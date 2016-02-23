Чарующий голос Розалины

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:33

Nadezda_lucifer666 Просмотров: 41 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 11:53 by

Голос юной Розалины не сравнить ни с каким другим. С раннего детства она восхищала окружающих его красотой. Одна из Фей, приглашенных на самый первый День Рождения Близняшек, наделила Розочку этим чудесным даром: голос принцессы подводного царства будет завораживать не только простых смертных.Зал был огромен. Стены были увешаны красными гирляндами, оранжевыми и чёрными воздушными шарами. Прямо напротив вошедшей в него Розалины располагался некий мост с арками, за которыми на пьедестале возвышались музыканты. Прямо над уровнем скамеек и оживших античных статуй располагался балкон, за которым стояли различные мифические существа, наблюдающие за всем происходящим. Там же, в огромных клетках сидели птицедевы Сирены, которые хором пели под играющую музыку и, играя на кифарах, перелетали с одного балкона на другой. За оркестром находились Царские Врата, закрытые и задёрнутые внутри алой занавеской, словно алтарь в храме, и никто из присутствующих не знал, куда они ведут. Зал был ослепительно светел от множества горящих свечей, люстр и подсвечников, расположенных напротив друг друга. Несмотря на огромное количество гостей во дворце, в зеркалах не было отражения дам и кавалеров в чёрном фраке и пёстрых тёмных нарядах и золотых масках, бесконечно кружащихся в бешеном вальсе. В то время, когда Роуз вошла, танцующие пары встали в ряд и стали с пристальным вниманием оглядывать ее. Розочке было весьма неловко, однако она из вежливости кивнула им головой и подошла к отцу. Император Василий, беседовавший с Королем Вампиров и находя его благоразумным и учтивым, поклонился и представил Графу Розалину. В выпуклых карих глазах мстительного и жестокого легендарного Графа возникло выражение мгновенного глубокого интереса. Он нетвердыми шагами приблизился к ней, и неожиданные, неведомые ему доныне чувства, постепенно овладевали им. Роуз смекнула: все кончено. Конечно, она может потанцевать с ним, сыграть роль влюбленной дамы, ну а дальше то что? Розочка растерялась.. Она не знала, как ей себя повести, и как среагирует публика. Граф приближался к ней всё ближе. Он был поражен красой юной леди, в смущении опустившей свои прекрасные индиговые глаза и покраснев. Король Вампиров сказал Императору, что такое сокровище, такой талант нельзя прятать. Девушка должна петь для его гостей. Роуз побагровела. Оказалось, Граф в тот момент стоял на балконе и лично слышал, как она поет. Было от чего прийти в смущение! Но Дракула настаивал, чтобы она усладила слух всех его гостей своим ангельским пением. Розалине пришлось согласиться, ведь и сам отец уговаривал её спеть и часто подталкивал к Хозяину Замка. Тогда Роуз вышла на середину зала, озарила всех своей очаровательной лучезарной улыбкой до ямочек на щеках, и, когда в стенах мрачного дворца воцарилась тишина, по всем коридорам и комнатам зазвучало мощное лирико-колоратурное сопрано необычного, высокого тембра, завораживая все живое и поднимая до небес. Её божественный голос погружал в благостное состояние, зачаровывал своими переливами, и пред взором гостей вставал образ дивной, статной, синеглазой Богини, несущей песнь любви.У одного из скрипачей дрогнул смычок, трёхликая богиня Геката закрыла лицо руками, чтобы скрыть слёзы, дрожащие на её глазах. В столовой неутомимый Мартовский Заяц забыл о своем чае. Белый Кролик МакТвисп убрал часы в карман и помчался во весь дух на позывные дивной мелодии. Суини Тодд, обнимавший свою любимую Люси, спрятал свою заостренную бритву и глубоко задумался. Слезы заблестели и на глазах, не знающих жалости Эриний и Гарпий. Белая Королева Мирана, что находилась с сестрой в гостиной, всплеснула руками и закрыла глаза. Жестокая Ирацибета, использовавшая всех в своих целях, разрыдалась, оперевшись об диван... Тогда тайным ходом, пылая жаждой мести, Валет, стараясь быть незамеченным, пробрался в гостиную и лишь обнажив меч и замахнувшись на перепуганную Красную Королеву, тут же вложил его в ножны, лишь услышав знакомые чудесные звуки. Разумеется, он тут же ринулся в залу, чтобы разглядеть таинственную певицу, которую услышал в саду. Голос Розалины обладал поистине магической силой. Она пела о родном доме, о сёстрах, в каждой ноте слышался легкий налет печали и даже укор. Сирены спустились с балкона, кувыркающиеся под потолком акробаты зависли в воздухе. Весь дворец погрузился в мистическую гипнотическую атмосферу. И мало кто из них догадывался, что было на душе у самой Розалины. Она предполагала как можно скорее покинуть дворец, но народ всё прибывал и прибывал, и она все больше осознавала, что находится в западне. Что если ей познакомиться с кем-нибудь из них, отвлечь разговором, а затем потихоньку сбежать? Мысли одна за другой кружились в голове у бедной девушки, но ни одна не приносила ей утешения. Тысячи глаз смотрели только на нее, тысячи героев и злодеев известных фильмов и книг стояли перед ней, настоящие, живые... Ещё минута и Розочке казалось, что они вот-вот разорвут ее на части. Вот Дарт Вейдер прислонился к стене со своим красным мечом. Вот Чаки, весь в крови и шрамах, зажал в руке свой нож. Вот Кожаное Лицо, схватив в руки бензопилу, очарованный волшебными звуками, уставился на неё. Либо тот, либо другие обязательно рано или поздно заострят свои клыки и когти, грянет чудовищная битва, где вот-вот начнётся кровавое месиво, так ясно представившееся ей во сне, стоит только появиться Карлику Шуту и объявить о приближении врагов. Пев песню, Розочка с тревогой смотрела на дверь. Когда она отворилась, сердце Розы замерло. Но в дверях показался не Шут, а Валет Червей, которого Розалина оживила в саду. Розочку обдало холодом. "Как?! - подумала она. - Не может быть! Это же скелет! Тот, который несли Красные Рыцари!"Смекнув, что произошло, Розалина чуть было не вскрикнула от охватившего её ужаса. Она кое-как допела свою песню и на последней ноте упала в обморок. Алиса и Шляпник, стоявшие напротив неё, кинулись приводить её в чувство. Словно очнувшись от дурмана, публика зааплодировала, и когда Розочка пришла в себя, гости стали восхищаться и знакомиться с ней.- Кто это дивное создание? - спросил Валет у стоящего рядом с ним Волосокрада.- Таинственный белый ангел с поистине чудесным голосом, - сказал очарованный демон.- А зовут как? - вопрошал Валет.- Ро, - ответствовал Волосокрад с умилением.Розалина очаровательно улыбнулась. Валет в знак уважения поцеловал ее руку.- Илосович Стейн, к Вашим услугам, - представился он, - Разрешите пригласить Вас на танец?Розочка кивнула головой в знак согласия, публика расступилась. Оркестр заиграл знакомую мелодию, и спустя мгновение они уже кружились под сладкие звуки Ланнера. Валет, обвив одной рукой за талию, второй держа её ладонь в своей, вёл Розочку по бескрайнему залу, и публика, словно тень, мелькала в глазах изумлённой Роуз. Такого эпизода не было в её сне и тем лучше: она предпочла бы весь век кружиться в танце с Валетом Червей, нежели стать очередной жертвой кровожадного Вампира. Уж он-то, надеялась Роуз, обязательно поможет ей убежать задолго до того, как в стенах мрачного дворца, повидавшего на своем веку немало убийств, прольется очередная кровь. Валет не отводил с неё взгляда. Розочке казалось, что нет ни ослепительного света, ни изумленной толпы, лишь только они во всем мире.- Я восхищён, - говорил ей Валет, - Ты так прекрасна! Словно восхитительная греза... Будь моей навсегда...Роуз не знала, что и ответить. Она вальсировала чудесно. Каждое движение подчеркивало её красоту, а когда музыка стихла, и Валет опустился перед ней на колени, Король Вампиров воспылал дикою злобой. Роуз испугалась, увидев, как Хозяин замка, сверкая алыми зрачками, приближается к ним. В этот момент одна из Невест, Верона, остановила его, повелев не омрачать праздник. Вновь заиграла музыка, а Розалина ушла на балкон, полная тяжелыми думами. Она сорвала растущую там алую розу и погрузилась в размышления, которые прервал Валет, вошедший за ней следом.