Нелегко быть мёртвым

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:58

Причина: Стилистика автора сохранена

Hronalove Просмотров: 17 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:57 by

Мы молча шли через лес следом за нашими спасателями. Постепенно деревьев становилось всё меньше, а вместо них виднелись пни. Позже деревья и вовсе закончились, и мы вышли на искусственно образованную поляну. Где-то в конце пустыря стояли большие машины и разные устройства для вырубки леса, а в центре несколько крупных вагончиков для жилья. Мужчины оживились при виде этого и быстрее двинулись туда. Мы с Толиком, не сбавляя скорости, двигались так же следом.— Знаешь, — неожиданно начал он, — я не поблагодарил тебя за помощь. Это не делает нас друзьями, нет, но это было мужественно. Я знаю, ты хочешь отомстить, но всё же ты переступил эту ненависть и помог. Спасибо короче.Мне было удивительно это слышать. Казалось, что и он перешагнул некоторые внутренние преграды, чтобы озвучить свои мысли.Поначалу мне хотелось ему ответить, но он погрузился в размышления и не похоже, что ждал этого.Постепенно и не торопясь мы дошли до лагеря. Перед нами стоял костёр, окружённый двумя пятиместными лавочками друг напротив друга и несколько некрупных вагонов, предназначенных для жилья. У костра сидела седоволосая женщина с ребёнком лет десяти и мужчина преклонного возраста напротив. Наши спасатели устроились на скамейках, а мы с Анатолием остановились в ожидании. Увидев нас, женщина ахнула и перекрестилась. Взяв ребёнка за руку, она быстрым шагом направилась в дальний вагон. Мужчина тоже не пожелал остаться.— Не принимай близко к сердцу, — обратился ко мне один из спасателей. — Мы слышали про таких, как ты, но в живую не видели. Да и честно сказать, я не верил в эти рассказы до сегодняшнего дня. Садитесь. Побеседуем.Мы покорно уселись на одну из скамеек. Четверо из спасателей сидели напротив, и только молодой парнишка сел рядом со мной.— Пётр, — представился спасатель.Очевидно, он был за главного. И его вклад был максимален. Своим топором он сносил головы воскресших, словно головы снеговиков.— Спасибо мужики. Ещё бы пара минут... В общем, вы вовремя. Меня Анатолий зовут.— А твоего спутника? — обратился другой безымянный товарищ.— Артур, — ответил молодой улыбчивый парень за меня. — Я уже спрашивал. У него классная штука для разговора. Покажи им.Я поспешил достать планшет и протянул его главному.— Надо же, — удивленно сказал он, попробовав понажимать на буквы. — До чего прогресс дошёл. Удобно. Молодец парень, что додумался. А мы даже спорили, о том, как мертвяки общаются между собой. Вопрос закрыт.Получив планшет обратно, я тут же принялся печатать:— Рад знакомству.Все немного приободрились, удостоверившись, что я их понимаю и что всё ещё в своём уме.— Ну, так какого это? Какого быть мёртвым? — воодушевлённо спросил Дима.Мне пришлось немного поразмыслить над вопросом. Как передать людям, что такое смерть и воскрешение, если они подобного никогда не испытывали?— Трудно, — ответил я первое, что пришло на ум.Все, включая Анатолия понимающе глубоко вздохнули. После полуминутой паузы последовали обычные разговоры. Анатолия радушно угостили консервами, а мне пришлось вежливо отказаться. Время двигалось к ночи, и часть людей разбрелась по домам. У костра остался только я, военный, Пётр и Дима.— Что это за место? — спросил Анатолий, оглядываясь вокруг.— Делянка. Дальше от лагеря стоит деревня для лесорубов. Там жили с семьями. Здесь работали. Рубили. Те, кто по вахте приезжали, жили, прям здесь. Остальные уезжали в посёлок. Сейчас это место уже не такое, как два года назад. Техника вообще не используется.— Так вы все лесорубы? — прочирикал искусственный голос.— Нет не все. Димка вон к нам не так давно пришёл. Остальные да. Кроме Петровны. Она из посёлка.— Женщина с ребёнком? — спросил военный.— Она самая. Это её внук. Родители его погибли полгода назад. Хорошие были люди.— Почему сидите здесь? Посёлок небезопасен? — снова обратился к Петру Анатолий.— Да нет. Там наши живут. А мы здесь работаем, как раньше. Только без техники. Руками всё. Рубим да продаём. В основном, за еду. Бывает, и патроны получаем. Но с ними у многих туго.— И много у вас людей? — произнёс планшет.— Человек двадцать в общей сложности. Завтра сходим туда. Сами и увидите.Зевнув пару раз, Пётр вежливо попрощался и отправился спать. Военный тоже ушёл в один из вагонов, где ему предложили остановиться.Молодой паренёк пересел и оказался напротив меня.— Ты третий, — неожиданно начал он.— В каком смысле?— Третий разумный мертвец, которого я встречаю. До сих пор не привычно. То есть это круто, что не все вы безумные, но жаль, что я узнал об этом слишком поздно.— Почему жаль? Боишься, что случайно... Убил такого за эти годы?— Об этом я стараюсь не думать. Нет. Просто... Я бросил родного человека, когда он умер. И я не смог добить, хотя обещал. Поэтому просто сбежал. Даже не стал ждать воскрешения. Если бы знал — остался. То есть, я понимаю, что шансы были почти нулевые, но вдруг? Вдруг она тоже стала такой, как ты?— Она? — утвердительно прозвучал мой вопрос. Планшет не передавал интонации.