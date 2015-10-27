Шкаф. Часть вторая и третья

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mrs.Owl Просмотров: 56 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 06:18 by

Шкаф. Часть 2Будильник прозвенел ровно в семь утра. Мы бы ещё минут десять валялись в кроватях, если бы не мама. Она знала, что мы любители поваляться подольше и поэтому приходила после звонка будильника, и будила нас окончательно.- Подъём, ёжики. Завтрак будет готов минут через пять, так что встаём, умываемся, одеваемся и спускаемся вниз, - и она ушла.Мы неохотно выполнили все мамины поручения. Про случай со шкафом Ванька забыл, ну, или, может, решил не поднимать эту тему.- Наконец-то скоро летние каникулы, надоело уже учиться.- Блин, в школу теперь надо пораньше выходить будет, мы почти опаздываем уже, - Ванька ускорил шаг.- Вань, - последовал я его примеру, - ты... Ты про шкаф не забыл?- Не хочу на эту тему говорить, - он нахмурил лицо и пошёл ещё быстрее.- Я просто понять не могу, что это было...- Да ерунда, показалось нам.- Поэтому ты избегаешь этой темы?- Слушай, - он резко остановился, да так, что я чуть не врезался в него, - ничего не было, слышишь? Нам показалось, и точка, всякое бывает и со всеми. Пошли быстрее! - и он снова пошёл быстрым шагом.В школе было заметно, что чувство тревоги его покинуло и он уже на второй перемене смеялся на весь класс. А я всё думал про шкаф, настолько меня это будоражило. Я всегда только слышал что-то о сверхъестественном, но никогда не касался и не ощущал его, а тут на тебе... Шкаф с выкрутасами.Дома мы сразу закинули портфели под койки и пошли в гостиную смотреть телевизор.- У меня же шоколадка есть! Будешь? - спросил меня брат.- Ну давай, - ответил я, не отрывая взгляда от телевизора.Он бегом поднялся по лестнице. Через минуту он уже должен был вернуться, но его не было уже минут пять... Десять... Пятнадцать.- Черепаха! - крикнул я, - ты скоро, нет?!Но ответа не последовало, меня почему-то пробило на страх. Может, он в туалете? Или болтает по телефону?Но всё равно что-то не давало мне покоя.Нет, что-то не так.Я встал и, спокойным шагом подойдя к лестнице, начал подниматься. Когда я подошёл к нашей двери, вдруг почувствовал какой-то непонятный запах. Я открыл дверь, и мне в нос ударил этот запах, затем я увидел, как Ванёк сидел на полу, прижавшись к тумбочке, которая находилась между нашими койками и прижимал к себе колени.Он не обратил на меня никакого внимания, его взгляд был направлен на открытый шкаф, который был сбоку от меня. Когда я закрывал его, я чувствовал лёгкий ветер и запах... Противный запах.- Вань! - я присел напротив и начал трясти его.- Тох, ты тоже это ощущал?- Да, Вань, и ветер, и какой-то запах, - я плюхнулся рядом, и мы оба теперь сидели напротив шкафа. - Может, у нас с тобой у обоих крыша едет уже...- Я полез под кровать, за портфелем, как вдруг услышал скрип - открылись дверцы шкафа. Я - трус. Я чуть не ревел от страха. Прижался к тумбочке и сидел.- Да ты чего? - я правой рукой обнял его, - будь я на твоём месте, ты давно бы искал мне другие штаны.- Да ладно тебе, - он улыбнулся, но всё так же напряжённо смотрел на уже закрытый шкаф.Теперь мы с братом чаще проводили время в гостиной. Мама даже рада была, мол, хоть видеть нас стала чаще, а то целыми днями сидели у себя в комнате.- Мальчики! Папа краски купил, идите покрасьте свой шкаф доисторический. Только по бокам и спереди, и газету постелите на пол.- Мам, а может, ну его? - Ваня не любил говорить об этом шкафе, а тут ещё и время с ним убивать.- Надо, Ванюш, надо.Мы взяли краску вишнёвого цвета и пошли красить.- Надо хоть окно приоткрыть, а то надышимся этой химией, - говорил я, открывая окно.- Ну да, - у Ваньки сейчас было не лучшее настроение.- Может, замок на него повесим?- Я вот тоже над этим думал, только мама всё заладила, якобы вдруг шкаф пригодится, а вы ещё и ключ потеряете, и вообще, зачем замок, раз там нет ничего ценного, а папа поддержал её.- Понятно... Ну тогда можно его подпирать чем-то. Стулом, например!- Хм. Ну да, это можно, - ему, кажется, от этой мысли стало легче, и он, уже с улыбкой, продолжал водить кисточкой по боковой поверхности шкафа.Закончив работу, мы проветрили комнату. Ближе к вечеру папа предложил поиграть в футбол, мы настолько увлеклись, что не заметили, как время приближалось ко сну.Придя домой, мы помылись, поели мамин яблочный пирог и завалились на койки.- Чуть не забыли! - Ваня хлопнул ладонью себе по лбу и со скоростью света подпёр шкаф стулом, затем выключил свет в комнате.- Точно. Я что-то тоже забыл, кстати, ты чего так хреново пас даёшь?- Это ещё почему? - он разбежался и плюхнулся на кровать.- Да обе ноги у тебя левые, - я отвернулся на другой бок и закрыл глаза.