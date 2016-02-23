Балкон

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:31

Причина: Стилистика автора сохранена

Ацкий Ангил Просмотров: 53 Комментарии: 3 +2 Вчера, 22:31 by

Буду кратка. Не знаю, доживу ли до утра.Недавно купила однокомнатную квартиру. Отличный дом, прекрасный район. Радовалась, как девочка новой красивой кукле. Разумеется, перевезла свою мебель, расставила ее по местам. Вместе со мной переехал мой любимый кот. Уборка, стирка. В итоге – красота. Но! Я поругалась со своим молодым человеком. Кстати, из-за переезда. В подробности вдаваться не стану. Но как раз я решила пойти покурить. Бросила несколько лет назад, но заначка в сумке всегда была. Достала сигарету из пачки, зажигалку и вышла на балкон. Взяла с собой планшет, запустила любимую игрушку. Закурила и забалдела (после длительного воздержания всегда круговорот-вертолет). Сделала несколько затяжек и поняла, что курить больше не хочу. Решила на все плюнуть и пойти попить кофе.И не смогла выйти.Никого, кроме меня в квартире не было. И выйти я не могла по простой причине – дверь попросту не открывалась. Кстати, окна так же не открывались. Стоят кондюки, сплит-системы. Поначалу я похихикала, типа, ага, мой котик прыгнул на ручку и закрыл дверь, ручку вниз опустил. Согласна, мысль глупая. Но именно она первая мне пришла в голову. Потом поняла, что даже если его семи килограмм хватило, чтобы опустить ручку вниз (что маловероятно), то я бы это увидела и услышала.Я так слегка, честно признаться, испугалась. Не потому, что я беспомощна, а из-за абсурдности ситуации. Кто опустил ручку? Что бы вы сделали на моем месте? Правильно. Дергать наружную ручку и долбить дверь. Собственно это я и делала. Ничего не помогло. Дверь не поддавалась. На балконе есть инструменты, две табуретки. Я пыталась ими раздолбать и балконные окна, и двери. Ни черта не получилось. Стекла армированные. Хозяева этим гордились. Спасибо им за это.Собственно, что особенного? Ну, застрял человек на балконе. Как-нибудь выйдет. Но не мой случай. Я пыталась долбиться к соседям. И что? А ничего. Тишина. Орать бесполезно. Никто не услышал.Попыталась связаться по инету со своими друзьями – ни один не поверил. Я еще та приколистка, все они это знают.И вот я сижу и смотрю, как мой котик передними лапками царапает стекло двери. Вижу, что у него не осталось ни еды, ни воды. Если бы у меня был хотя бы телефон…Через четыре дня мой серый любимец лег и затих. Я еще вижу, что он дышит. Но это ненадолго. Сама еле жива. Хочу не столько есть, сколько пить… А спасти нас некому. Даже у моего бывшего нет ключей от этой чертовой квартиры.Я бы попросила вас о помощи, написала бы адрес, но уже поздно.

Ключевые слова: Балкон дверь кот окна замкнутое пространство авторская история

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