— Моя старшая сестра, — грустно ответил парень. — Мы выживали вдвоём. И мы никогда не встречали разумных мертвецов. Даже не слышали о таком. А потом она умерла. Когда я сбежал, то через недели полторы встретил первого такого. Я просто не поверил своим глазам и тут же отправился обратно. В тот злополучный магазинчик, где оставил её. Но когда приехал, то никого не нашёл. Она ушла. Не знаю, по своей собственной воле или в поисках жертвы, но я её не встречал. А потом набрёл на это поселение. Рассказал им о воскресших. Они тоже таких раньше не видели. И вот пока тусуюсь здесь.Я вспомнил наш разговор с Кирой возле моего родного дома. Она рассказывала мне о своём брате.Немного собравшись с мыслями, обратился к Диме:— Я почти уверен, что знаю твою сестру.Он поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза, ожидая следующих моих слов.— Моя подруга Кира... Умерла на заправке. Она говорила, что у неё... Есть младший брат. Если это твоя сестра, то она, как я.Его глаза сверкнули, а руки задрожали. Было заметно, что его начинают распирать эмоции, и он еле сдерживается, чтобы не закричать.— Господи, да! — не выдержал он. — Её зовут Кира! Неужели... Неужели она "жива"? Ты вправду её знаешь?— Правда. Мы путешествовали вдвоем.— Но где она сейчас? Почему не с тобой? Она умерла? Ты бросил её?— Она была "жива" когда... Мы виделись в последний раз. Но она в беде.Около часа мне потребовалось, чтобы рассказать молодому человеку, что случилось с его сестрой. Подумав, я опустил информацию о том, что мой спутник имеет прямое отношение ко всей этой ситуации. Не лучший момент для правосудия. Дмитрий слушал, почти не перебивая, лишь наблюдая за движением моих серых пальцев по планшету. Я даже поймал себя на мысли, что мне надоело "говорить". Печатать было не очень легко. В конечном итоге буквы стали путаться, и пальцы с трудом попадали куда надо, да и Дима уже начинал засыпать. Он вежливо попрощался и ушел в свой вагон, подшучивая о том, как ему теперь спать, зная, что его сестра жива? Я лишь кивнул ему в след. Мне же пришлось отойти как можно подальше от костра, ближе к лесу. Вынув из рюкзака заветный контейнер с уже давно стухшим мясом, я поужинал. И хоть человеческий вкус давно прошел, и больше походило на то, что я ем собственную руку, тем не менее, какое-никакое мясо прибавило мне сил.Наутро Пётр и Дима отправились вместе с нами в соседний поселок, как и обещали, оставив остальных товарищей работать. Путь был не самый близкий, но лесоруб обещал короткую и спокойную дорогу.— Видите ли, здесь вокруг сплошной лес, — начал он. — От поселка всего одна дорога и все. Так что мертвые встречаются здесь редко, да и живые тоже. И если бы мы периодически не выезжали за пределы, то никакой торговли бы и не наладили.— Вот как. И много с кем торгуете? — поинтересовался Анатолий.— Да немного. Бревна трудно доставлять. Во всяком случае, это полезная работа. Мы построили высокие стены вокруг поселения, да и парням есть чем заняться.— Это хорошее занятие. Не думал, что кто-то занимается подобным.— А почему бы и нет? Но это еще что. Хоть новости до нас доходят в последнюю очередь, мы слышали, что на севере люди продолжают работать на электростанциях. Или как их там. Говорят даже, что мертвецов там намного меньше. Слишком холодно для них, — с этими словами Петр глянул на меня, как будто подтверждая для себя, что, мол, даже ты хоть и разумный, но на юге.Они продолжили свой диалог, обсуждая ситуацию вокруг и о том, что делать теперь живым, если по мимо обычных воскресших появились такие как я и Кира?Проселочная дорога вела нас сквозь лес, и по пути действительно никого не было.Через несколько часов впереди появилась деревенька, окруженная высоченными деревянными стенами. Петра с Дмитрием встречали радостно и оживленно, а вот меня народ не особо жаловал, и, побаиваясь, люди отходили подальше.Внутри мне предстояло увидеть обычную маленькую деревню. И не было никаких вещей, которые бы напоминали о том, что снаружи настоящий ад. Только стены говорили о не безопасности мира вокруг. Около некоторых домиков были загоны с животными. Свиньи и коровы с курами, в основном. Около других — грядки, на которых росли овощи, наверное, круглый год. Женщины и дети, хоть и было их немного, были сытые и чистые, но очень пугливые, очевидно, не ступавшие за порог поселка уже несколько лет.Петр, бегло ознакомив нас с поселением, отправился вглубь к одному из одноэтажных деревянных домов, не имеющего при себе ни грядок, ни загонов с живностью, но окруженного клумбами с цветами. Внутри стояла настоящая русская печь, пару одноместных кроватей, широкий стол и несколько стульев вокруг. Над столом на стене висела карта с кучей пометок. Лесоруб предложил нам присесть и отправился позвать кого-то из жителей. Пока мы его ждали, Дима сварил чаю и предложил военному. По привычке он спросил и меня, но я помахал головой, отказываясь от любезного предложения.Встретить здесь поселение большая удача, особенно если взять во внимание брата Киры, но я должен был вернуться за ней. Ждать больше нельзя, ведь я не представляю, что с ней может случиться. Оставалось рассказать о своем плане Петру и, возможно, попросить у него и его людей помощи. Только я совсем не видел смысла бросать им свою спокойную размеренную жизнь ради пары мертвецов.

Ключевые слова: Зомби-апокалипсис мертвецы поселения лесорубы люди лес костер авторская история

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