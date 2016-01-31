Легенда уральской глуши

Lynx Просмотров: 9 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 19:10 by

Как-то раз Сашка приехал в родную деревню, в которой не был уже довольно давно. Так истосковался по простой и размеренной жизни. Как же ему не хватало большой и теплой печи старого бабушкиного дома и ее горячих румяных пирожков!Сама деревня находилась на Урале. В глуши. Прямо посередь елового таежного леса. Свежий воздух, огромный пруд и бескрайние снежные поля. Одним словом – красота.Сашка как раз ехал отдохнуть, расслабиться и на время позабыть суетливые рабочие будни. Но еще ему нравилось ходить на охоту с соседом бабушки. Звали его Иваныч. Был он мужиком простым, дружелюбным. Короче говоря, открытой души человек. И после охоты любил он всякие байки травить или еще чего. Все его с интересом слушали, и никто никогда не прерывал. Рассказывал он знатно, добротно. Как частичку себя в свои рассказы вкладывал. Вот и сегодня, когда деревню окутала ночь, Сашка со своим другом сидели у Иваныча, потягивая пиво.- Иваныч, хорош уже анекдоты травить. Меня от смеха разорвет сейчас, - утирая выступившие слезы, сказал Сашка. – Давай чего-нибудь посерьёзнее! Ну, как ты умеешь, чтобы душу тронуло! И мораль… Мораль, главное.Друг Сашки хихикнул и вопросительно уставился на Иваныча. Тот хлопнул широкой ладонью по столу и сказал:- А почему бы и нет? Как наша деревня-то начиналась, знаете?- А? – вопросительно открыл рот Сашка.- Балда! – передразнил его Иваныч. – Стыдно не знать родные края свои! Много чего было, чего и за одну ночь не пересказать. Так и быть, одну легенду поведаю. Итак…Давным-давно, когда холодная река Сарана еще разливалась широко-широко, подступая к самому краю таежных лесов, жил средь лесов этих башкирский народ. Поселение тогда небольшое было. Рядом селились и другие народы – татары, черемисы, староверы беглые. Объединились потом и долго дружно жили, прямо до самого прихода царевых послов. Да только еще задолго до них родилась в этой тайге другая, полная загадок, история.На окраине башкирской деревеньки, где непроходимой стеной стоял хвойный лес, жила девушка со своей матерью. Девушку звали Асма. Жили они дружно, ладили друг с другом. Хозяйство у них небольшое было, но все всегда было чисто и аккуратно. Сиярга души не чаяла в своей дочери, ведь росла та красавицей, доброй и отзывчивой. Асма всегда матери помогала во всем. Рано утром встанет и за работу.Так бы все и шло тихо да мирно, но вот полюбила на свою беду Асма паренька. В деревне той татары жили. Айрат-то ей взаимностью отвечал, но родичи его сию любовь не одобрили. Мешали всячески, даже наговаривали, а Айрату все нипочем. Люблю, говорит, и все тут. Решила тогда мать Айрата хитростью сына взять. Поехала она тайком от него к Асме, якобы познакомиться с будущей невесткой. Асма ее с радостью встретила, на стол накрыла, все про Айрата спрашивает. Он-то давно уже не приезжал. Соскучилась.- Ох, нынче дом у нас в хозяйстве работы много, - с напущенной усталостью вздохнула мать, взмахивая тонкой рукой. – Некогда пока Айрату, доченька. Но он про колечко спрашивал, которое тебе дарил.- Колечко? Зачем? – удивленно подняла брови Асма.- Так просит, чтобы ты его ему передала. У него от тебя и вещицы никакой нет. Так хоть посмотрит и тебя сразу вспомнит, милая.Помялась Асма, задумалась, но колечко принесла и веревочкой повязала. Пусть Айрат о ней почаще вспоминает и приезжает пусть быстрее.- Возьмите и передайте ему, чтобы на шее носил. Веревочку сделала. Так к сердцу ближе.Перекоробило мать Айрата от девичьих слов, но притворно она улыбнулась тогда, пытаясь себя не выдать.- Хорошо, доченька. Передам.Так она с заветным колечком и уехала, а дома Айрату сказала, что Асма не любит его больше. Замуж она скоро выходит, а кольцо свое он может обратно забирать. Не нужно ей оно больше.