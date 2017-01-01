Тайный поклонник

На часах была половина третьего ночи. Девушка, как и обычно, сидела в интернете, ведь настали долгожданные каникулы. Вдруг пришло уведомление: новое сообщение в социальной сети. Отправитель был не из списка друзей, имя и фамилия лишь набор латинских букв и цифр, страница полностью пустая. В сообщении была прикреплена фотография, на которой изображалась эта самая девушка. Кто-то сфотографировал её тайком в университете во время пары. Затем, через четыре минуты, снова пришло сообщение с фотографией. На ней девушка стояла возле аудитории с подругами и улыбалась.

"Что за шутки?" - она отправила сообщение незнакомцу. Никто не ответил, лишь ещё через четыре минуты вновь прислал фотографию – на ней девушка стояла с телефоном у окна. Все изображения были немного смазанные и плохого качества, видно, что фотографировали её тайком и фотограф стоял довольно далеко. Пока она рассуждала, кто это мог быть, сообщения стали приходить всё с меньшим интервалом: две минуты, одна, затем и вовсе каждые несколько секунд. На них девушка была уже не только в университете, а и на улице, в магазине, возле подъезда своего дома. Ей стало не по себе, на сообщения незнакомец не отвечал и она поставила его в черный список. Звуки уведомлений прекратились и она уже облегченно выдохнула, как ей одновременно с разных аккаунтов незнакомых людей стали продолжать приходить фотографии. Не зная, что делать, она просто молча наблюдала за потоком входящих уведомлений. Но вдруг всё прекратилось. Фотографии больше никто не слал. Теперь сообщение было текстовым. "Я скучаю по тебе". На вопросы незнакомец с такой же страницей, как и написавший в первый раз, не ответил. "Скучаю", "Скучаю", "Без тебя не могу", "Хочу снова увидеть", сообщения стали приходить всё чаще, девушка даже не успевала их все читать. Последним было: "Можно я к тебе зайду?" и долгая пауза. Очевидно, ждал ответа. Дрожащими пальцами девушка набрала "Нет", но тут же пришло новое: "Как жаль". И поток писем прекратился. Это продолжалось минут пять. Девушка успела подумать, что на этом всё, но затем пришло новое: "Ведь я-то уже здесь". Девушка в ужасе отпрянула от ноутбука, когда по оконному стеклу постучали кончиками пальцев. Родители уехали и она была одна. Входная дверь заперта, она это точно помнит. Но из коридора отчетливо доносились звуки взлома замка и дерганья ручки. Она побежала в спальню, заперлась там и успела лишь позвонить в полицию да назвать свой адрес.

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 05:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

Nyan_11 Просмотров: 22 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:08 by

Приехав на вызов, полицейские обнаружили распахнутую входную дверь и окровавленный труп девушки в спальне со множеством ножевых ранений. Личность преступника установить не удалось, все аккаунты были взломаны неизвестным за день до убийства.

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