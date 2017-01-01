Разлагающийся мир. Часть третья: Спасенье - это не для всех

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 17:03

NeStRashno Просмотров: 9 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:03 by

Не знаю, правильное решение ли я принял, в такой ситуации нужно было действовать логично.Идти за профессором, пока у нас нет связи, бесполезно, так что сначала нужно было разобраться с радиовышкой. До нее оставался всего километр, в городе по-прежнему не было ни одной живой души.Окна почти во всех домах были разбиты, в некоторых не было дверей, но были следы от пуль. Мы шли как можно осторожнее, потому что если солдаты найдут нас, то, скорее всего, говорить с нами не станут, а перестрелять их всех мы не сможем.- О! Закусочная, смотри, Сайлас, нужно зайти и пополнить припасы.- Какие еще припасы? Мы никогда не берем с собой еду, в таких операциях это запрещено.У Майерса всегда просыпался аппетит, когда он видел место, где можно поесть. Мне не хотелось есть, а вот попить воды не мешало бы, у Дэни тоже было такое желание, после того как он наблевал в противогаз.- Ладно, можно взять хотя бы воды, я иду первый, вы за мной.Внутри все было разгромлено, столы и стулья валялись по всему помещению, бар был полностью пуст, но Майерс все-таки нашел то, за чем пришел.Он снял противогаз и направился к полке, на которой лежала пачка орешков. Мы с Дэни тоже сняли противогазы, запаха осени здесь не ощущалось.Когда я подошел к барной стойке, за ней раздался шум, и она немного пошевелилась. Майерс тут же схватил орешки и отбежал к нам.Мы все одновременно направили автоматы на барную стойку, и тут в голову Дени пришла хорошая идея, я бы даже сказал, чудесная.- Может, гранату кинуть?- Ничего лучше не могли придумать, Сержант? Значит так, я зайду спереди, Дэни слева, Майерс справа.Мы медленно приблизились к стойке, и Дэни резко заглянул под нее, потом опустил оружие и отвел взгляд в сторону.- Там мальчик, лет двенадцати.Я посмотрел за стойку и увидел беззащитного маленького человека. На нем была рваная одежда, его колотило от страха, он смотрел на меня как на монстра, пытающегося его съесть.- Мы тебя не обидим, мы хотим помочь, выходи.Я протянул ему свою руку, и он взялся за нее, потом встал и медленно вышел из своего укрытия.- Ну вот, молодец, а теперь...И тут он вцепился в мой палец зубами, а когда я начал кричать, убежал на улицу. Дэни побежал за ним, не знаю почему.- Сержант, вернитесь! Это приказ!Но Дэни уже ничего не слышал или сделал вид, что не слышит.Мы побежали за ним, но он успел далеко отбежать и скрылся из нашего виду.- Оказывается, дети тебя не очень любят, раз лезут кусаться.- Мог бы и сам с ним поговорить, ты один из нас папаша.- У меня же две девочки, я больше по ним спец.Майерс был хорошим отцом, у него чудесная семья, и я жутко завидовал ему, мне такое вряд ли светит.Недавно у нас в снаряжении появились микронаушники, они служили нам рацией, и связываться друг с другом на расстоянии теперь было намного легче.В моем ухе раздался шум, а потом послышался голос Дэни:- Сайлас! Я побежал за ним прямо по перекрестку, потом он завернул на полигон или что-то в этом роде.- Оставайся на месте, мы сейчас будем.За то, что Сержант действовал без приказа, ему сделают выговор. Когда мы вернемся на базу, я лично попрошу об этом полковника, все-таки дисциплина на таких заданиях - почти самое главное.Через несколько минут мы были на месте, Дэни стоял на месте и смотрел в землю.Это место и вправду было похоже на полигон, но мне кажется, что это была учебная площадка для археологов. Здесь везде были вырыты огромные ямы, лежали инструменты, необходимые для раскопок.- Сержант, почему вы действовали без приказа? Или вы забыли, кто здесь Капитан?- Виноват, сэр, я готов понести наказание.Майерс не был со мной согласен и вступился за Дэни, наверное, он тоже забыл, кто здесь главный.- Да ладно тебе, Сайлас, парню всего двадцать лет, он пока не понимает, что такие косяки могут стоить ему жизни.Он посмотрел на Дэни, и тот сглотнул.- Лейтенант, здесь я решаю, как мне поступать с теми, кто нарушает дисциплину, ведь не вам за него отвечать.- Да, сэр, вы правы.