Поворот налево

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:15

Причина: Стилистика автора сохранена

Trainsaw Просмотров: 57 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 16:15 by

Выходные я провел на даче у своих знакомых. Дождавшись вечера воскресенья, я собрался ехать обратно в город, потому что в понедельник утром мне надо было на работу. Перед тем, как выехать на главное шоссе, мне предстояло проехать пять километров по узкой дороге с множеством заворотов к дачным сотам. Но часть этой дороги, которая ближе к шоссе, проходила через густой лес и имела единственный поворот налево (или направо, если ехать от шоссе), в самую его глубь. Ни фонарей, ни дорожных знаков на этой дороге не было, и только свет фар освещал путь в темное время суток. Я ездил к знакомым на их дачу уже не в первый раз, и этот странный поворот меня всегда немного смущал: вся дорога заросла бурьяном, как будто туда, куда бы она ни вела, никто не ездил не один десяток лет. Так я, собственно, и полагал, и мне всегда было интересно, куда же по ней можно доехать. Но интерес быстро пропадал, и я продолжал путь как ни в чем не бывало. Но вот поздно вечером я тогда впервые оттуда возвращался.Попрощавшись с подвыпившими приятелями, я сел в машину, завелся и поехал. Миновав все ямы и канавы, проезжая между участками, я наконец-то выехал на ту дорогу и вздохнул с облегчением, потому что в прошлый раз я чуть не лишился заднего бампера, со всей дури угодив в одну из этих ям. Включив радио, я спокойно ехал по дороге, представляя, что уже лежу дома на диване и смотрю любимые фильмы под бутылочку пива. Проехав дачные соты, я уже ехал по сплошной дороге мимо лесных массивов, как вдруг впереди, в дальнем свете фар я увидел автомобиль, едущий навстречу мне. Я слегка замедлил скорость и уже собрался немного свернуть вправо, чтобы пропустить его, но тут до меня дошло, что автомобиль светит не фарами, а габаритами. Следовательно, сдает назад. Я подумал, что он сейчас развернется и поедет в мою сторону, но тот продолжал ехать задом, и что странно, на довольно большой скорости. Когда между нами оставалось метров десять, он вдруг повернул в мою сторону и ехал уже на меня. Я резко даванул по тормозам и начал ему сигналить. Автомобиль затормозил, развернувшись боком, оставив между нами расстояние в два метра. Видимо, услышав и все-таки заметив меня в зеркале заднего вида. Из него на меня уставились две испуганные гримасы парня и девушки примерно моего возраста.- Вы придурки что-ли?! Вы что творите, мать вашу?! - заорал я им, высунувшись из окна.Пара посмотрела на меня выпученными шарами. Затем парень, сидевший за рулем, резко развернул машину и дал по газам. Оба панически оглядывались назад. Вскоре они исчезли из виду.- Черт! Обкурились что-ли?! - ругался я, переводя дыхание. - Я чуть не обосрался!На тот момент у меня возникла только такая версия, исходя из той паузы, когда они смотрели на меня, выпучив глаза. И того, как они в спешке унеслись, оглядываясь назад, словно их кто-то преследует. Но вы слушайте дальше.Я, успокоившись, выпрямился на дороге и продолжил путь. Почему-то я вспомнил про тот странный поворот, и что он скоро должен появиться. Я начал вглядываться в темноту, чтобы увидеть его, как вдруг, откуда ни возьмись, на дорогу выскочила женщина, одетая в пижаму (тогда я не придал этому значения). Я снова по тормозам. "Да вы что, сговорились все сегодня?!" - подумал я про себя и поднял голову. На дороге никого не было. В оцепенении я просидел минуту, смотря впереди себя. "Что это, черт побери, сейчас было?! Я же только что видел, как она выскочила! Она не могла так быстро убежать, я бы все равно ее увидел!" - подумал я.Я повернулся влево... И остолбенел. Метрах в четырех от меня стояла та самая женщина, как раз возле злополучного поворота. Ее обезображенное лицо смотрело на меня огромными, залитыми кровью глазами, расплывшись в нечеловеческой улыбке. От ужаса я не мог пошевелиться. Но это было только начало кошмара. Из леса, по той самой дороге, стали выходить люди. Такие же обезображенные, полураздетые и босые. И все смотрели на меня... И улыбались. Такой же неестественно широкой улыбкой. Я даже не заметил того, что радио не работало с тех пор, как я затормозил перед этой женщиной... Чем бы она ни являлась. Что-то заставило меня взглянуть в окно справа, и я закричал бы от страха, но не мог выдавить из себя ни звука. Прямо за окном, оперевшись двумя окровавленными ладонями на стекло, стояла девочка лет десяти, закатив глаза и застыв в ужасном зверином, скорее даже, демоническом оскале. Аккурат посередине ее череп был пробит до самой переносицы. В тот же момент я начал слышать голос. Эта девочка что-то говорила мне. Сперва я не мог ничего разобрать из набора звуков, затем я начал различать слова "убил" и "нас", а после я уже отчетливо слышал у себя в голове монотонно повторяющийся голос: "он всех нас убил, он всех нас убил, он всех нас убил!".Я закрыл уши и резко отвернулся. Теперь эти люди были всего в паре метров от меня, они шли прямо ко мне. Десятки обгоревших, со сломанными конечностями и истекающих кровью тел. Теперь все они плакали. Но это выглядело абсолютно естественно, искренне, как плакали бы вы или я. Но я не слышал их плача. Вместо этого начали раздаваться мученические, душераздирающие крики вперемешку со звуком, напоминающим треск огня. Нет, это был именно треск огня! Отовсюду, слева и справа, из-за деревьев выходили еще люди. Я вдруг вышел из ступора, переключил рычаг коробки передач на "R" и что есть силы вдавил педаль газа в пол. Машина не поддавалась, словно буксовала в грязи. По бокам повалил густой дым от стирающихся об асфальт шин. А крики становились все четче, треск огня все интенсивней. "Помоги нам, спаси нас! Спаси нас!" - стало раздаваться в голове, но я уже не обращал на это внимания, пытаясь сдвинуться с места. Наконец машина тронулась, когда люди уже тянули ко мне свои руки, убиваясь в слезах. Я поехал задом, не следя за дорогой и смотря только вперед, наблюдая, как они отдаляются от меня, продолжая идти. Я боялся упускать их из поля зрения, опасаясь, что если оглянусь назад, то они снова настигнут меня. Я все продолжал ехать, когда они уже скрылись из виду в ночной темноте. Пока не услышал, как мне кто-то протяжно просигналил сзади. От неожиданности я подпрыгнул и резко затормозил, развернувшись на сто восемьдесят градусов. Передо мной стояла черная Тойота Виста 1992-го года (в машинах я хорошо разбираюсь), откуда высунулась голова мужчины средних лет.- Ты какого хрена вытворяешь, дебила кусок?! У тебя совсем мозги отшибло?! У меня ребенок сзади сидит! А если бы я не заметил вовремя?!Боже, какое же облегчение я испытал. Я ничего ему не ответил, лишь посмотрел на него испуганными глазами. За ним я разглядел мальчика лет пяти, удивленно смотрящего то на меня, то на своего папу. Я глянул в зеркало заднего вида. Убедившись, что там никого нет, я рванул вперед, успев заметить, как мужик провожает меня взглядом и крутит пальцем у виска. Всю дорогу я ехал, боясь даже мысли снова посмотреть в зеркало. Приехав обратно к знакомым, я ничего не стал им объяснять, да и они, будучи пьяными, были рады моему возвращению и не особо приставали с вопросами. Я напился водки вместе с ними и отправился спать. К счастью, сон пришел ко мне, едва я лег в кровать.На следующий день мы все вместе поехали на моей машине назад в город. Я уже было и позабыл о том инциденте, слушая интересные истории и смеясь над шутками одного из приятелей Павлика. Но тут мы увидели следующее. Прямо возле того самого поворота на стоял автомобиль, рядом с которым стояли три полицейских машины, машина скорой помощи и еще несколько автомобилей. Толпа людей окружила все это действо. Я вгляделся получше, и тут меня ошеломило. Это была та самая Тойота Виста, в которую я тогда чуть не врезался. И номера те же - "А 409 КМ".- Что там такое? - спросила Аня, девушка Павлика.Я остановил машину, и мы вышли посмотреть. Мы протиснулись через толпу и оказались впереди. Я ужаснулся. Капот автомобиля был весь помят и исцарапан, словно огромными когтями. Все окна были разбиты, на остатках стекла виднелись кровавые разводы. В следующую минуту я увидел, как к машине скорой помощи на каталках везут два тела в больших черных мешках: одно среднего размера, другое маленького. Я сразу обо всем догадался. Это был тот самый мужчина с маленьким сыном. Я подбежал к одному из полицейских и спросил, что здесь случилось. Он рассказал мне, как очевидцы на Ленд Крузере двумя часами ранее обнаружили этот автомобиль и двоих