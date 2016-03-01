Don't leave me alone. Часть 7

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 03:08

Insomnia8 Просмотров: 31 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 03:08 by

Ричард смотрел на Руби и никак не мог понять, что происходит. В его маленькой, но светлой голове не откладывалось происходящее. Или же ему просто не хотелось верить в увиденное? Руби нравилась ему, и Рич, конечно, уже считал её близким человеком, единственным, кто теперь у него есть. Только ребёнок за такой короткий срок может влюбиться в человека, как это и случилось с Ричем.Руби стояла в тёмной кухне, а тёмной она была из-за закрытых окон и выключенного света. Девочка держала в руке винтовку, а сама очень настойчиво билась лбом о стену, всхлипывая и что-то нашёптывая себе под нос. Её светлые волосы свисали, закрывая её лицо, и теперь она напоминала того самого мужчину.Ричард боялся подходить к ней, поэтому держался в стороне, ничего не предпринимая. Ему не было бы так боязно приблизиться к девочке, если бы он не понимал, что Руби не в себе и в руках у неё огнестрельное оружие. Интересно, а откуда она вообще его взяла? Она стрелять-то хоть умеет?А что, если Руби достаточно взрослая, чтобы ею завладели те существа?..Эта мысль не на шутку встревожила Ричарда, но он успокаивал себя тем, что это всего лишь предположение. А её поведение... её поведение связано с чем-то другим.Мальчик уже и не помнил, в какой момент заметил, что Руби пропала из поля зрения. Она шныряла по дому, но тут затихла, а через какое-то время Ричарда это обеспокоило. И он обнаружил её здесь - в тёмной кухне, бьющуюся головой о стену.- Руби...Стук... стук...- Руби, что ты делаешь?СТУК... СТУК...- Не трогай Энни...- Что?..Тут Руби сделала то, что чуть было не заставило Ричарда потерять сознание на месте, но он держался молодцом и даже не дрогнул, хотя внутри у него всё перевернулось.Девчонка медленно взяла винтовку в обе руки и нацелилась на парня. Теперь она смотрела на Рича, но её лица всё равно не было видно под свисающими волосами.- Не трогай Энни!Ричард не сталкивался с таким, но он много раз слышал и даже видел по телевизору. Только всё равно отказывался верить в то, что Руби психованная.Да, она действительно не в себе. Не в себе, потому что на её глазах какая-то тварь целиком проглотила её младшую сестру. У неё на глазах! И это, очевидно, лишь один из приступов её психоза. В данный момент она способна на что угодно, потому что именно во время этих приступов ей кажется, что Энни до сих пор угрожает опасность, поэтому Руби вполне себе может нанести вред как Ричарду, так и самой себе. Если в её сдвинувшихся мозгах всплывёт вдруг мысль о том, что ради спасения Энни ей нужно будет выпустить себе в голову пулю, она это сделает, не задумываясь. А всё потому, что сейчас ею владеет не здравый смысл, а психологическая травма. Страшные вещи творятся не только снаружи, но и внутри нас самих.И в какой момент она сошла с ума? Наверное, в тот самый, когда стояла, как вкопанная, и не могла ничего сделать. Ничего не сделала из-за перемены в её сознании. Так это и происходит. В борьбе между собственным я и тёмным участком нашего подсознания Руби вышла проигравшей.- Я не трону Энни. Я не стал бы её обижать, честно. - Ричард вёл себя очень спокойно, сдержанно, хотя голос его, безусловно, дрожал вместе со всем телом. - Успокойся, Руби. Всё хорошо.- Она в опасности... - прошептала Руби, всё ещё направляя винтовку на парня.- Опусти оружие, Руби. Всё хорошо. Ты меня слышишь? Тебе не нужно стрелять. Это же я, помнишь? Я Ричард - твой новый друг. Ни тебе, ни Энни ничего не угрожает.Внезапно Рич понял... нет, он даже это увидел. Руби смотрит на него совершенно стеклянными глазами. Её взор направлен на него, но она его будто бы перед собой не видит. А что она тогда сейчас видит?То, что теперь будет видеть всю жизнь в своих кошмарах!Она всё-таки сошла с ума. Она не смогла побороть тот ужас, который ей довелось пережить, чёрт возьми. Поэтому теперь Ричу угрожает опасность. Ему со всех сторон угрожает чёртова опасность!Нет, Руби... Не оставляй меня одного, пожалуйста. Я ведь... у меня никогонет...