Легенда Предгорья

Lynx Просмотров: 89 Комментарии: 7 +6 Вчера, 20:40 by

***Есть в мире большой светлый праздник с морозными рисунками на окне, с тягучим запахом ели и шуршания ярких коробок. В каждом доме пахнет вкуснейшими ароматами обильно накрытого стола, а в комнате с высокой елкой слышится радостный детский смех. Мы с детства привыкли ждать этот праздник, затаив дыхание. Мы привыкли ждать чуда, но всегда ли было так?..Когда-то давно, еще в начале времен среди метелей в долинах Предгорья родились два Духа Льда. Один был полон злобы и праведного гнева, готовый обрушить его на каждого смертного, а второй любил дарить радость и счастье. Не могли Духи ужиться вместе, не могли решить, кто главней. Много времени прошло, много крови было пролито за то время, но все же Духам удалось договориться. Решили они поделить между собой День и Ночь... И править тогда, когда на земле царила их стихия. Разделились они на Свет и Тьму. Один приходил днем на зов светлых душ, чей свет не затронула жадность, зависть и злоба. Он приносил им щедрые дары и сулил потомкам светлое будущее в награду. Так и родился среди людей праздник, который со временем был обвит традициями, весельем и полным накрытым столом, но мало кто знал про обратную его сторону. Она мрачной тенью просачивалась сквозь щели в окнах и дверях, приходила незваным гостем и забирала свою дань с тех, кто очернил свою душу. Дар и Потеря.***В очередной раз в земли Предгорья пришла долгая и холодная зима, в очередной раз Ли собирала «дань». На пути к маленькой потемневшей таверне пролегала утоптанная широкая тропинка. Снег хрустел под ногами, как переломанные кости, а под подошвами сапог расползались въедливые чёрные трещины. Они разветвлялись тонкой паутинкой и тянулись прямиком к дверям таверны. Ли вошла без стука. Братоубийство, ради наживы... Таких приходилось забирать уже не раз. Когда крыши домов накрыла ночь, перед новым хозяином таверны Ли предстала во всей своей красе: волосы покрывала седина, как грязный серый снег, а на лице виднелся почерневший и растянувшийся шрам. Пальцы, не знавшие тепла, заледенели и побелели, а темные старые одежды покрывал тонкий иней. Мгновение и статный паренёк превратился в ледышку с открытыми, полными ужаса, глазами. От его сердца отделился маленький чёрный сгусток и стремительно метнулся к выходу. Быстрые пальцы Ли начертили в воздухе знак, испуская шары яркого света. Раздался громкий писк, сверкнуло Тёмное кольцо на пальце и втянуло сгусток в себя. Это всё, что осталось от души паренька. Такие люди практически теряют её, оставляя после себя лишь мрак. Вот и всё, очередная «дань», а соседи напротив спокойнотискают своих детишек, рисуют открытки и лепят ангелочков из солёного теста…Ли неслышно подкралась к одному из окон и стала всматриваться вглубь соседских комнат. Всё так весело, ярко и нарядно. Все смеются, хлопают в ладоши… Зачем? Почему? Ли не понимала. Она не знала, что такое радость.- Здравствуй, Убийца Ли. - Хриплый голос, раздавшийся за спиной, заставил её обернуться, - ведь так тебя кличет всё Предгорье, верно?- Кто вы? – Настороженно спросила Ли,отрываясь от окна.Напротив стояла женская фигура в длинном плаще и широком капюшоне, из-за которого разглядеть лицо незнакомки было невозможно. Ли сжала кулаки, и сквозь пальцы засочилось белое свечение. Под ногами появилась знакомая чёрная паутинка, которая быстрой ниточкой потянулась к полам плаща.- Меня не запугать, Ли. Сегодня я не твой клиент. Тёмный Дух не давал тебе разрешения забирать мою душу, а без его ведома ты не посмеешь. Ты ведь его слуга, так? – прошептала незнакомка, отступая от почерневшего снега, задевшего плащ.- Откуда… - зрачки Ли расширились и ярко засияли, - откуда тебе это известно?! Никто из смертных не знает, откуда и кто я!- Я лишь хочу тебе помочь… Помочь вспомнить.- Вспомнить что?Собеседница Ли уже потянула руки к капюшону, как вдруг в небе раздался протяжный вой. Незнакомка обернулась и крикнула, отступая назад:- Иди к озеру, к холму! Найдешь холм – вспомнишь всё!Вой стал громким и нестерпимым, но за окнами все так же продолжали веселиться, словно и не слышали шума на улице.- Ли! Кровь сможет тебе помочь. Одна капля и ты станешь свободна!