людей в нем. Мужчина был уже мертв, а мальчик еще подавал признаки жизни. Но как только приехала скорая, мальчик уже не дышал. Врачи пытались его реанимировать, но безуспешно. Он не выжил. Травмы были несовместимы с жизнью. Я спросил, что это же это могло быть. Полицейский ответил, что поначалу думали, что это медведи. Потому что не смогли ничем другим объяснить большие царапины и вмятины на капоте, но во время экспертизы на всей машине выявлены многочисленные отпечатки ладоней, а на телах были обнаружены следы от человеческих зубов. Еще он рассказал, что за время его службы это уже третье происшествие на этой самой дороге: до этого в 2013-м и 2014-м годах здесь погибло две семьи при таких же странных обстоятельствах. И что странно, и тогда, и в этот раз видеорегистратор был отключен, когда автомобиль обнаружили. А как показали записи с двух предыдущих регистраторов, они отключались, когда автомобиль выезжал на эту дорогу, вероятно, прямо перед тем, как все случалось. Он подозревает, что и те убийства были не первыми, и что их начальник знает об этом, но скрывает. Я поблагодарил полицейского, и мы пошли обратно к моей машине. В толпе я кое-кого разглядел. Это были те самые парень с девушкой, с которыми я встретился в тот проклятый вечер. Они смотрели на все это молча, приобняв друг друга, и весьма выделялись среди толкающихся людей и суетившихся полицейских. Парень повернулся в мою сторону и заметил меня. Он слегка улыбнулся и толкнул свою девчонку. Та тоже на меня посмотрела, и они о чем-то заговорили, оглядываясь в мою сторону. Но я и без слов понимал, о чем, потому что на месте тех людей мог быть я. Я кивнул им, давая это знать. Они кивнули мне ответ. Я вздохнул и помахал им рукой, а затем сел к остальным в машину. Мы ехали молча. Лишь спустя полпути, я решился спросить, не знают ли они, что это за странный поворот на месте того происшествия. Вот что мне рассказал Серега, сидевший рядом со мной. Ему о о том месте еще прабабка рассказывала, царствие ей небесное.До семидесятых годов за этой дорогой находился обычный дачный сот, как и все остальные. Он элитным считался в те времена, и дома через один нифиговые стояли, потому что много состоятельных людей там землю покупали. И все было нормально, пока не начали происходить странные вещи. Люди один за другим начали пропадать. За два лета там бесследно исчезло около двадцати человек. Члены семей нескольких пропавших утверждали, что перед их исчезновением по ночам слышали странные звуки у себя в домах, либо шорохи и шаги за окнами и дверьми. Но через какое-то время тела некоторых из них все-таки смогли обнаружить в лесу. Все решили, что завелся маньяк, и много людей в спешке покинуло сот. Вскоре все утихло. Те, кто решил повременить с дачей, все же вернулись в свои дома, и все зажили как обычно. Пока летом 1977-го года оттуда не повалил густой дым. Заметившие это люди вызвали службу спасения и скорую помощь. Приехавшие туда пожарные разом обомлели. Каждый дом, без исключения, был охвачен огнем. Горящие люди выбегали из домов, кричали и падали, умирая от ожогов. Один сплошной костер, из которого раздавались крики сотен людей, как будто ты в ад попал. Десятки пожарных машин работали весь вечер и всю ночь, некоторые из домов сами тухли, сгорая дотла. В общем, к утру это место выглядело похуже, чем Сайлент Хилл. Никому не удалось выжить. Похоронным бюро тогда работы навалилось - мама не горюй. Со временем этот инцидент начал забываться, но возле того поворота начали погибать люди, которые проезжали мимо на авто в темное время суток. Прабабка говорила, что это, как поговаривали, души умерших там с собой их забирают. Обидно им, что они незаслуженно умерли, а те живут.Теперь мне все стало ясно. Я не стал им рассказывать, что случилось со мной, что меня самого чуть не забрали. Я чувствовал себя виноватым за то, что не предупредил мужчину с мальчиком об опасности, ведь им не удалось спастись. Иногда меня мучают кошмары, в которых я стою возле того поворота, по которому в глубь уходит погибший мужчина со своим сыном, а вокруг стоят эти люди и зовут меня к себе. Зовут пойти с ними туда... Пойти в поворот налево.

Ключевые слова: Дачи машина огонь лес девочка люди трагедия авторская история

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