Отрывок из произведения "В Замке Графа Дракулы или Незабываемый Хэллоуин 2016"

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 03:04

Nadezda_lucifer666 Просмотров: 44 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 03:04 by

В канун Дня Всех Святых на великом вампирском балу собралось множество невероятных гостей. Там присутствовали персонажи всех классических хоррор-фильмов, известных книг и несравненные бёртоновские герои и злодеи, а также было полно мифических существ, прибывших в Трансильванию со всех концов света. Император Василий, как Представитель Подводной Цивилизации тоже был приглашен на праздник, и прибыл во дворец со своей прекрасной дочерью, вещей Розалиной, которая, увидев пророческий сон, пыталась отговорить его от столь ужасной затеи. Она представляла себе весь ужас своего положения, что Король Вампиров обязательно околдует ее, как ту прекрасную девушку в синем готическом платье, которую она увидела во сне. И предстоящую битву с Охотниками за нечистью, во главе таких знаменитостей, как Гэбриэл Ван Хельсинг, Блэйд и другие, что они объединятся, чтобы убить Дракулу, что Фредди Крюгер, которого Розалина увидела за Драконьими Вратами с его дочерью Нэнси и Джеймс Вурхиз, заклятый враг Фредди, помирятся только ради того, чтобы отомстить за Короля Вампиров, истекающего кровью и превращенного в Инфернального Демона. Что скоро возле дворца прольется кровь великих героев, ибо увидят они, что Величайший Вампир уже непобедим, а существ и злодеев окажется гораздо больше... Что, в конце концов, Розалина будет лежать в центре опустевшего зала, ибо Дракула, очарованный ее красотой, все же укусит ее, лишь услышав имя своего недоброжелателя... Это Розалине представилось в ночных грезах, и что самое странное, Король Вампиров влюбится в нее! И пустит в ход все известные приемы, чтобы завоевать! Такого Розалина уж точно не ожидала! Поэтому она, как только карета подъехала к мрачному замку, вышла из нее и отправилась в парк, где в тусклом свете фонарей блуждали знаменитые злодеи и герои. Она, несмотря на крики изумленного отца, решилась прогуляться подольше по саду, желая как можно дольше тянуть время.Гуляя по саду, освещенному тусклым светом огненных высоких фонарей, расположенному возле замка Графа Дракулы и не желая попасть на глаза Величайшему Королю Вампиров, Розалина заметила, как Солдаты Красной Королевы Ирацибеты, идущие ей навстречу, несли громадное красное кресло в форме сердца, сплошь опутанное ржавыми железными цепями. Четыре ярких желтых глаза смотрели из-под тяжелых красных доспехов семерки и тройки Червей. Вооруженные красными тяжелыми стрелами, стражники, предавшие Ирацибету в Бравный День, решили избавиться и от ее пленников. Стоя за кустами алых роз, куда она и спряталась, когда Солдаты двинулись в ее сторону, Розочка отчетливо услышала, о чем говорили солдаты. Поставив кресло на самую тропу парка, они устремились в мрачный замок, где собирались все известные персонажи фильмов ужасов и классических книг готического жанра. Недолго думая, Розалина вышла из укрытия и, когда она приблизилась к креслу, то застыла и открыла рот от охватившего ею ужаса: прямо перед ней, в наручниках, закованный в цепи, сидел черноволосый скелет в черных доспехах и с красной повязкой в виде сердца на правом глазу, наклонив голову набок. В чертах уже истлевшего лица застыло выражение нестерпимых мучений, невыразимых страданий, вызванных тем, что в грудь был воткнут черный меч, как заметила потом побледневшая, как смерть, Розалина."Да ведь это же Валет Червей!" - догадалась она - "Что же Ирацибета с ним сделала? Зачем они принесли его в публичное место? Для потехи? Или словно огородное пугало, чтобы устрашать посетителей? Я, конечно, все понимаю, Хэллоуин... Но нельзя так глумиться над всеми!"