишь за себя самого, спасаться самому, потому что взрослые так и делают, взрослые должны так поступать.И Рич боялся этой ответственности. Он ещё не умел быть ответственным. И в глубине души это прекрасно понимал, хотя пока что не мог корректно выразить подобное в своих мыслях, но ему было достаточно того, что он просто понимает."Бабушки больше нет. Бабушка заботилась обо мне, потому что я ребёнок. Но бабушки теперь нет. Это значит, что теперь нет и маленького мальчика, ведь если я так и останусь маленьким, то не смогу позаботиться даже о себе. Я должен повзрослеть. Я не могу иначе."И парень, глубоко вздохнув и сжав волю в кулак, схватился за занавески и слегка отодвинул их, выглянув в окно.Мальчик и не заметил того, что в этот момент другой рукой взялся за свой ингалятор, лежащий в кармане. Он был его поддержкой, своего рода зацепкой за жизнь.Поначалу Рич ничего не видел. Или просто не хотел видеть.Руби отключила электричество в доме и лишь в некоторых самых незаметных местах поставила несколько свечей. Вот и сейчас девчонка сидела там, спрятавшись ото всех (и от самой себя) за диваном, глядя на то, как медленно тает одна из свечей. Некоторые из них были ароматными, потому в доме царила бы весьма приятная атмосфера, если бы не...Скрежет повторился.Рич настолько осмелел, что привстал на носочки и выглянул ещё больше.На крыльце нет света. Нигде нет никакого источника, поэтому Ричарду не удавалось увидеть то, что, по всей вероятности, сидит под входной дверью.Что это? Что это такое?Стоило Ричарду понять... Разглядеть... Это... Как его тут же охватил такой ужас, который обычно вызывает у него приступы астмы. Это произошло и сейчас.Мальчик отстранился от окна, а потом почувствовал дикую слабость в ногах, как это обычно и происходит. Парень начал постепенно падать. Он и думать забыл о том, что ингалятор у него в руках. Нет, сейчас Рич думал лишь о том, что ему довелось увидеть.В данный момент сложить все свои мысли и чувства в одно простое слово он не мог, но было и так понятно, что испытывает Рич.Зря. Зря он посмотрел. Очень зря.На пороге стояло нечто высокое. То есть, существо стояло, упираясь изгибом "спины" в крышу крыльца. Рич был неуверен, видел ли он там голову, но глаза у него точно были. Глаза, которые сначала упорно выискивали какую-нибудь лазейку в дом, а потом вдруг обратились на Ричарда. Два средних размеров, каких-то глубоко посаженных, отражающих отблеск луны глаза. Они слишком живо выделялись посреди всей этой темноты.Рич упёрся спиной в стену, начав медленно по ней сползать. Он не пытался звать на помощь, он не пытался даже помочь сам себе. Мальчик лишь задыхался и продолжал на это смотреть, думая об одном слове - зря.Занавески от рывка Ричарда больше не закрывали окно, а отъехали в сторону.Рич видел. Рич наблюдал за тем, как существо медленно и размеренно подбирается к окну, как его неимоверно высокое тело, заваливаясь то в один бок, то в другой, появляется в окне, предстаёт прямо перед его взором.Нечто замерло, глядя сквозь стекло на мальчика. Нет, оно не глядело - оно пронзало! Лицо парня приняло то самое выражение, которое говорит: почему я это вижу?! за что?! почему я могу и должен это видеть?!Оно голодно. Оно проглотит его, как проглотили Энни.Сегодня Рич повзрослел. Повзрослел настолько сильно и быстро, что наверняка теперь способен убить своими маленькими руками.Сейчас мальчик чувствовал то же самое, что Руби, видя умирающую сестру, - его сознание, его подсознание рушились. От самого Ричарда внутри его собственного тела постепенно не оставалось и следа. Потому что сейчас, в эту самую секунду, он начал сходить с ума.

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