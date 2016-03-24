Тот, кого я никогда не хотел увидеть в этом самом месте

Новость отредактировал Оляна - Сегодня, 12:27

Причина: Изменён раздел.

no_nik Просмотров: 89 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 12:27 by

Я врач-терапевт. Самое страшное для меня - узнать о смерти больного, чьим лечением занимался я. Каждый раз, каждый день я думаю: "А если я перепутал лекарства? А если у него противопоказания?"Приблизительно год назад я взял отпуск и уехал в Воронеж. Жил я у друга, который с радостью меня принял. Впрочем, работа меня и там не оставила. У Димы (так звали моего друга) заболела жена. Как оказалось, это была ангина. Но суть не в этом. В определенный день мы с ним пошли на кладбище (к могиле друга детства Димы). Возвращаясь назад, я увидел надгробие, на котором я увидел того, кого никогда не хотел увидеть в данном месте.Это был один из моих пациентов. Он мне особо запал в память своей не очень здоровой психикой. Порой он нес всякий бред, коверкая слова. И ни один его приход ко мне не обходился без... Весьма странных историй. Я их шибко не помнил, да и запоминать особо не хотелось. Скажу одно: в них постоянно ожившие мертвецы мелькали, хоть истории и не о них были.Я долго стоял. Почти как камень. Ободрила меня неплохая Димина оплеуха (с этим он не церемонился). Когда я на него ошалело посмотрел, он молча начал меня сверлить взглядом, очевидно, ожидая объяснений. А я, как дурачок, стоял и не знал, что сказать.Вдруг подошел старичок и сказал то, что я не хотел услышать еще больше, чем увидеть то, что уже увидел: "Эх, хороший был парень. Всегда людям стремился помочь. А тут нтебе: осечка врача, и ты в ящике лежишь. У него же аллергия была. Да, видимо, недурная, раз его откачать не успели. Много раз родственники его приходили сюда. Мне, сторожу, и не такие драмы приходилось слышать".Дима с еще большим вопросом начал на меня смотреть, но я отмахнулся и сказал, мол, впервые вижу этого человека. Что просто парня жалко, умереть таким молодым... Но Дима прекрасно знал, насколько мне все равно на людей, к которым я никакого отношения не имею, о чем он мне не раз говорил. Но, впрочем, дальше он смотреть на меня не стал, а просто дернул за руку и сказал, что нужно зайти в магазин.Больше ничего особого не произошло, и отпуск прошёл без каких-либо конфликтов. А Дима либо забыл про все, либо не хочет меня с этим беспокоить.После этого отпуска я вернулся домой как ни в чем не бывало.Вскоре прошел мой день рожденья. На нем мои друзья нажрались (сам я не пью и вам не советую) и потащились на кладбище. Ну и, как вы понимаете, меня тоже затащили. Типа: "Давай, друган! Прикольно же, ну!". Сам я так, естественно, не считал, за них беспокоился. Как бы они себе лишних приключений не нашли. И поплелся с ними.И этим мужикам неожиданно захотелось в прятки там поиграть (правильно говорят, мужчина в душе ребенок на протяжении всей жизни). Вот они разбежались, а я стоял как истукан да головой вертел. Пока не увидел снова эту самую могилу. Я даже не знал, что во мне бурлит. Страх или чувство стыда... Позора? Мне приходилось бывать еще в Воронеже на том самом кладбище. Могилы там не было. Как предполагает полиция, могилу вывернули хулиганы.В общем, это все было довольно-таки давно. Но почему я это сейчас рассказываю? А дело в том, что мне страшно. Потому что ко мне ходит человек, который рассказывает абсолютно такие же истории, которые мне некогда рассказывал покойник...

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