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Творческие истории

Ошибка природы

Измученная долгими и тяжелыми родами, девушка едва не вскрикнула, когда увидела своё дитя.
Младенец был с ног до головы покрыт темной, жесткой шерсткой. Ноготки на удлиненных, скрюченных пальчиках были черными и длинными. Жуткие желтые глаза с вертикальными зрачками, как у кошки, смотрели не по-детски серьезно.
Девушка написала отказ от ребенка и той же ночью сбежала из больницы. Её родители почти целый год были в командировке, дома осталась слепая прабабка. Нежеланное и жуткое дитя, результат пьяной вечеринки, так и осталось страшным секретом только юной матери.

Определенный в дом малютки, ребенок стремительно рос и развивался. Его поразительный рост и общее развитие шли вразрез с тем, что даже медицинский персонал не хотел подержать его на руках. Просто поагукать над кроваткой с желтоглазым младенцем желающих не находилось.
Но буквально за несколько дней до переселения в детский дом появился странный человек и замер у кроватки ребёнка. Хорошо одетый, с аккуратной прической, он приехал к дому малютки на шикарном автомобиле с водителем.
Директор заведения лично провожал потенциального усыновителя в комнату к самым красивым и здоровым малышам. Но тот до комнаты не дошел и резким движением открыл совсем другую дверь. Его тихий выдох "Нашееел!" директор предпочел не слышать.
Все документы были собраны и подписаны. Ребенок, которого никто не любил, ребенок, которого все боялись, уехал в новую жизнь.
Только нянечка, старая и набожная женщина, перекрестила усыновителя, который нес мальчика на руках, в спину. Тот вдруг споткнулся, едва не уронив ребенка. Резко обернулся. В упор посмотрел на женщину и погрозил ей пальцем. Нянечка медленно съехала по стеночке и потеряла сознание.
А машина, сверкнув на ярком солнце, скрылась за поворотом...

Продолжение чуть позже.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:15
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 21:15 by Amanita1986Просмотров: 79Комментарии: 7
+5

Ключевые слова: Ужасный ребенок роды больница неизвестный няня авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 21:15
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (1521|0)
Публикаций: 129
Комментариев: 1 030
Начало интересное! Ждем продолжения!
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 21:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (681|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 500
Не, я понимаю что история "творческая".... Но не сказочная-же.. Такого ребёночка, сразу-же после отказа (или даже "неотказа"), ребята из наших "органов", типа ЛВЧ, приняли-бы.... А так, да, плюс, .. хочется продолжения...
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#3 написал: Amanita1986
Вчера, 21:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 23
Цитата: alex.kuzmenko2017
Не, я понимаю что история "творческая".... Но не сказочная-же.. Такого ребёночка, сразу-же после отказа (или даже "неотказа"), ребята из наших "органов", типа ЛВЧ, приняли-бы.... А так, да, плюс, .. хочется продолжения...


Про ребят из " органов" - согласна. Но, предположим, дело было в крохотном городишке. И все с испугу "забыли" сообщить "куда следует".
Зарегистрирован: 21.05.2014
#4 написал: Эвиллс
Вчера, 21:42
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (1322|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 2 516
Дьявольский ребёнок. И папа его нашёл. Интересно! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
          
#5 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 22:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (681|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 500
Цитата: Amanita1986
Про ребят из " органов" - согласна. Но, предположим, дело было в крохотном городишке. И все с испугу "забыли" сообщить "куда следует".

.....шёпотом... тихо-тихо....: ....Даже в "крохотном городишке" ГэБисты были, в то время... а стукачи в любом учреждении, уж подавно....
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#6 написал: Amanita1986
Вчера, 23:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 23
Цитата: Эвиллс
Дьявольский ребёнок. И папа его нашёл. Интересно! +


А вот и не папа)))

.....шёпотом... тихо-тихо....: ....Даже в "крохотном городишке" ГэБисты были, в то время... а стукачи в любом учреждении, уж подавно....[/quote]

На Ваше усмотрение))
Зарегистрирован: 21.05.2014
#7 написал: Lynx
Сегодня, 00:24
0
Группа: Редакторы
Репутация: (1521|0)
Публикаций: 129
Комментариев: 1 030
Аманита, пишите дальше. Ни в чем не сомневайтесь. Я конечно с обреченными сама тоже затянулась, но вашу дочитать тоже очень хочется...
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
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