- Хитрые они, башкиры эти, - вздохнула мать, причитая перед Айратом. - Ох, чего только я от нее не наслушалась. А я ведь как лучше хотела! С невесткой познакомиться!Порывался Айрат к Асме. Разозлился он и хотел ответ с нее потребовать. В глаза посмотреть. Ох, как кулаки его сжались, побелели. Глаза кровью налились, а в душе обида мигом выросла. Все кипит и кипит. Только мать-то его разрыдалась, громко так разрыдалась. И за сердце хватается еще, притворяется вовсю. Остался тогда Айрат, а со злобы потом и другую нашел. На ней и женился вскоре.Все ждала Асма любимого Айрата, да так и не дождалась. Не приезжал он больше в их деревню, как и позабыл вовсе. Сколько слез она пролила, сколько раз сердце себя терзала, только постепенно все же забываться все стало, ведь родился у Асмы сын. Здоровый да крепкий. Отпустило ее сердце тоску и боль, и поселилась в душе любовь.Однако и это спокойствие недолго длилось. Приехал все-таки Айрат в деревню с женой новой по делам важным. Отговаривала его родня. Мать не унималась все.- Так зачем тебе ездить туда, Айрат? У тебя и здесь дел много, – говорила она ему. – Вон брат пускай поедет. Сани-то у него покрепче будут, и дорогу он лучше знает.- Да что ты, анэй*! Моя забота! Сам справлюсь.И поехал. Не дела его тянули. Вспомнил он Асму. Злость его взяла опять, и решил он к матери ее заехать, чтобы увидела Асма, какая жена у него красивая. Счастлив он теперь, а она пусть локти кусает.Встретила его Сиярга холодно. Жену взглядом недобрым смерила, в дом пускать и не хотела вовсе. Но тут Асма выскочила, а как Айрата увидела, так сердце ее похолодело, ноги подкосились. Стоит ни жива ни мертва, сказать не может ничего. Жену его увидела и потерялась совсем. Не к ней он приехал, а душу ее потравить!- Видишь, доченька, нашел он себе девицу, а о вас с сыном и не вспоминал совсем! А теперь-то надо тебе чего?!Узнал тогда Айрат о сыне. С силой в дом ворвался на ребенка посмотреть, стал ответа требовать. Слово за слово и понял он, что повелся на обман большой. В слова поверил, купился по-глупости. Бросил любимую и с другой закрутил, а Асма его все это время ждала. Но обратно ничего не вернешь, прощения не попросишь.Асма как увидела, что Айрат с другой счастлив, еще на ее порог явится посмел, так разум совсем потеряла. В глазах потемнело, сердце заколотилось. Разговора того уже она и не видела. Убежала она из дома. И пропала.Два дня искали, все тщетно. Сиярга сама не своя. Дочь пропала, ребенок плачет, молока просит. Еще и Айрат все пороги обивает, покоя не дает. Качала она внука, баюкала и сама себя успокаивала, что вернется Асма. Вот уже совсем скоро.А когда наступила холодная зимняя ночь, ребенка удалось успокоить. Сиярга заснула рядом, устало наклонившись над кроваткой.Вдруг Сияргу разбудил жуткий вопль, раздавшийся за окном. Она мгновенно соскочила, испуганно прислушиваясь, но крика-то и не слышно уже. Только во дворе слышалась какая-то возня. Сиярга схватила кочергу возле печи и тихонько вышла из дома. Двор едва освещался светом, лившимся из окон дома, а так тьма кромешная.- Кто здесь?! – крикнула Сиярга в пустоту.Никакого ответа. Тишина.Так она и стояла на пороге, сжимая кочергу и не решаясь спуститься.Но внезапно от темной стороны забора отошла большая тень. Сиярга испуганно вскрикнула. К ней бесшумно на больших и мощных лапах шла рысь. Страх сковал Сияргу. Не пошевельнуться. Она лишь молча наблюдала за ночной гостьей. «Иня*…» - прозвучал в голове до боли знакомый голос. Сиярга посмотрела в блестящие огромные глаза рыси, в которых, казалось, стояли слезы. «Иня-я-я… Иня-я!» - снова жалобным тоном раздалось где-то в сознании еще громче и отчетливее.Вмиг побелевшая женщина оперлась об массивную дверь, схватившись за сердце.- Асма!В голове никак вот не укладывалась мысль о том, что это ее дочь, однако сомнений больше и не было никаких. Этот голос-то в голове… Голос ее родной дочери! Сиярга не сводила глаз с рыси, и внезапно ее охватила тягучая ненависть и злоба.- Что, к сыну пришла? Нагулялась?!