Руби, безусловно, не могла слышать мыслей Ричарда, а тот в свою очередь не смог бы сказать это вслух, даже если бы его заставили. Девочка была сейчас не здесь, а в том моменте её жизни, в котором она лишилась младшей сестры и рассудка. Рич был уверен, что он для неё выступает тем чудовищем, что так легко проникло в её дом, так легко убило её сестру, так легко сломало саму Руби. И как часто с ней это происходит? Происходило ли раньше? Но самое волнительное, что больше всего беспокоило парня, - насколько она в такие моменты опасна.Нужно было что-то делать. Ситуация набирает обороты.- Руби. - На этот раз Ричард отважился очень медленно и с огромной осторожностью протянуть руку в сторону девочки, дабы попытаться без какого-либо злого умысла забрать у неё винтовку. Он прекрасно понимал, что в данный момент наиболее подвержен тому, что получит пулю в лоб, в грудь - куда угодно, но тем не менее не мог стоять и ждать. Самым сложным было то, что ему придётся прикоснуться к Руби, которая сию секунду только и ждёт, чтобы к ней проявили активность, которую она, конечно же, примет за опасность, за нападение и... и она убьёт. Обязательно убьёт, лишь почувствовав это. - Руби, ты меня слышишь? Это я, Ричард. Помнишь меня?- Нет, здесь никого больше нет, кроме меня. Я совсем одна. Не оставляйте... не оставляйте меня одну...При этих словах Рича передёрнуло. Она словно смогла-таки услышать его мысли и произнесла их. Произнесла то, что Рич не смог. И очередная волна жалости к ней накрыла мальчика.- Пожалуйста...- Ты не одна, Руби.Сейчас Ричард впервые почувствовал, что ему пора повзрослеть. Сейчас он почувствовал, что не ему нужен кто-то, а он нужен кому-то. Он даже необходим этой девочке!- Я с тобой, Руби. Уходи оттуда, слышишь? Уходи из той комнаты, уходи из своего кошмара. Я здесь, Руби. Я с тобой.Это было самым настоящим чудом. Хотя дети всегда лучше чувствуют друг друга, потому, наверное, у парня получалось говорить с Руби, получалось быть ею услышанным.Мальчик, наконец, коснулся до её руки, а потом медленно подошёл и прижался полностью. Он услышал и ощутил, как вздох застрял в груди Руби, как она замерла, а потом из её рук выпала винтовка.Девчонка - предмет его восхищения - сидела на полу, поджав колени к груди. Она всё ещё была шокирована тем, что произошло, и никак не могла поверить, что так просто взяла и нацелилась на Ричарда. Неужели она способна убить его?! Нет, вряд ли. Или?..- Руби.Девушка обернулась, вздрогнув. Здесь, за диваном, ей было спокойно, уютно среди множества подушек и одеял. В последнее время Руби спала только тут и чувствовала себя в безопасности. Может, потому, что за диваном её не было видно, а, может, потому, что зарывалась во множество подушек. Так или иначе, но сейчас в её царство ворвались и вырвали её из своих раздумий. Нарушителем её личного порядка оказался Рич.Паренёк стоял рядом, глядя на подростка сверху вниз, и не решался ничего больше сказать. И он понимал, что Руби тоже не решится.Так и получилось - девчонка просто опустила глаза и совсем уткнулась носом в колени, тяжело вздохнув. Ей сейчас очень тяжело. Руби не понимает, что происходит и как поступать дальше.Когда человек не владеет самим собой, он не владеет ничем. Сегодня Руби это поняла, как никто другой.А Ричард лишь хотел поинтересоваться, в порядке ли она, не нужно ли ей что-нибудь, но и без лишних вопросов понял, что не в порядке и ничего ей не нужно, лишь остаться наедине с собой.И он оставил её.Винтовка покоилась в углу, хотя обычно - в руках Руби. Ей, наверное, теперь страшно прикасаться к ней, потому что как только это происходит, она наиболее подвержена вновь стать одержимой мыслью, что ей необходимо убить. Убить зачем? Убить, чтобы защититься. Но проблема в то, что защищаться она будет не от реальной опасности, а от своих собственных переживаний и страхов.Ричард тоже не смел прикоснуться к оружие, потому и оставил его на прежнем месте.Парень уселся у входной двери, которая была плотно закрыта и заперта на три замка. Отсюда не видно Руби, отсюда видно лишь полку для обуви и стойку для зонтиков. И стоило мальчику на какую-то долю секунды расслабиться и упереться затылком в стену, ему довелось напрячься вновь. Мурашки побежали сначала по спине, а потом они оказались уже на всём теле. Волосы встали дыбом. Дыхание перехватило.За дверью кто-то скрёбся.

Ключевые слова: Руби Ричард демоны авторская история

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