Шум разрастался, а незнакомка исчезла также внезапно, как и появилась. Как только таинственная собеседница растворилась в темноте, вой прекратился. Ли вглядывалась в ночную темень и вслушивалась в каждый шорох. Предпраздничная возня и детские писки ей были уже неинтересны, но в голове ещё мелькали слова, прозвучавшие из уст неизвестной девушки. Откуда она знала Ли? Что за воспоминания? И озеро в Предгорье только одно, такое большое, что не видно другого берега. Ли всегда хотела знать, кто она. Ведь она не помнит ничего, кроме бесконечного множества убийств, писклявых сгустков, трусливой толпы и рёва Темного Духа…***Путь был долгим, но Ли продолжала идти вперёд. Она не чувствовала холода, а ноги не проваливались в огромные сугробы. Они едва лишь касались заснеженного наста, по которому тут же ползли чёрные длинные нити.Вдруг в голове зазвучал прерывистый смех и ещё один голос, мужской мягкий, словно знакомый. Ли подняла глаза и увидела большой заснеженный холм. Внизу, у его подножия торчали почерневшие сгнившие брёвна и остатки резного забора.Ли вспомнила всё – своё настоящее имя, свой дом, который теперь был только лишь сгнившими брёвнами… Вспомнила седого, так любящего её, отца и злую мачеху Айен, которая всегда мечтала о богатстве и власти. Однажды, к ним в дом пришел Светлый Дух льда. Айен с радостью бросилась его встречать, надеясь, что он одарит её и дочь золотом и серебром, но Дух пришел не к ним. Он благодарил и хвалил отца Лии за тяжелый труд и щедро вознаградил его, не упустил и саму Лию. Дух подарил ей неслыханную красоту в награду за доброту и послушание. Айен разозлилась, чёрная зависть сковала ей сердце и решила она обратиться к Тёмному Духу. Обманом заманила Лию в лес и отдала ему её душу, а в обмен получила магическую силу и золото. Так и забыла Лия своего отца и свой дом, своё имя, оставшись Тёмной слугой, забирая падшие души по всему Предгорью.Загорелся огонь мести в глазах у Ли. Зарычала она звериным рыком, опустилась на снежную землю. Тысячи чёрных нитей из-под её ног пустились вниз к холму, просачиваясь сквозь замёрзшие доски. Один лишь взмах тонкими бледными руками поднял ошмётки толстых слоев снега и разметал в разные стороны. Сильная буря поднялась вокруг холма, завывая и ломая деревья. Ли подняла все остатки брёвен и нашла поломанные обгоревшие кости – всё, что осталось от отца… Айен убила его, спалила дом и исчезла вместе со своей дочерью.«Одна капля и ты станешь свободна!» - раскатами грома прозвучали слова в голове у Ли, когда она прижимала к себе останки отца и завывала сильной снежной бурей. Айен скрепила договор своей кровью, значит и порвёт его так же!- Я найду тебя, Айен! – кричала среди снежного вихря Ли, - найду и уничтожу! Тебя и твою дочь! Ты ответишь за смерть отца и за мою сломанную жизнь!- А меня и не нужно искать. Я сама пришла к тебе.Звучный хрустальный голос прозвучал где-то в голове Ли. Метель затихла и открыла взору высокую темноволосую женщину, одетую в длинное багровое платье с широким чёрным мехом, спадающим с маленьких плеч.- Как жаль, как жаль, - пропела Айен, глядя на Ли, - я думала, мы больше не увидимся, но… Мою глупую дочурку начали грызть муки совести!Айен злобно сдвинула брови, резко махнула рукой с множеством золотых блестящих браслетов. Послышался вскрик. Тонкое хрупкое тельце в длинном плаще с капюшоном поднялось в воздух, с треском ударилось об ствол дерева, обмякло и свалилось вниз. Ли обернулась на лежащее рядом тело. Аннет прерывисто дышала, а с губ стекала тонкая алая струйка.- Я должна была… - хрипела она, - я… Должна была… Раньше…- Довольно! – прикрикнула Айен, - теперь я больше не ошибусь Лия. Я окончательно уберу тебя с дороги!Лия вскочила, пытаясь вновь раздуть метель. Кулаки сжались, свечение колыхнуло, но тут же погасло.- Что ты сделала?! – прорычала Ли, бросаясь к Айен, но ноги проваливались глубоко в снег. Айен скрестила руки на груди и громко расхохоталась.- Сила, которую я получила взамен на тебя, не такая уж и мощная. Мне нужно было ещё… Ещё и ещё! И я получила, ведь маленькие глупенькие девочки всегда такие доверчивые! Их души такие… Такие светлые, нежные мягкие! Духам всегда такое было по вкусу!- Я достану тебя! – яростно ревела Ли, проваливаясь и загребая руками снег, - ты умрёшь!- Возможно, - Айен улыбнулась, - но… Не сегодня, не сегодня!Раздался сильный хлопок, в небе засверкали яркие всполохи и Лию окружило алое пламя. Сугробы снега стали мгновенно таять. Лия почувствовала нестерпимую боль, а обледенелые пальцы вмиг почернели. Руки стали тоньше, и от них струйками расползался серый дымок.