Шкаф. Часть первая

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mrs.Owl Просмотров: 25 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:13 by

Мы с моим братом не очень любили перемены в жизни. И поэтому, когда родители сказали, что они купили дом, а это означало только одно - переезд, мы не особо были рады. Нас устраивала наша трёхкомнатная квартирка. Но папа, как и наша мама, с детства мечтал иметь свой дом.Через неделю мы полностью переехали, разобрали последние вещи и решили отметить переезд семейным ужином. Самое обидное, что у нас с братом не было отдельных комнат, да и школа теперь стала дальше, ведь дом был на окраине города.- Ну что, пацаны? Нравится дом? - папа зачерпнул ложкой борщ.- Да, па, - без какого-либо интереса в один голос ответили мы.- Да, я заметила, радости у вас выше крыши, - мама накладывала себе в тарелку салат.- Да привыкнут ещё, милая.- Надеюсь...Мы быстро доели второе и, помыв за собой тарелки, побежали на второй этаж. На втором этаже находилась наша с братом комната, ванная и туалет, на первом располагалась гостиная, родительская спальня, кухня и ещё один туалет.- Антох, тебе этот шкаф нравится? - он взглядом указал на деревянный шкаф, стоявший у стены напротив наших кроватей.Постараюсь немного разъяснить. Этот шкаф был не наш, а прежних жильцов. Они строго-настрого запретили его выбрасывать.Высотой, как и длинной, он был около 175-ти сантиметров, а в ширину - где-то сантиметров 50.Папа, естественно, решил его сразу выкинуть, мол, зачем такое старьё держать? Да и полок в нём даже не было, только место зря занимает. Но мама была против, и папа решил не спорить, чтобы лишний раз никому не портить настроение.- Да хрен его знает. Только папа прав, нафиг он нужен?- Ага. Но всё равно странно, почему его нельзя выкидывать?- Ты у меня спрашиваешь?- Ну просто я голову себе сломал, пока думал.- Ты? Думал? Всё, завтра снег пойдёт.- Ты достал, блин, - он запустил в меня подушку, и тут понеслось.Мы с братом любили дурачиться, хоть нам и было по шестнадцать лет. А хотя что тут такого? Мы дети ещё.- Ты покойник! - Ванька откуда-то надыбал рогатку и стал стрелять яблоками, знаете, такими маленькими и кислыми, которые он, видимо, заранее насобирал.- Так не честно! Я...И тут, в самый разгар "войны", дверцы шкафа открылись.- Вот старьё, даже стоять и пыль собирать нормально не может, - Ванька пошёл закрывать шкаф, но как только он подошел, встал как пень с лицом полным удивления.- Чего встал? Забыл как шкаф закрывать?- Дует...- Чего? - я подошёл и... И я почувствовал, как лёгкий ветер дул мне в лицо.Я резко закрыл дверцы. Как? Как из обычного шкафа мог идти ветер? Это вам не сквозняк или открытое окно.Пока я держал ладони на дверцах шкафа, Ваня позвал маму таким голосом, что ни одной сирене скорой или пожарной не сравниться.- Ну что ты вопишь как резаный? - мама вытерла руки о полотенце и повесила его себе на плечо.- Из шкафа ветер дует! Вот, иди сюда, - он потянул её за руку, - Антох, отойди, - и он открыл обе дверцы.- Ну, и? - мама начала разглядывать шкаф изнутри, - ни ветра, ни полок.- Как? - Ваня встал рядом с ней и тоже понял, что ничего нет.- Иван, сколько раз просила меня не ввязывать в ваши игры, я же занята.И она ушла.Мы за весь вечер и словом не обмолвились с братом, хотя всё время были в одной комнате. Наверно, каждый пытался разгадать то, что мы почувствовали. Неужели нам показалось? Ладно бы одному, но мы оба ощутили лёгкий и тёплый ветер.Что это за шкаф? Откроется ли он снова? И почему в нём нет полок? Возможно, он предназначен для других целей?Продолжение следует...

Ключевые слова: Дом шкаф ветер авторская история

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