Обезумев от ужаса, Розочка вскрикнула. Она достала настой целебной панацеи и случайно брызнула прямо на скелет. Опомнившись, она оглянулась: не услышал ли ее кто-нибудь из гостей? Но Nocturnus звучал так громко, что не было слышно никаких криков. Прежде всего, она вынула меч из груди и, собираясь как можно скорее покинуть это место, вдруг заметила, что доспехи стали восстанавливаться, и от ран не осталось и следа. Розочка бросилась бежать. Чтобы отвлечь себя от того, что она увидела, девушка стала петь. Тем временем Валет Червей стал обрастать плотью и полностью вернулся к жизни. Он открыл глаза и увидел убегающий силуэт юной красавицы. Зажмурившись, он яростно оборвал тяжелые цепи и наручники, словно веревки и, подняв с земли свой меч, поклялся отомстить той, которая разрушила его жизнь и с которой остаток своих дней он провел в ссылке, а именно - Королеве Ирацибете, которая тоже пришла на полуночный бал вместе со своей сестрой и остальными жителями Страны Чудес. После чего вложил свой меч в ножны и с неописуемой свирепостью схватил кресло, к которому был прикован и со всей силы отшвырнул его вглубь сада, где оно с треском раскололось пополам. В этот момент, словно сребристый колокольчик, раздался чарующий хрустальный голос Розочки, поющий о радостях быстротечной жизни. Он завораживал своими переливами, и Валет на мгновение забыл о своей злобе. Он не слышно приближался, чтобы узнать, кто так поет, но подойти не решился.А Розочка тем временем подбежала к своему отцу. Император Василий стоял у крыльца и подолгу беседовал с сатиром, принявшим его за Тучегонителя Зевса, спустившегося со Светлого Олимпа. Сатир рассказал, что две богини Олимпа, Фортуна и Афродита, во дворце, и что они будут рады встрече с Императором Василием, ставшим великим Героем Эллады. Роуз, что стояла позади отца, воскликнула, что будет очень рада, если увидит Златую Афродиту среди множества гостей. Тогда она сможет уговорить ее, чтобы та не внушала любви легендарному Вампиру, и тогда ее сон, возможно, не сбудется. Напрасно Роуз уговаривала отца покинуть здешние места. Напрасно уверяла его, что все, кого он видит пред собой, настоящие. Напрасно старалась Розалина объяснить отцу, что это не маскарад, а сброд настоящих злодеев и нечисти, к которой, возможно, были причислены и они... Но она боялась показаться безумной и не хотела быть так же осмеянной, как ее сестрой-близнецом и племянницей Софией. Тяготясь своим положением, вещая Розалина делала все возможное, чтобы избежать того, что привиделось ей во сне. Разве не знают они, что если Розалине и удастся живой покинуть вампирский замок, то их дни будут сочтены? Знают ли ее сестры, что ей суждено стать одной из тех, кто столетиями питается кровью? Надолго ли отсрочат они приближение неминуемого конца? Известно ли им, что от вампиризма, как и от проклятия Духов Самайна, нет ни спасения, ни избавления? Но не поняли ее ни Ангелина, ни добрая сестра Мария, ни племянница София. Посмеявшись над Розалиной, не понимают они нависшей над ними опасности. Что, если каждую лунную ночь в юной Аквитянке, живущей в морских глубинах, вдруг начнут проявляться звериные инстинкты и неутолимая жажда кровавых жертв? А если случится так, что ее первыми жертвами станут именно они? Но и над этим посмеялись ее племянница и сестры. Какие жуткие мысли охватывали Розочку, когда она покидала их! О, если бы хоть кто-то поверил ей хоть раз! Но все было тщетно. И Розалине пришлось смириться с ее тяжелой участью, на которую ее обрекли ее родные...Но как не попасть Великому Графу на глаза? Розочка решила перед началом празднования осмотреть замок. Залы были светлы от множества горящих свечей и Светильников Джека, расставленных на лестничных площадках и возле окон. Где-то звучала музыка из "Кошмара на Улице Вязов", и бедную красавицу осенило, что сейчас произойдет нечто ужасное. Сон начинал сбываться еще с того момента, как Темный Учитель пригласил их сюда, и увидела она, блуждая по мрачному длинному коридору, Роршаха и Майкла Майерса, заклейменного проклятием Самайна.