- Что это?! Как больно! Мне… Больно!- Твоя душа сгорает, Лия, - пропела Айен, сжимая ладони и улыбаясь, - Тёмный дух живет только во льдах и холоде, как и ты… Огонь для вас смертелен. Как-то ты медленно горишь, ледышечка. Огонька подбросить?Ли через боль сжимала кулаки и махала пальцами в воздухе. Глаза потухли и всё вокруг потемнело.- Не пытайся. Твоя сила у меня. Всё кончено, Убийца Ли…Айен захохотала и подняла руки к небу. Огонь поднялся ещё выше и стал еще ярче. Ли закричала.- Ли… Лия... Обернись! - Аннет из последних сил ползла по тающему снегу, попадая под языки пламени. Плащ загорелся, огонь охватил почти всё тело. Девушка хрипела и протягивала Ли свою окровавленную руку с бархатным мешочком, - Возьми… Руны – это и есть договор… Пролей… Кровь…- Но нужна кровь Айен, а не твоя!- Я её дочь… - едва дыша шепнула Аннет, - родственная кровь тоже… Тоже… - Аннет не смогла договорить и закрыла глаза, рука ослабла.Ли сделала один болезненный рывок и выхватила мешочек.- Что же ты все никак не сдохнешь?! Что там у тебя?! – рявкнула Айен, махнув рукой. Пламя послушно расступилось в стороны, - верни мне эту вещицу назад!Воздух дрогнул, мешочек дернулся из обгоревших рук Ли. Ткань треснула и разорвалась, рассыпая сверкающие руны, которые тут же вспыхнули одна за другой. Ли с ужасом наблюдала за происходящим, но в оборванном мешочке всё же застрял один символ. Ли схватила руну с сияющим рисунком приложила к окровавленной руке Аннет.- Нет! – вскрикнула Айен, падая в снег.Руна в руке Ли вспыхнула ярким светом, тонкие нити обхватили пальцы и, переплетаясь, поползли дальше. Колкий искрящийся холод засветился в руках Ли, а глаза вновь засияли, словно луна в ночном небе.- Может я и умру, - пропела Ли, поднимаясь над утихающим огнем и расправляя плечи, - но уж точно не сегодня! Тёмный Дух льда! Я взываю к тебе! Айен расторгла твой договор! Приди же и забери всё назад!- Лия, что ты делаешь?! Остановись, прошу! – Айен кричала, увязая в снегу.- Теперь я больше не ошибусь, Айен. Ты уйдёшь с моей дороги раз и навсегда.Ли едва коснулась сапогами до снежных сугробов. Белый ковёр дрогнул, взметнув маленькие крупицы вверх, а в сторону Айен, переплетаясь потекли длинные чёрные струйки. Они, как прочная паутина, за мгновение сплелись по ногам и запястьям, больно врезаясь в кожу.- Всё кончено, Айен.Поднявшийся сильный ветер уничтожил последние языки пламени. Земля под ногами задрожала, и послышался громкий яростный рык. Ли улыбнулась и взглянула на ослабшую женщину.- Вот и Тёмный Дух здесь.***Когда-то давно, еще в начале времен среди метелей родились два Духа Льда, стали они Светом и Тьмой, но однажды равновесие между ними было нарушено смертным человеком, возжелавшим иметь безграничную власть. Пострадало много невинных и слабых душ, а между Тёмным и Светлым Духом грозило снова начаться страшное сражение, знаменующее нестерпимый холод и голод. Однако, всё вернулось на круги своя.В той битве с алчной мачехой, её дочь Аннет выжила. Она умирала и перед смертью призналась Ли, что не хотела причинять ей зла. Айен использовала Аннет, как хранилище своих сил, просто сосуд и велела ей молчать. Если Аннет рискнёт и пойдёт против матери, Айен пригрозила убить её, а за одно и мальчишку, которого та любила нежно и трепетно. Больше всего Аннет боялась за паренька, но жизнь повернулась иначе. Повзрослев, мальчишка возненавидел своего брата за то, что тот получил от отца всё, включая родительскую таверну. После смерти отца парень зарубил собственного брата ради денег и забегаловки, а потом за ним пришла Ли... Ли отказалась от дарованной свободы и осталась на службе у Тёмного Духа. Она возвела отцу усыпальницу на холме и заключила с Духом другой договор. Свобода без родного дома ей была ни к чему, а собирать «дань» с грешных смертных она уже привыкла. Она спасла жизнь и Аннет, вызвав Светлого Духа льда. Капля ее крови стала еще одной сделкой.С тех пор есть у Духов в помощниках две девы со светлой и темной силой. Каждая приходит к людям в своё время, и каждая выполняет свою работу. Одна дарит, а вторая отбирает. Дар и Потеря.

Ключевые слова: легенда Снег зима духи души мачеха авторская история

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