Майерс всегда обижался, когда я использовал свое преимущество в звании, чтобы заткнуть его, а так у нас в команде все равны.- И какого черта ты побежал за ним?- Я думал, он расскажет нам, что здесь все-таки случилось, или вам неинтересно? И, кстати, он залез вон в ту огромную кроличью нору.И вправду, возле меня была огромная дыра в земле, похожая на кроличью нору. У Майерса тут же появился повод для шутки:- Слушай, Дэни, а чего ты за ним не полез? Боялся, что тебя сожрет огромный пасхальный заяц?- Да иди ты...В этот момент под землей, а точнее, под моими ногами, послышался звук, звук осыпающегося песка. Потом земля исчезла из-под моих ног, и я провалился под землю. Майерс пытался схватить меня за руку и сам чуть не улетел вниз.Я чувствовал, как мое тело ударяется обо что-то твердое, и наконец-то мне удалось зацепиться за это. Немного придя в себя, я понял, что держусь одной рукой за какую-то железяку, а сверху еле виден свет. Подо мною была темнота, из-за этого невозможно было определить, как низко я нахожусь от земли. Сверху эхом раздавались голоса Дэни и Майерса, голова у меня гудела, и понять, что они говорят, было нелегко.- Сайлас! Ты жив хотя бы?! Грохот ведь такой был...- К несчастью, да! Жив! Только железяка, за которую я уцепился, сейчас рухнет вместе со мной!Сверху было слышно, как Майерс что-то говорит Дэни, потом настала тишина. Вскоре тишину прервал скрип металла, и я немного съехал вниз, потом еще, еще и еще.- Вот черт.Железяка сломалась, и мы вместе полетели вниз. Я снова пытался ухватиться за что-нибудь, но получалось только хуже. Моя спина ударилась о землю так сильно, что поначалу я думал о сломанном позвоночнике, эта мысль промелькнула у меня в голове, вокруг начало темнеть. Мне казалось, что если я закрою глаза, то умру, желание было слишком сильным, чтобы ему противиться, и я медленно закрыл глаза.Вдруг стало светло, возле меня стоял профессор, он наклонился, посмотрел на меня и покачал головой.- Прежде чем спасать меня, Капитан, спасите себя и свой отряд.В левом ухе был сильный шум, от которого я очнулся, потом шум стал похож на чей-то голос.- Профессор...- Какой к черту профессор?! Это Майерс, мы уже думали, что тебе крышка, ты где вообще?Вокруг было темно, я ничего не видел и не мог пошевелиться, кажется, меня связали.- Меня кто-то связал, здесь темно, я ничего не вижу... Подожди, кажется, я слышу шаги, кто-то совсем рядом со мной.В глаза мне ударил яркий свет, а после меня взяли за руки и оттащили к стене.Только сейчас я начал ощущать ту боль, которую мне приносит каждое движение, все мое тело ужасно болело.Я ждал от Майерса хороших новостей, мне казалось, что сейчас он и Дэни вытащат меня отсюда, но я услышал от него совсем другое:- У нас тут тоже проблемы, сейчас мы не сможем вытащить тебя оттуда, здесь полно...Голос Майерса прервал другой, который находился возле меня, но из-за яркого света я не видел того, кто говорит.- Ты чего там слушаешь? Дружков, наверное, своих? Здесь тебя все равно никто не найдет.Потом появился еще один человек, которого я тоже не смог рассмотреть.- Погоди ты, у него совсем другая экипировка, он не отсюда, может, наемник?Если бы в этот момент чья-то рука не ударила меня по щеке, я бы снова потерял сознание. Моя голова все еще раскалывалась от боли, говорить удавалось с трудом.- Послушайте. Я и мой отряд здесь, для того чтобы спасти профессора, мы не причиним вам никакого вреда, мы сможем помочь вам, если вы отпустите меня.- Этого психа вам никто не позволит спасти, да и сам он вряд ли этого хочет, а тебя мы не отпустим, вдруг ты сдашь нас своим дружкам-воякам, и они нас всех перестреляют?- Всех?Свет отвернулся от моего лица и упал на небольшую кучку людей, сидящих за спинами моих собеседников.Еще там стояли кровати и столы, только набора бытовой техники не хватало. И тут я понял, что подземное помещение, где мы находимся, большое, так как все люди, которые находились здесь, оживились, теперь можно было подумать, что это большое кафе, полностью забитое посетителями.- Когда все началось, нам говорили не паниковать, тем, кто заразился, - обращаться в наш исследовательский центр. Зараженные и все, кто чувствовал себя плохо, пошли туда и не вернулись. После этого все боялись туда идти, даже те, кто был болен, а потом солдаты начали ломиться в дома и искать зараженных. Когда остались только здоровые люди, мы думали, что все кончилось, но они начали приходить и за нормальными.