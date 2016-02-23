Разлагающийся мир. Часть вторая: Запах осени

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:36

NeStRashno Просмотров: 42 Комментарии: 3 +2 Вчера, 22:32 by

Четыре дня спустя после заражения.- Капитан Сайлас, лейтенант Майерс, сержант Трен, приветствую вас. Наверное, вы уже знаете, зачем я собрал вашу группу снова, но другого выбора у меня не было. Это дело можно поручить только вам.Полковник Дэниэлс вызывал нас только тогда, когда дело было очень важное для нашей страны. На этот раз он сказал мне, что речь пойдет о спасении человечества. Мне кажется, что я один внимательно слушал полковника, впрочем, как всегда. Майерс сидел, раздвинув ноги и смотрел в потолок. Он не любил слушать подробности дела, его интересовала только главная цель. Трен втихаря водил пальцем по экрану своего телефона. Я знаю, что он общается со своей очередной подружкой и после собрания, как всегда спросит, что нам нужно делать и где. Никто не знает, чем мы занимаемся и никогда не узнает, ведь мы работаем на правительство, а оно никогда не раскрывает своих тайн.- Сержант Трен! Уберите телефон! И раз вы не слушали, то я начну сначала. Пересядьте, пожалуйста, вперёд.Трен тяжело выдохнул и сел рядом со мной.- Как я уже говорил, вчера к нам поступил сигнал о помощи из города Ньютон. Этот город был построен специально для людей, которые занимаются научной и исследовательский деятельностью. Находится он далеко от крупных городов, сами знаете, почему. Если что-нибудь случится, его будет легче уничтожить, и никто не узнает об этом.Полковник говорил правду, если в таком городе случалось то, что может оказаться серьёзной угрозой, то его почти сразу же уничтожали, но население эвакуировали по возможности.- Мы расшифровали сигнал, и нам стало известно, что там произошла вспышка неизвестной болезни. Город бы давно взорвали ко всем чертям, если бы не одно "но". В Ньютоне работает очень важный для правительства человек - это профессор Мартин. Если я не ошибаюсь, Капитан Сайлас уже один раз спас ему жизнь, так ведь?- Так точно сэр и я готов сделать это еще раз. Мой отряд тоже.- Отлично. Для тех, кто не слушает, лейтенант! Я напомню еще раз вашу основную задачу, что нужно найти профессора и эвакуировать его из города. С местным населением в контакт не вступать. Мы ничего не знаем об этой болезни, поэтому будьте осторожны, вам дадут защитные костюмы и завтра отвезут на окраину города. Вопросы есть?Я знал, что сейчас Трен как всегда задаст какой-нибудь смешной вопрос, и на моем лице появилась улыбка.- А зомби там будут?Маерс тихо засмеялся и закрыл лицо рукой. Мне тоже хотелось смеяться, но я сдержался.- Мы обязательно приготовим для вас парочку ходячих мертвецов, сержант, а сейчас вы все свободны. Удачи вам, солдаты.После таких лекций мы обычно ехали в бар и пропускали там по несколько кружек пива. Это было для нас, как зарядка перед следующим днём. Ведь нам не было известно, вернёмся ли мы живыми оттуда, куда нас посылают. Но на этот раз парни уехали без меня, я уехал домой, чтобы выспаться, и сегодня моей зарядкой был сон. Завтра мы все должны быть на военной базе в семь часов, там нам дадут снаряжение, защитные костюмы и оружие, а после отвезут на окраину города Ньютон, где и начнется наша миссия.Мои мысли резко оборвались, когда я увидел, что около ворот моего дома стоит женщина, и, кажется, я ее знаю.- Миссис Трен? Вы что здесь делаете?- А мой Дени так и не может накопить себе на машину, а вам, вижу, денег хватает. Сколько вам платят?Мать сержанта Трена не очень любила меня. Не знаю почему, хоть она и знала, что я не раз спасал ему жизнь.- Может зайдём в дом? Если вы не против?- Я здесь для того что бы попросить вас, в первую очередь, как мать, чтобы вы вернули моего Дени домой и пообещали, что с ним ничего не случится.- Простите, но я не могу ничего обещать, ваш сын профессионал и....- Я думала, что когда он закончит военную академию, то остепенится, но ему предложили вступить в ваш отряд под вашим руководством. Вы в ответе за него, если с ним что-нибудь случится, я вам никогда этого не прощу.После этих слов она ушла и все равно не поняла, что в первую очередь сержант Трен - профессионал своего дела и отвечает за себя сам. С этими мыслями я наконец-то лег спать и сразу же начал засыпать, стараясь ни о чем не думать.- Сайлас, проснись! Сколько можно уже спать? Мы почти на месте.Майерс всегда высыпался, в отличие от меня. Наверное, потому что напивался перед каждым заданием. Сегодняшнее утро пролетело очень быстро, я помнил лишь то, как проснулся и как приехал на базу. Остальное было, как в тумане.Издалека город был похож на большую деревню, лишь одно высокое здание возвышалась над всеми домами. Когда мы подъехали на окраину города, я понял, что это высокое здание являлось радиовышкой.У въезда в город стоял блокпост с десятью солдатами. Дорожного знака с названием города не было, наверное, его убрали. Как только солдаты увидели нас, они сразу же выстроились в линию, закрывая нам въезд. Военный хаммер, в котором мы ехали, остановился. Рядовой, который вёл его, повернулся к нам.- Капитан, дальше вашему отряду нужно идти пешком, сами видите.