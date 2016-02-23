Спустя десять лет после Хэллоуина. Избавление от проклятия вампиризма"Они все стояли предо мною. Все они - герои фильмов ужасов, бертоновские герои и злодеи, мифические существа, собравшиеся со всех концов земного шара и даже вселенной. Персонажи Эдгара По и Лавкрафта, великие герои и боги Эллады, призраки, вампиры, вервольфы. И о каждом из них я знаю множество историй: интересных и романтичных, а порой до боли полные невыразимых страданий.
Кто-то сам себя обрек на них подобно Майклу Майерсу, а кто-то стал таким против своей воли. Когда в светлой бальной зале от множества свечей я пела "Возвратись в Аквиталию", они предстали пред моими глазами на очень близком расстоянии. Как я и пророчила, они были реальны. Все до единого. Конечно, с этим трудно согласиться. Вы, наверное, думаете, что я безумна? Но нет. Я давно смирилась с тем, что вы не принимаете за истину мои убеждения, но теперь же, внемлите. Я буду вынуждена теперь скрываться во мраке мироздания. Если суждено мне вернуться, то лучше натравите на меня стаю белых акул! Пусть карета моя рухнет на самые глубины мирового океана, откуда возврата нет. Ибо я знала, что грянет час, и пробуждающиеся во мне звериные инстинкты возьмут верх над моим разумом. И тогда вам нет спасения. Племянников держите взаперти! Никого не впускайте ко мне. А наутро пусть племянница Соня или кто-нибудь из вас пронзит мне сердце осиновым колом!
О, Маша! Ангелина! Соня! Вы когда-нибудь видели так близко знакомых вам персонажей из фильмов? Вы скажете, что это всего лишь талантливые актеры, хотя, признаюсь, иногда бывает трудно отличить подделку от оригинала. Нашего папу просто не узнать! Он походил на Владыку Олимпа и стал душой компании этих существ. Как доказать вам их существование? Разве вам недостаточно того, что мы обитаем на глубине подводного мира? Вам меня ни за что не понять, но вы должны поверить мне хотя бы потому, что нас с отцом нет рядом с вами!
О, родная мирная Аквиталия! О, чудесная футуристическая страна, сокрытая на дне безбрежного океана от людских взоров! Я жаждала возвращения! Я знаю каждый твой сквер, каждый уголок, как мои шесть пальцев! О, мои дорогие сестрицы! Отныне, как я и предполагала, мне должно избегать вас всех. Если мне удастся найти или создать нужное заклятие, чтобы вновь обрести свой настоящий облик, то с помощью него я смогла бы хоть сотни вампиров освободить от извечного гнета. И мне кажется, я близка к разгадке. Но пока держитесь от меня подальше!" - воспоминания Розалины Буяновской, записанные в дневнике.
После того, как Розалину укусил Величайший из Вампиров - Граф Дракула, хотя она всячески старалась избежать своей судьбы, то девушка стала читать тайные книги и старинные заклинания, стараясь вернуть себе прежний облик. Но ни в одной из книг не сказано было, как избавиться от вампиризма. Роуз не хотела причинять страдания ни себе, ни своей семье. Кроме того, она искренне пожелала помочь многострадальному Барнабасу Коллинзу и Виктории, которых встретила на балу, вновь стать людьми и обрести настоящее семейное счастье. Но как это сделать? Кроме того, она сама стала любовницей ненасытного Дракулы, который в будущем использует ее детей для оживления потомства! И он восторжествует. Но Роуз не желает быть безвольной марионеткой. Полная ужасных дум, она погрузилась в глубокий сон. Во сне ей было видение: либо обратиться к Некроманту, стать вервольфом, либо воспользоваться Святилищем Талоса. Для обряда понадобятся: черный камень душ пурпурно-темного цвета и призыв одной души. При начальных признаках нужно выпить зелье Синей Болезни. А что делать, когда ты полноценен?
Вдруг ей явился в темном одеянии Шаман по имени Фалион, который произносил такое заклинание:
- Я призываю царствие Теней! Взываю к тем, кто нам не предки! Внемлите к моей мольбе! Как заложена жизнь в смерти, так начнется то, что завершилось. Как с восходом солнца ночь уходит. Вынь из мрака душу и вдохни жизнь в это существо!
Заклятие произносят темной ночью в Кругу Призыва. Затем идут к Святилищу Талоса, где проводят другие ритуалы. Выпивают напиток, по цвету напоминающий алую кровь.
Никому еще не удавалось это сделать.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 22:08
Причина: Стилистика
Сегодня, 22:08 by Nadezda_lucifer666Просмотров: 4Комментарии: 1
Ключевые слова: Заклинание вампиризм избавление подводный мир монстры герои книг авторская история