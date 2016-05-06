Тайны скандинавского леса

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:05

vadimkrasava Просмотров: 52 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 12:05 by

Темный день. Самая главная особенность жизни за полярным кругом, когда солнце с утра только успевает осветить горизонт, чтобы снова скрыться и погрузить мир вокруг человека в бесконечную тьму. Мрачные озера и леса, нашедшие убежище под монолитами гор. Грубые, словно вырезанные секирой могучего скандинавского бога, расщелины фьордов, омываемые морем: холодным, бушующим под натиском стихии, с виду мертвенно черным и безжизненным. Мрачные, пустые улицы, с голыми и облупившимися от ветра домами, неприветливо смотрят темными глазницами окон на одиноко идущего человека. Лишь луна, мгновениями выглядывающая из-за густых туч, освещает путь далеко вперед. В это время года на меня нападают чувства угнетения и безнадежности. Словно кто-то выключает свет в доме, надолго покидая его и оставляя пустые комнаты во власть темноты и холода. Я шел вперед, оставляя следы на дороге, покрытой тонким слоем снега.Ходить. Это то, что наказал мне лечащий врач: мой позвоночник походил на линию, начерченную годовалым ребенком, в первый раз взявшим в руки карандаш. Двойной сколиоз и поясничная грыжа выдавали во мне бывшего работягу. Я шел по дороге, освещая себе путь блеклым карманным фонарем. Позади скрылись силуэты серых заброшенных зданий, построенных еще в довоенное время. По сторонам от дороги рос темный, древний как мир, лес. Высокие кроны хвойных деревьев покачивались в такт ветру. Голые, сухие ветки у основания елок, переплетались между собой в бесконечную паутину. Я шел, то и дело поглядывая внутрь густой чащи. В полной темноте, туда, где не доставал луч моего фонаря, мне то и дело мерещились странные угловатые движения... Хотя я и понимал, что это лишь игра воображения, но мое подсознание то и дело заставляло направлять взгляд во мрак леса, пытаясь нарисовать нечто пляшущее, меняющее свои очертания в глубокой темноте. Инстинкты. Человек бы не выжил, не будь он всегда на стороже. Созданный природой, он был приспособлен выживать в ней, подстраивать ее под себя, отбиваться от опасностей и скрытых угроз, таящихся в ее недрах.Я остановился, выругался: карманный фонарик, купленный в лавке старьевщика, отдав последние лучи света в темноту, погас. Пытаясь вернуть фонарь к жизни, я нечаянно выронил его, разбив о промерзлую почву присыпанной снегом грунтовой дороги.Черт! - вскричал я, разозлившись из-за собственной нерасторопности. И замер. Звук слов, громко выкрикнутых мной, вошел вглубь леса, и меняя очертания и углы, вернулся глухим искаженным эхом. Я встал посреди дороги, вслушиваясь в звуки леса, ожидая, когда мои глаза привыкнут к окружившей меня темноте.- Эй! Аууууу! - протяжно крикнул я.- Уууу... - спустя секунду, донеслось глухое, тихо и однократно повторившееся эхо. Мне стало не по себе. Один, посреди леса в кромешной темноте. Полная тишина, за исключением звуков монотонно качающихся деревьев, пронизывала пространство леса. Луна была безнадежно скрыта серо-черной пеленой облаков. В такие моменты в человеке пробуждаются его скрытые способности. Из-за отсутствия зрения, на помощь приходит слух. Шелест листвы, звук взлетевшей с верхушки дерева вороны. Треск не выдерживающей собственного веса, старой ели. Эти звуки заполнили все пространство вокруг меня. Я с интересом прислушался к жизни настоящего, живого леса.Вдруг где-то слева, в паре десятков метров раздался странный, необычный звук. Будто что-то тяжелое глухо упало на землю. В воображении вновь возникли те мысли и образы, так навязчиво досаждавшие мне, когда я всматривался в глубину леса. Навострив все органы чувств, пытаясь вглядеться в кромешную тьму, я повернулся в сторону звука. Мне показалось, что помимо звука качающего деревья ветра, я могу различить звук приминающейся земли, будто что-то очень тяжелое медленно двигалось, монотонно перебирая конечностями. Встретить медведя посреди леса, без возможности защищаться или спугнуть зверя, было бы некстати.Тут произошло нечто странное. На мгновение мне показалось, что впереди есть что-то, что не вписывалось в общую картину леса. Мерцающее пространство из едва различимых деревьев в десяти метрах впереди сменилось абсолютной чернотой. Там не было тех странных мерещащихся движений, которые мое воображение пыталось нарисовать в других частях леса. Словно выросшая черная стена, это пространство было абсолютно темным и неподвижным, будто на этом месте кто-то стоял.Я стоял неподвижно, затаив дыхание, постепенно видя все больше и больше. Меня сковал страх. Теперь, когда мои глаза привыкли к темноте, я мог поклясться, что в десяти шагах, что-то огромное стоит между деревьями и смотрит прямо на меня. В высоту оно достигало три, или даже четыре человеческих роста. Оцепенение и ощущение нечеловеческого, животного ужаса заставило меня прирасти к земле, стоять не дыша, глядя на нечто впереди себя.В голове за секунду пронеслись рассказы местных старожилов: десятилетия назад, в этом лесу погибла семья из четырех человек. Их автомобиль был смят мощным ударом, а тела были сплющены, словно нечто огромное упало на машину. Тогда происшествие списали на камнепад, однако до ближайшей возвышенности было около трехсот метров...В то же мгновение силуэт изменил очертания. На этот раз, привыкшие к темноте, глаза смогли различить движение. Силуэт с неестественной скоростью двинулся, и тут же, судя по звуку, сломалось небольшое дерево.Звук, как удар разнесся по лесу, приведя меня в чувства. Я с криками ужаса бросился бежать в пустоту. Существо, издав глухой утробный звук, ломая деревья огромной тушей, медленно двинулось вперед.Сердце человека способно работать с бешеной скоростью. Я бежал, затылком чувствуя приближающуюся, набирающую невиданную для человека скорость, смерть. Из-за туч выглянула луна, осветив пространство впереди меня. Постройки! До них осталось совсем немного. Если добежать, то можно успеть спрятаться, и, может быть, чудовище не сможет достать меня там...

Ключевые слова: Лес скандинавия нечто в темноте существо смерть авторская история

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