- Хорошо, вы можете возвращаться на базу, рядовой.Мы втроём вышли из хаммера и направились к блокпосту. Солдаты уже знали, что мы прибудем сюда к восьми часам, и что им нужно пропустить нас в город. Большего им знать было не положено.Как только мы подошли к блокпосту, мне в нос ударил противный запах тухлятины. Даже не знаю, как они простояли здесь столько времени с таким запахом.Майерс первым спросил у них про эту вонь.- Чем у вас тут воняет?! Неужели сдох кто-то?- Да. Мы убили примерно двадцать заражённых, которые пытались выйти из города. Их трупы лежат вдоль дороги, поэтому так воняет.Такое чувство, что они лежат там уже несколько месяцев, а не несколько дней. Мне нужно было задать солдатам несколько вопросов по поводу этого, но времени у нас не было, нужно было идти.- Вы знаете, зачем мы здесь. Пропустите нас.- Да, конечно, сэр.Они расступились, и мы пошли по дороге, на которой лежали жутко воняющие трупы. До города оставалось совсем немного, запах начал ослабевать, и наконец-то мы смогли нормально подышать.- Капитан, я заметил кое-что странное в этих трупах.Сержант Трен не только умел стрелять, он еще многому был научен, в том числе и по медицинской части.- Я уже понял, что ты имеешь в виду, Дэни. Они уже давно разложились, хотя и не пролежали тут даже трёх дней.- Эй! Патологоанатом, мы уже пришли.Лейтенант остановился и всматривался в дорогу, которая вела вглубь города.- Почему ты остановился, Майерс?- Снова эта вонь. Наверное, я надену противогаз.Потом Дэни произнес слова, которые я надолго запомню:- Здесь так пахнет осень. Это запах осени - мёртвый и тошнотворный.Научно-исследовательский центр находился в центре города, идти до него было не меньше километра. Через несколько минут я тоже надел противогаз, потому что от этого запаха у меня уже начала кружится голова. Потом и Дэни последовал моему примеру. Пока мы еще не встретили ни одного человека в городе, здесь было пусто и тихо, даже слишком тихо.- Здесь всё, как в фильмах про зомби. Если мы будем шуметь, то неизвестно, откуда выбегут зомби и сожрут нас.- Подожди Трен, пока есть возможность, я хочу обсудить с капитаном Сайласом кое-что, что он мне давно обещал.Сейчас он начнет говорить о своем повышении в звании, которое ему обещал полковник после каждого выполненного задания.- Капитан? Может объясните, почему мне не дают мое грёбаное звание?- Майерс, обсуди это с полковником, когда мы вернёмся, а я тебе не в первый раз говорю, что я...- Парни, туда слетаются птицы.Дэни указал пальцем на кучу птиц. Они летели за дом, который стоял в двадцати метров от нас. Мы переглянусь и пошли смотреть на зрелище, каждый из нас был уверен, что там куча трупов. За домом была вырыта небольшая яма, и в ней были тела, уже давно разложившиеся. Птицы доклёвывали последние куски гнилого мяса. Я и не заметил, как Дэни вырвало прямо в противогазе. Он снял его и снова начал блевать, видимо, из-за запаха. Майерс заливался смехом так сильно, что начал кашлять. Смеяться в противогазе не так легко, как кажется. Дэни закрыл одной рукой нос, а другой вытряс из противогаза все содержимое и снова надел его.- Запах блевотины всё же лучше, чем эта вонь.- Майерс! Отставить смех, лучше посмотри на это.Он, тяжело дыша, подошёл ко мне и посмотрел в яму.- Это нашивки солдат США? Здесь что, есть военная база?- Должна быть и на ней есть как минимум, двести солдат для контроля таких вот ситуаций, как сейчас.И тут со стороны дороги послышался рёв грузовика. Мы быстро перелезли через забор и присели, стараясь не издавать звуков.Я слышал, как он остановился около ямы. В заборе было небольшое отверстие, через которое можно было увидеть, что творится по ту сторону.Сначала из грузовика вылез водитель, а потом и сидевший рядом с ним пассажир. Потом они вместе подошли к кузову.- Приехали солдаты, вылезайте.Из кузова вылезли четверо солдат и построилось возле ямы.- Спасибо вам за службу и помните, вы - настоящие герои.Потом все четверо повернулись лицом к яме и прыгнули туда. Звук был такой, словно туда бросили кучу тухлой рыбы.- Теперь едем обратно, рядовой. Нужно сказать, чтобы эту яму уже закапывали.Грузовик снова заревел и уехал обратно по тому же пути.Я не мог поверить в увиденное, это было просто безумие! Зачем они прыгнули туда? Скорее всего, так здесь избавляются от заражённых солдат. Точнее, заставляют их самих от себя избавляться.Мы перелезли через забор и посмотрели в яму.- Эй! Бойцы?Звать было некого. Мне стало ясно, что их тела развалились на части, как только они прыгнули сюда.- Эти двое были без противогазов. Наверное, у них уже носы поотгнивали.- Значит так, чтобы здесь ни случилось дальше, мы должны выполнить нашу задачу. Дэни, свяжись с нашей базой, нужно им кое-что рассказать.Прошло около десяти минут, выйти на связь так и не удалось. К тому времени мы уже шли по дороге в центр города.- Не получается Капитан, должно быть, всё дело в радиовышке. Видимо, кто-то настроил её так, чтобы она глушила все сигналы.Мне нужно было подумать, что делать сначала. Идти за профессором? Или разобраться с радиовышкой?

Ключевые слова: Ньютон болезнь трупы солдаты заражение авторская история

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