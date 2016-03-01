Шкаф. Часть четвертая

"Просыпайтесь, птички,

Солнышко взошло.

Просыпайтесь, птички,

На улице тепло..."

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:11

Причина: Стилистика автора сохранена

Mrs.Owl Просмотров: 41 Комментарии: 0 +3 Вчера, 22:08 by

Я не мог поверить своим глазам! Мои руки проходили сквозь него... Но как? Пока я находился в панике, которая окутала меня с ног до головы, Ванька подошёл к шкафу... Он прошёл сквозь меня.— Ваня! — крикнул я со злости и отчаяния, и в этот момент дверцы шкафа резко захлопнулись.— Чёрт! — испугавшись, он вылетел из комнаты.Я подошёл к шкафу, как вдруг...— Смотри, птичка!Обернувшись, я увидел на окне девочку, которая, прижавшись к стеклу, с любопытством рассматривала птицу на дереве.— Ты пела ночью? Ты затащила меня?— Мне скучно одной... — с ноткой грусти произнесла девочка, не отрывая взгляда от птицы. — А вы такие смешные: дерётесь подушками, играете в футбол...— Я обратно хочу! Куда я попал? Что происходит?! — меня всего трясло от непонимания происходящего.— И что теперь? Ты уже навечно тут.Она спрыгнула с подоконника и убежала в шкаф, пройдя сквозь двери. Я последовал за ней и оказался в темноте. В эти мгновения я готов был отдать всё, чтобы вновь вернуться к своей семье. Чтобы всё, что сейчас происходит, оказалось сном. Но чувство холода напоминало мне о реальности. Мурашки ходили по мне табуном, перебегая с макушки головы до пят и обратно. Я шёл медленно и тихо, как кошка. Вот только жаль, зрение у меня было не кошачье. Ни черта не было видно, одна кромешная тьма. Я шёл, наверно, минут десять, как вдруг разглядел вдали огонёк бледно-белого цвета. По мере моего приближения он становился всё больше, и вот, через несколько минут, передо мной появился высокий, худощавый дед в костюме. От него изрядно несло табаком, и его взгляд был направлен в мою сторону, но не на меня, а куда-то вдаль.— Ты…Кто? — спросил он, делая большие паузы между словами. Ему было тяжело говорить, его дыхание отдавалось хрипом и громким кашлем, от которого у него краснела шея, и, вообще, он весь аж съёживался.— Я… — странно, я даже замешкался в ответе. Ну, во-первых, вся моя ситуация - это бред психически больного человека с интересной фантазией, а во-вторых, что ему даст моё имя, фамилия и что я из школы №34?— Вы понимаете, я из того мира… Из реального. Меня затащила в шкаф какая-то девочка! Как мне выбраться?! Скажите! Я не знаю, что делать! — у меня пошли слёзы, я задыхался от нехватки воздуха. Моментами я переходил на крик, прося о помощи, но руки по-прежнему были скрещены и всей своей силой пытались удержать плечи, которые, как казалось, вот-вот выскочат от неимоверных содроганий.— Ты… Кто? — вновь с трудом спросил он.— Вы что? Издеваетесь? — разрыдался я, не зная уже, что хуже: то, что я оказался здесь или то, что мой единственный, вроде как, помощник завис и не соображает?— Мы, — вздохнул он, — все тут… Отчаянные души. Этот шкаф – ловушка, он… — Старик оглянулся по сторонам и заговорил ещё тише. — Питается нашими страданиями. Тебе… Эх, — он опять тяжело вздохнул и прокашлялся, — пока у тебя остались земные силы и вера. Спасай себя. И нас, малыш.Я понял, что должен что-то сделать… Что-то, что спасет меня, мою семью, этого старика. Просто. Я. Должен. Поэтому ринулся обратно, не знаю как, но я понимал, где находится выход из шкафа. И вот я снова в своей комнате, где никого не было. Что делать? Они же всю семью заберут, и мы также будем жить вечно в темноте и холоде. На ум пришел только один выход - сломать шкаф. И я со всей силы, со всей злостью, со всей ненавистью ударил по правой дверце шкафа, как вдруг кто-то ударил меня в спину. Меня подкосило, но обернувшись, я понял, что сзади никого не было. Я ударил шкаф сбоку и сразу же почувствовал, как меня ударили в плечо. Тут до меня дошло, что я взаимосвязан с шкафом, а если я сломаю его... Умру я и те, кто заключён в нём?Тут в комнату зашёл Ваня. Он с испуганным лицом смотрел на шкаф, на котором были вмятины от моих ударов.— Всё, с меня хватит! — он достал биту из-под кровати и приблизился к шкафу.— Ваня, погоди!Но он уже не слышал меня и со всей силы начал бить шкаф, ломая его, а вместе с ним и меня.Не знал, что души тоже могут умирать... Я чувствовал каждый удар. Мои стоны от боли выходили из шкафа, но Ваня их не слышал. Он с диким воплем продолжал своё дело. Я лежал на полу в двух метрах от разъяренного брата, лежал и шёпотом умолял его прекратить. В горле пересохло, я не чувствовал своих рук, ног… Я не чувствовал ничего. Родителей не было дома, поэтому его никто не мог остановить. Похоже, он где-то еще в середине своей работы сломал биту, но в ход пошли ноги с руками.Я умирал... Ещё чуть-чуть и всё. Меня не станет.И тут я проснулся, оттого, что хочу ужасно пить. Ваня мирно спал на своей кровати. Неужели мне это приснилось? Но я же чувствовал эту боль. Я посмотрел на шкаф - он был закрыт. Я подошёл к спящему брату и дотронулся до него. И правда - это был сон! Я начал крепко обнимать его. Ванёк, конечно, злился и отталкивал меня, а я чуть от счастья не рыдал. Господи, я жив!Днём мы разобрали шкаф и сожгли его за домом. Мама поворчала, но всё же признала, что шкаф не нужен абсолютно никому.Следующей ночью мне приснилась та девочка.— Спасибо вам! — улыбнулась она мне. — Теперь мы свободны! Было больно освобождаться из этого проклятого места, но это стоило того...Я даже помню её чудный смех и последнюю её песенку:

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