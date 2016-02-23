Спустя десять лет после Хэллоуина. Избавление от проклятия вампиризма

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 22:08

Причина: Стилистика

Nadezda_lucifer666 Просмотров: 4 Комментарии: 1 0 Сегодня, 22:08 by

- воспоминания Розалины Буяновской, записанные в дневнике.После того, как Розалину укусил Величайший из Вампиров - Граф Дракула, хотя она всячески старалась избежать своей судьбы, то девушка стала читать тайные книги и старинные заклинания, стараясь вернуть себе прежний облик. Но ни в одной из книг не сказано было, как избавиться от вампиризма. Роуз не хотела причинять страдания ни себе, ни своей семье. Кроме того, она искренне пожелала помочь многострадальному Барнабасу Коллинзу и Виктории, которых встретила на балу, вновь стать людьми и обрести настоящее семейное счастье. Но как это сделать? Кроме того, она сама стала любовницей ненасытного Дракулы, который в будущем использует ее детей для оживления потомства! И он восторжествует. Но Роуз не желает быть безвольной марионеткой. Полная ужасных дум, она погрузилась в глубокий сон. Во сне ей было видение: либо обратиться к Некроманту, стать вервольфом, либо воспользоваться Святилищем Талоса. Для обряда понадобятся: черный камень душ пурпурно-темного цвета и призыв одной души. При начальных признаках нужно выпить зелье Синей Болезни. А что делать, когда ты полноценен?Вдруг ей явился в темном одеянии Шаман по имени Фалион, который произносил такое заклинание:- Я призываю царствие Теней! Взываю к тем, кто нам не предки! Внемлите к моей мольбе! Как заложена жизнь в смерти, так начнется то, что завершилось. Как с восходом солнца ночь уходит. Вынь из мрака душу и вдохни жизнь в это существо!Заклятие произносят темной ночью в Кругу Призыва. Затем идут к Святилищу Талоса, где проводят другие ритуалы. Выпивают напиток, по цвету напоминающий алую кровь.Никому еще не удавалось это сделать.

Ключевые слова: Заклинание вампиризм избавление подводный мир монстры герои книг авторская история

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