На время я забыл обо всем и погрузился в раздумье, зачем им здоровые люди? Разве их не должны были эвакуировать из города?И тут свет упал на лица моих собеседников. Какого черта?- Дэни? Майерс? Вы что здесь сделаете? И как...- Какой еще Дэни? Ты рехнулся, что ли? А может...Они взглянули друг на друга, и Майерс ушел куда-то, а Дэни посветил фонарем на мое лицо.- Глаза покажи... Хотя я и так все вижу, как тебя угораздило-то? Эй, Френк! Он развалюха, нужно его прикончить.- Я так не думаю, у меня идея получше, иди сюда.Дэни (или кто бы это ни был) подошел к своему другу, и они начали говорить, жаль, что я не услышал ни единого слова.Вдруг неизвестно откуда раздался женский голос:- Только по голове не бейте! Если не хотите его убивать! У него и так сильное сотрясение...Я поднял голову и увидел, что эти двое уже стоят около меня.- Он скоро сдохнет, от него никакого толку.- Да нет, он крепче, чем ты думаешь. Значит так, мы тебя отпускаем, только ты не увидишь, где здесь выход.В следующее мгновение мне к лицу прижали тряпку с запахом хлороформа, и я уснул почти сразу же.И снова профессор пришел ко мне, чтобы дать совет.- Себя ты уже не спасешь, Капитан, но у твоих друзей еще есть шанс выбраться отсюда, сейчас все зависит от тебя.Очнулся я от уже привычного мне шума в левом ухе, они про меня еще не забыли, это радует.- Сайлас! Ответь, мать твою!- Все хорошо, Дэни, я почти живой, не ори так и доложи обстановку.- Обстановка хреновая, мы уже несколько раз напоролись на солдат, такое чувство, что они всегда знают, где мы находимся.Немного придя в себя, я понял, что лежу прямо около здания, где находится радиовышка, еще услышал выстрелы совсем неподалеку. Я встал и оперся о стену, оказывается, под моими ногами лежало оружие, мое оружие, зачем они оставили мне его? Почему не забрали?- Сайлас! Ты меня слушаешь?! Мы сейчас отстреливаемся от этих придурков! Они даже не хотят с нами говорить! И, как увидят нас, сразу стреляют! А еще...Связь прервалась, раздался взрыв, я подобрал оружие и побежал к месту, откуда были слышны выстрелы.Там было семеро солдат, около десяти их товарищей лежали мертвыми на асфальте, узнали бы для начала, с кем связались.Дэни и Майерс засели в доме поблизости, это было их укрытие, в котором они хоть как-то отбивались от солдат.Я наблюдал за всем этим из-за невысокого холма и собирался уже помочь парням, как тут на подмогу солдатам подъехал военный хамер. Из него вышло еще семеро помощников, и они сразу же открыли огонь по своему противнику, один из них сел за пулемет, который был на крыше хамера.Он прикрывал своих напарников, поливая укрытие Дэни и Майерса настоящим градом из пуль, не давая им возможности даже высунуться.Когда солдаты начали окружать их, я незаметно подошел к хамеру сзади и взобрался на его крышу. Достав нож, я схватил пулеметчика за голову и перерезал ему горло, из-за сильного грохота пулемета он даже не услышал, как смерть подкралась к нему. Заняв его место, я тут же начал расстреливать солдат, окружавших Дэни и Майерса, они явно такого не ожидали. Когда все были мертвы, я перестал стрелять, вокруг наступила гробовая тишина, но голос Майерса прервал ее:- Спорим, что сейчас за пулеметом сидит Сайлас и ждет, когда мы выйдем?- Я и так это понял, кроме него, нам бы здесь никто не помог.Они высунули головы из окна и, убедившись, что это и вправду я сделал, вышли из своего укрытия. Я слез с хамера и пошел к ним навстречу, рассматривая убитых мною солдат.- Хреново выглядите, они вас неплохо отделали.- Ты себя вообще видел? У тебя рожа вся исцарапана, как у кошки после драки.Мы немного посмеялись и принялись думать, что делать дальше.- Нам все равно нужно добраться до радиовышки, если мы восстановим ее, выберемся отсюда.- Мы тебя поняли, Сайлас, покажем этим уродам, как нужно воевать. Кстати, а что случилось с тобой внизу?- Ничего, я упал вниз, очнулся и вышел на свет. Хватит уже болтать, за дело.

Ключевые слова: Капитан солдаты заражение авторская история

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