- Приношу искренние извинения, - обратился он к Роуз. - Мне кажется, я Вас где-то видел.- Вы совершенно правы, Ваше Сиятельство.. Я видела Вас в саду, в кресле. Вас несли Красные Рыцари. Мне Вас стало жаль, и...- Так значит, это были Вы? Это Вы так прекрасно пели в саду? Я никогда не слыхал!- Вы совершенно правы, милорд, - ответила Розалина с почтением.- Вы превосходны во всех отношениях! - заметил Стейн. - Моя королева! Вы затмили мне сердце! Будьте всегда со мною!Роуз погрузилась в размышления. Она вдруг заметила, что полюбила того несчастного, оживленного ею и стоящего перед ней Стейна. Использовать его, чтобы покинуть замок показалось Розочке очень жестоко. Валет искренне любил её, и она не отрицала этого. И все-таки она приняла для себя решение, надеясь, что оно избавит её от той участи, на которую обрёк её пророческий сон и приезд в Трансильванию. Она чувствовала себя хрупкой бабочкой, попавшей в сети огромного чёрного паука, каким являлся легендарный Вампир. Но не обманут ли её ожидания? Вдруг случится так, что Валет предаст её? Нет, она не хотела быть игрушкой в руках мужчины! Она, конечно, любила его, но не до такой степени, чтобы разделить с ним свою власть и ложе. Чувство собственного достоинства и целомудрия было превыше всего для Розалины. Она не хочет играть роль влюбленной танцовщицы, ей главное объяснить отцу, что им грозит опасность, что надо, как можно скорее покинуть проклятый дворец, пока кровожадный из всех не вонзил свои клыки в еётшею. Но как ей это сделать? И как быть с Валетом? Зачем оказался он на её пути? Роуз совершенно потерялась в раздумиях. С одной стороны было бы невежливо покинуть того, кто в тебя влюблён, ничего не объяснив... В конце концов она, не придя ни к какому верному решению, вздохнула с мыслью "Будь, что будет!" и ответила Стейну взаимностью. Он прижал её к груди. Роуз не сопротивлялась. Она склонила свою голову, и они застыли в глубоком молчании, глядя на необъятное звёздное небо.Но недолго Розочке пришлось наслаждаться минутами высокого счастья. У неё было совсем немного времени, чтобы предотвратить приближение того рокового момента. Она помнила, что ей-то удастся ускользнуть, лишь разбив окно и выпрыгнув прямо в сад. Она-то успеет спастись, но что станет с Её Белым Величеством, со всеми животными Страны Чудес, с другими персонажами? Успеют ли они вернуться домой до того, как Охотники за нечистью доберутся до неприступных стен замка Дракулы? Нет, ей нужно спасти их во что бы то ни стало! Розочку буквально осенило: при входе в замок слева от двери располагалось магическое Зеркало Духов, так называемый портал в иной мир. К тому же она знала, что Алиса могла проходить сквозь зеркало, тем самым попадая в сокрытую от людских глаз Страну Чудес. Так же поступали и другие её обитатели. Уверенная в своей догадке Розалина хотела побежать в гостиную, но в этот момент какой-то свёрток привлек внимание Стейна. "Это же Оракулум!" - промелькнуло в голове у Розочки.- Позвольте мне посмотреть, - сказала она Валету. - Сегодня канун Самайна!Увиденное в Оракулуме поразило Валета: он увидел, как Охотники за нечистью под предводительством Доктора Стренджа разрывают всех тех, кто есть на балу, в клочья. Как обороняются Дракула, Фредди и другие легендарные злодеи. Роуз сказала Валету, чтобы он как можно скорее покинул это место, да ещё и предупредил других Существ и Её Белое Величество. Но Валет был непреклонен. Он не мог простить Мирану за то, что она сослала его вместе с ненавистной ему Ирацибетой, которая убила его. Теперь он готов растерзать их во что бы то ни стало. В этот момент в бальную залу вошла Ирацибета фон Кримс, искавшая свою сестру. Убедившись, что её нет среди толпы, она направилась к выходу. Стейн, лишь услышав её голос, пришёл в неописуемую ярость. Роуз спряталась за кустом роз, когда он обнажил свой меч и вышел вон за Красной Королевой. Спустя несколько минут он возвратился вновь, когда Роуз пыталась объяснить Белому Кролику, что дольше здесь оставаться опасно.

Ключевые слова: Страна чудес хэллоуин трансильвания бал самайн авторская история

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