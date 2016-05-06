Вьюга

Сергей Долахан (Blazen) Просмотров: 49 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 11:24 by

Холодный вьюжный ветер больно царапал лицо, а обветренные губы потрескались, словно земля в жаркой пустыне.— Как бы было хорошо сейчас там оказаться… — Тихо и с долей грусти в голосе протянул Алексей, судорожно облизнувшись.— Что ты сказал? — Голос его товарища прозвучал неожиданно резко, так, что сумел напугать витающего в заснеженных облаках товарища.Они пятый день брели вдвоем по заснеженному лесу, и сейчас их силы подходили к концу, давая поднявшейся метели шанс обнять их снежной пеленой.— Андрей, я больше не могу… — Парень сделал пару ковыляющих шагов и упал обмерзшим лицом в снег.Было так хорошо. Белые бархатные снежинки кружили над его головой в бешеном танце под завывания одинокого ветра, и лишь знакомый голос старого друга эхом звучал сквозь наплывающий сон.***Тупая боль неожиданно ударила в виски и постепенно расползлась по всему телу.Алексей попытался подняться, но тут же скривился и закашлялся. Осознав, что это плохая идея, он опустил голову на деревянные палки и закрыл глаза.— Я вижу, ты очухался? — Приободренно спросил Андрей, подкидывая в неумело сложенный костер маленькие веточки, которые были собраны с огромным и непосильным трудом.— Спасибо. Без тебя бы я еще на второй день загнулся где-нибудь в этом проклятом лесу… Господи, сейчас бы домой…— Ну-ну, не ной. Кто мог знать, что мы потеряемся из-за гребаной метели?Тяжело вздохнув, Андрей бросил взгляд в костер и задумался.На какое-то мгновение в наспех сделанном укрытии нависла звенящая тишина, и только вьюга продолжала протяжно выть, сочувствуя заплутавшим в лесу людям.— Сколько спичек осталось? — Алексей повернулся набок и тяжелым взглядом посмотрел на своего друга.— Последние ушли. Пытался развести костер чтобы прогреть землю и снять слой снега, пока ты валялся без задних ног… Главное переждать эту ночь, утром пойдем дальше.— Как думаешь, мы выберемся?На какой-то момент Андрей замешкался, но тут же взяв себя в руки и осознав, что отчаяние сейчас равносильно самоубийству, уверенно произнес:— Конечно! Леха, даже не забивай голову ерундой, если будешь думать о плохом, так оно и выйдет. Мысли, они же это, материальны.Хихикнув с долей иронии, товарищи вместе завалились под деревом. Их убежище напоминало собой пещеру или снежный дот; маленький костер расположился прямо у выхода, чтобы в случае чего снег не обвалился на их головы, да и закрытый костром вход создавал иллюзию защищенности от диких зверей, которые ненароком могли забрести прямо к ним.Друзья уже крепко спали, а вьюга набирала обороты, усиливая свою снежную колыбель…— Вставай, Леха, проснись! — открыв глаза, Алексей увидел, как Андрей в панике трясет его за плечо и поспешно оглядывается назад, в сторону входа.— Да проснулся я, проснулся, что случилось-то?!— Волки! Караулят нас… Единственный вариант закрыть вход снегом и палками, да и переждать это дело...Спустя какое-то время их хрупкое убежище было укреплено. Обессиленные и изголодавшиеся, друзья прижались друг к другу и стали ждать когда все закончится, не замечая того, как проваливаются в дрему.Но волки не уходили…Застрявшие в снежном доте, который должен был служить для них убежищем, они и представить не могли, что он станет для них тюрьмой.На первую ночь у них закончились остатки воды.На вторую ночь сил скрести по застылой земле кровоточащими ногтями не осталось. Голод дал о себе знать, проступив безумным дурманом.На третью ночь появилось оно…Товарищи не знали, что это. Не знали отчего грозный волчий рык перешел на короткие взвизги и скулеж, но что-то тяжелым, неспешным шагом ходило вокруг их хрупкого укрытия.Алексей проснулся от тихого, но навязчивого шепота. Какое-то время он просто лежал с закрытыми глазами, пытаясь разобрать в безумной симфонии неясных звуков подсказки, нет, наставления.И он их услышал.Тяжело поднявшись он огляделся, ощупывая взглядом окружающие пространство медленно, будто старался за что-то ухватиться.Андрей сидел спиной к своему другу и, судя по всему, вслушивался в те же самые звуки.— Нет… Заткнись. Я не стану!Услышав это, Алексей не сразу понял, с кем разговаривает его друг. Перед глазами поплыло.— Убей…Одно единственное выделялось среди тысячи в его голове, и он не мог сопротивляться этому неистовству. Приняв в себя все первозданное, животные инстинкты, ненависть. Алексей начал судорожно перебирать руками по ледяной корке земли, пытаясь найти то, о чем он тут же бы узнал.И он нашел – камень, тяжелый, серый булыжник.— Убей. — Грубый, хриплый голос бесконечно твердил это слово, гипнотизируя и завораживая. Вкладывая потаенную суть в это дело, он опьянял, готовил к ритуалу своего нового последователя.Подскочив, Алексей резким движением ударил своего друга в височную долю. Кровь тонкой струйкой окрасила снежные стены невообразимым рисунком, невероятно проникновенным.Он бил. Да, бил невзирая на усталость, под зловещий хохот его гипнотизера. Бил до тех пор, пока от головы Андрея не осталось лишь багровое месиво и пока последние бурления кровавой жижи не сошли на нет.Что-то поддало к горлу, и, не в силах удержаться, Алексей брызгая слюной впился в тело своего друга, словно одичавший зверь, с чавканьем пережевывая сладковатую плоть…Со временем рассудок прояснился и непонятные шептания в его голове начали сходить на нет. Именно тогда он осознал,натворил, но не было отвращения, не было грусти, было лишь неистовство. Он знал, что это то существо, тихой тенью скрывающиеся за стенами заснеженной крепости, существо, невесомо подступающее к стенам их форта, оно заставило сделать это.***Его уводили, окутав в теплый плед, а он обернулся и смотрел, как объеденные останки его друга упаковывали в черный пакет. Алексей видел тревогу в глазах его спасителей, в некоторых даже ужас… Ненависть, непонимание.— Найдите следы! Оно было здесь, это оно заставило сделать меня это! — слезы неспешно текли по обмерзшим и потрескавшимся щекам, оставляя за собой влажный след, в котором отпечатывалась невыразимая боль.Алексея усаживали в вертолет, который направлялся в близлежащие медицинское учреждение, но кинув последний взгляд в чащу неприступной стеной стоящих деревьев, он увидел два алых огонька глаза, которые, заглянув в его душу, испарились под тихий плач вьюги…— Я уже внутри. — Шепот змеею проскользил в голове Алексея, глушимый лопастями вертолета.***— Я что-то нашел! — Старый охотник, который помогал МЧС искать пропавших детей, спешно подозвал к себе оставшихся сотрудников.— Господи… Что могло такое с ними сделать?— Я давно охочусь в этих местах, но такое вижу впервые…— Что бы это ни было, нам пора отсюда уходить, детей мы нашли, операция закончена.Группа людей продолжала осматривать истерзанные трупы волков с выпущенными наружу внутренностями.***Уральские вести:27/12/2016Пропавшие неделю назад дети были обнаружены сотрудниками МЧС и прямо сейчас направляются домой.29/12/2016Как стало известно, Андрей Коваленко был убит дикими животными. Второй ребенок проходит курс реабилитации.01/01/2017Срочные новости!Сегодня утром были обнаружены тела пяти молодых людей. По непроверенным данным, на них напало дикое животное. Сотрудники МВД ведут расследование.02/01/2017Срочные новости!Зарегистрированы случаи нападения неизвестного животного.— Оно… Оно было огромным! С большими когтями и ходило прямо как человек!Свидетельства очевидцев не могут дать властям точной информации. В городе введен комендантский час. Не выходите ночью на улицу и воздержитесь от посещения парков и лесных массивов!Надвигается вьюга.

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