Но мне так и не дали поспать. Ночью меня разбудил Ванька, он пульнул из рогатки мне в спину маленькое яблочко.- Я тебе сейчас заеду же, какого чёрта? - повернулся я к нему.- Я пытался тебя иначе разбудить, но не получалось, - ответил он шёпотом, - смотри!Он рукой указал на шкаф. В темноте было плохо видно, но всё же я понял, почему ему так срочно нужно было разбудить меня.Шкаф. Часть 3Ваня указал рукой на шкаф, лишь приглядевшись, я понял, почему он меня разбудил.Шкаф был открыт! Стул каким-то образом оказался в углу комнаты. Даже если бы родители и убрали стул, то шкаф они бы не открывали.- Тоха, мне страшно... - он посмотрел на меня, ожидая моего скептического ответа на происходящее, но я и сам трясся от непонимания.- Давай ляжем спать, а то я вставать даже не хочу, - сказал я, потирая спину.- Я тоже боюсь, - он укутался одеялом и свернулся калачиком.Мы легли таким образом, что наши лица были напротив друг к другу, так было как-то спокойнее.- Антох!- Ваня, отвали... Суббота же, - я повернулся на другой бок.- Чёрт, да проснись же ты! Шкаф цвет меняет! - он со всей силы тряхнул меня за плечо.В конце концов я не выдержал... Потихоньку отрываю своё лицо от подушки я начал подниматься. Голова болела и ломило тело, всю ночь мне снились какие-то страшилки, с какими-то неизвестными мне людьми, и они все что-то пытались мне объяснить, о чём-то предупредить... Я так и не понял о чём. Когда я присел, Ваня схватил мою руку и, чуть не волоча меня по полу, повёл по направлению к шкафу.И действительно, шкаф почернел в некоторых местах.- Может, краска плохая?- Нет... Всё, я пошёл маме всё рассказывать.- Стой! - схватил я его за руку, - что ты ей скажешь? Мама, привет, из шкафа дует ветер, и исходит какой-то запах, а ещё он меняет цвет? Я всегда хотел хамелеона, но и шкаф сойдёт! Она же даже слушать не станет!- Да, ты прав... - он дошёл до свой койки и сел на неё.- Что же ты за шкаф такой? - обратился я к мебели и пнул её ногой.Но то, что случилось дальше я настолько не ожидал, что с криком плюхнулся на пол.Когда я пнул ногой шкаф, кто-то или что-то стукнул два раза изнутри!- Ты это чего? - брат изумлённо посмотрел на меня.- К... Кто-то стукнул... Изнутри... - еле выговорил я и отполз от шкафа.Ваня взял биту, которую он приобрёл совсем недавно, медленно приблизившись к шкафу, он осторожно взялся за ручку его дверцы... Резко открыл дверь и уже замахнулся битой.Но там никого не оказалось. Он со злостью захлопнул шкаф, но через мгновение мы снова услышали стук.Ваня от растерянности выронил биту и отшатнулся на два шага назад.Мы с братом стали какими-то нервными, особенно если находились в своей комнате, любой шорох заставлял нас подпрыгивать до потолка.Мы игнорировали частые стуки, которые издавал шкаф, но мои нервы окончательно лопнули, когда я услышал тот голос.Я проснулся среди ночи от того, что ужасно хотелось выпить воды. Я присел на койку, потер глаза и вот тогда я услышал это...Из шкафа раздавалась песенка, голос был маленькой девочки. Я сидел боком к шкафу, у меня не хватало духу даже повернуть голову. А она всё пела..."Тише-тише, птички.Тише-тише, птички.Ночь настала тёмная,Мёртвая, холодная...И не спасёт вас солнышко,Не поедите зёрнышек.Ведь ночь настала тёмная,Мёртвая, холодная..."Из глаз потекли слёзы, я впервые заплакал от страха. Я не мог даже шёпотом позвать Ваню, ком воздуха застрял в моём горле, оно начало першить и я еле сдерживал свой хрип. Казалось, если я издам хоть звук, это нечто услышит меня.Но я услышал то, чего так не хотел слышать. Шкаф стал открываться. Господи, я слышал скрип, медленный и протяжный. Мурашки были по всему телу, я закрыл глаза...И тут послышались шаги. Топ... Топ... Кто-то шёл по направлению ко мне. Кто-то маленький... Но так пугающий меня и вот оно запело:"Тише-тише, птички,Тише-тише, птички.Ночь настала тёмная..."Последнюю фразу я услышал шёпотом, она произнесла её мне на ухо: "Мёртвая, холодная..."Потом кто-то ужасно сильный поволок меня, схватил за ногу и поволок в шкаф! Я сопротивлялся как мог, хватаясь за ножки кровати, но оно победило. Я оказался в шкафу.Я почувствовал, что внутри него было как-то прохладно, мне понадобилось много сил и времени, чтобы выбраться из шкафа.Я открыл шкаф и вышел, но самое странное, что по мне прошло так полчаса и не больше, а в комнате уже был день, светило солнце, но мне по-прежнему было прохладно.Из ванны вышел Ванька, он встал как вкопанный, озираясь на открытый шкаф.- Вань, ты не поверишь! Ночью такое случилось!Ваня даже не посмотрел на меня, он просто уставился на шкаф.- Чёрт, хорош на него пялиться, - разозлившись я подошёл к нему и хотел повернуть его лицо на себя.Но... Я не смог. Мои руки прошли сквозь него!Продолжение следует...

Ключевые слова: Шкаф странности песенка девочка авторская история

Другие, подобные истории: