Ошибка природы

Ошибка природыИзмученная долгими и тяжелыми родами, девушка едва не вскрикнула, когда увидела своё дитя.
Младенец был с ног до головы покрыт темной, жесткой шерсткой. Ноготки на удлиненных, скрюченных пальчиках были черными и длинными. Жуткие желтые глаза с вертикальными зрачками, как у кошки, смотрели не по-детски серьезно.
Девушка написала отказ от ребенка и той же ночью сбежала из больницы. Её родители почти целый год были в командировке, дома осталась слепая прабабка. Нежеланное и жуткое дитя, результат пьяной вечеринки, так и осталось страшным секретом только юной матери.
Определенный в дом малютки, ребенок стремительно рос и развивался. Его поразительный рост и общее развитие шли вразрез с тем, что даже медицинский персонал не хотел подержать его на руках. Просто поагукать над кроваткой с желтоглазым младенцем желающих не находилось.
Но буквально за несколько дней до переселения в детский дом появился странный человек и замер у кроватки ребёнка. Хорошо одетый, с аккуратной прической, он приехал к дому малютки на шикарном автомобиле с водителем.
Директор заведения лично провожал потенциального усыновителя в комнату к самым красивым и здоровым малышам. Но тот до комнаты не дошел и резким движением открыл совсем другую дверь. Его тихий выдох "Нашееел!" директор предпочел не слышать.
Все документы были собраны и подписаны. Ребенок, которого никто не любил, ребенок, которого все боялись, уехал в новую жизнь.
Только нянечка, старая и набожная женщина, перекрестила усыновителя, который нес мальчика на руках, в спину. Тот вдруг споткнулся, едва не уронив ребенка. Резко обернулся. В упор посмотрел на женщину и погрозил ей пальцем. Нянечка медленно съехала по стеночке и потеряла сознание.
А машина, сверкнув на ярком солнце, скрылась за поворотом...
Продолжение чуть позже.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:15
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 21:15 by Amanita1986Просмотров: 79Комментарии: 7
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