Рысь переводила взгляд с окон на двери, но была так же неподвижна. «Отдай мне его», - услышала снова у себя в голове женщина.Сияргу затрясло. Она трясла головой, пытаясь внушить себе, что это сон, но тщетно. Сердце нещадно кололо, дикая боль разрывала его на части.- Уходи! Пошла прочь! – кричала обезумевшая от горя женщина. - Не отдам я тебе сына! Не отдам! Пошла! Пошла!Она спустилась с лестниц, скрипя наледью под ногами и хлопая в ладоши так, как с порога прогоняют чужую псину.- Давай! Прочь! Прочь!Но рысь только лишь переступала с лапы на лапу, тревожно втягивая носом воздух, а кисточки на ушах едва подрагивали. Она только чуть-чуть отступила назад и затем издала душераздирающий громкий вопль:- Аууууууууууууу! Ау-ау-ау-аууууу!Вой был страшным и полным дикой тоской. Он не был похож на волчий и ни на чей другой. Как потерявшегося человека в лесу кличут, только с хрипотцой и животным рыком.- Ау-ау-ау! Аууууууууу! – тянула рысь и все оглядывалась на порог двери.Из дома раздался неистовый детский плач. «Зовет она его», - промелькнула мысль в голове у Сиярги. Осела она на холодные ступени да за голову схватилась. Как быть? Возле дома мать воет, а в доме ребенок плачет. Мать ему надо, есть просит. Без молока пропадет сыночек-то, внучек родимый. А как матери его отдать?! Не человек она больше, утащит ребенка в тайгу холодную и уж там-то точно смерть.Разорвали снова тишину вой и детские крики, терзая слух и проникая глубоко в душу. Разрыдалась женщина, соскочила резко и, пошатываясь, дверь открыла.- Да пропади ты пропадом! Иди! Забирай…Слезы катились по ее бледным щекам и замерзали, падая на холодную наледь. Рысь мягкой поступью пробралась в дом, а когда выбежала, аккуратно держа маленький сверток в зубах, то женщина снова сидела на деревянных промерзших ступенях. Сиярга сидела, уставившись бессмысленным взглядом вдаль.- Что встала? – не глядя на рысь спросила она. – Уходи.Хищница остановилась возле порога и тоскливо смотрела на Сияргу. Ребенок в свертке больше не плакал. Казалось, он уже снова мирно спал.- Уходи, говорю! Не мать я тебе больше! Слышишь?! Не мать!Сиярга схватила попавшийся под руку полешек и замахнулась на рысь. Та мгновенно подскочила и бросилась в сторону леса. Напоследок она все же еще раз оглянулась на женщину, сверкнув яркими глазами, затем исчезла в глубинах деревьев.Все разом стихло. Только от воя еще раздавался звон в ушах. Деревья едва шумели от небольшого порыва ветра.Сиярга встала, оглядывая безумным взглядом двор. Ее седые волосы космами торчали в разные стороны, а руки-то тряслись, но не от холода. Она тихонько зашла в дом и дверь за собой закрыла. Через мгновение свет в окнах погас, и послышался глухой стук.Утром Сияргу нашли мертвой.***- Так а чего дальше-то было, Иваныч?! – жадно хватая каждые слова старика, поинтересовался Сашка. - Не тяни же, ну…- Так чего? То и было, - снова начал дед. – Айрат-то жену бросил, от родственников отрекся. Поселился в той деревне, где Асма с Сияргой жили. Построил себе домишко рядом с лесом. Совсем нелюдимым стал, оброс, поседел быстро, а потом и он пропал. По всему лесу искали… Да где там… Поговаривали тогда, что Асму он встретил с сыном. Забрала Асма его с собой. Она ведь, когда из дома убежала, на духа лесного наткнулась. Услышал он ее слезы и в рысь обратил.Иногда, когда зимой ночь очень темная, далеко в лесу протяжный вой Асмы раздается.Вот любовь-то, что делает, а ложь и того хуже. Так что мотайте на ус, ребятки…Замолчал тогда Сашка, и друг его вздохнул шумно, глазами в пол уставился. Тоскливо стало на душе. Пусто. Будто оттуда все содержимое разом вытянули.А за окном тихо падали крупные снежные хлопья, бесшумно оседая на широких еловых лапах. Таежный лес высокой стеной окружал небольшую деревню, а темно-синем небе россыпью сверкали яркие звезды.* Примечания автора:Анэй – мама на татарском языке.Иня – мама на башкирском языке.

Ключевые слова: Рысь оборотень лесной дух ребенок деревня авторская история

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