Они бродили и о чем-то говорили друг с другом... Лишь только Роуз понимала, что перед ней настоящие герои, сошедшие с экранов хоррор фильмов и классических книг, а не актеры в маскарадных костюмах. Знала Розалина и то, чем может обернуться ее встреча с такими существами. Но проклятие Духов Самайна невозможно снять хотя бы ради праздника. И к тому же, лишь тридцать первого числа числа Майкл Майерс становится неуправляемой машиной для убийств. Что делать? Куда бежать? Злодеи заметили Розочку, но лишь изумленно переглянулись. А принцесса подводного царства, увидев полуоткрытую дверь слева от нее, тут же вбежала и решила запереть, чтобы никто не вошел. Лишь Роуз оглянулась: с левой стороны стоит бассейн, точь-в-точь, как в ее сне, а на потолке громадные летучие мыши, что спят вниз головой. Роуз вскрикнула и хотела было убежать. Внезапно одна из летучих мышей открыла глаза, покружилась возле девушки и, опустившись на пол, обернулась рыжеволосой красавицей с черными глазами, которые приобрели розоватый цвет. Дама была одета в обтягивающее розовое платье. Нетвердой походкой, обворожительно улыбаясь, она приблизилась к Розалине и злобным мертвецким голосом с шипением проговорила:- Здравствуй, Розалина! Не пытайся меня обмануть! Я знаю тайны твоего развратного сердца! Предпоследняя из рода Буяновых! Тебе не устоять перед нами!- Очень рада Вам... Алира, - неожиданно для себя проговорила Розочка. - Что Вы хотите от меня?- Откуда ты знаешь мое имя? - искренне удивилась Вампирша. - Мы чувствуем, как по твоим жилам течет алая кровь! Она поможет мне сохранить красоту! Что ты на это скажешь?- Я голубых кровей! Боюсь, что она не придется Вам по вкусу...В этот момент две летучие мыши спустились на пол. И обе превратились в девушек. Одна была черноволосой и немного смуглой с красивыми фиалковыми глазами в белом платье, а другая с золотистыми кудрями в золотом и гипнотизирующими зелеными глазами. Она как две капли воды была похожа на рыжеволосую, но была младше ее. Они медленно приближались к Розалине.- Верона, Маришка?! Но, как?! Вас же убил Ван Хельсинг! - воскликнула Роуз.Вампирши удивленно переглянулись. Да кто она такая и откуда ей известно, как их зовут и кто их уничтожил? Они так и замерли, не говоря ни звука, лишь уставив на Розочку свои удивленные взгляды. Воцарилось недолгое молчание, которое прервала Алира.- Мы смогли обмануть Смерть! - сказала она. - Силы Тьмы сделали нас непобедимыми, Над Хозяином никто теперь не властен! Нам ни к чему ни осиновый кол, ни серебро, но это уже неважно. По крайней мере, для тебя!Злорадствуя и кривляясь, демоница вонзила свои клыки в шею Роуз. К ней присоединились и другие Невесты Великого Графа.- Чур, первый укус мой! - сказала Верона, оскалившись, и жадно стала пить кровь из вены. Но тут и произошло невероятное зрелище. Розалина, вопреки ожиданиям Алиры, не умерла. Напившись и облизнувшись, вампирши хотели было улететь, но не тут-то было: все три почувствовали себя дурно. А Маришку вдруг начало рвать. И тут Алира заметила, что раны у Роуз начали зарастать и вмиг исчезли!Вампирши застыли, как вкопанные. Они не понимали, что с ними происходит. Лишь два ярко-красных, огненных говорящих глаза свирепо и властно впились в них, заглядывая прямо в душу. То был испепеляющий взгляд восставшей Розалины, на которую ни один укус не действует. Демоницы сначала обрадовались, мол, новую невесту для Дракулы нашли, однако им пришлось несладко. Вкус оказался ядовитым и кровь, которую они выпили, вызывала лишь тошноту и прожигала внутри хуже кислоты. Невесты дико застонали, а Розалина сказала им:- Отныне Вы никому не причините больше зла! Забудете неутолимую жажду крови и прекратите умерщвлять невинных! Я верну Вам ваше здоровье, если Вы поклянетесь мне никогда больше не вонзать свои клыки в чужие шеи!Невестам пришлось согласиться. Роуз дала им отпить целебный напиток, и боль прошла. Придя в себя, Алира в ужасе воскликнула:- Впервые на моей памяти такое! Воистину, она сильнее нас! Мы должны преклоняться перед ней!Маришка и Верона согласились.- Кстати, - обратилась Алира к Розалине. - Сегодня у нас бал в самом разгаре! Но, прежде чем мы тебя проводим, ты должна пройти обряд посвящения, иначе будет плохо!- Что за обряд? - спросила Розалина.- Хозяин не примет тебя, если ты не очистишься от негатива. Видишь бассейн слева от тебя? Заходи в него, и мы приготовим тебя ко встрече с нашим Повелителем!Роуз невольно согласилась. С нее сняли ту одежду, в которой она прибыла во дворец и окатили с ног до головы еще теплой, но неестественно густой красной жидкостью, кисло-соленой на вкус. Потом Розочку помыли и завили ей русые длинные роскошные волосы. Затем прибыли другие Вампирши и нарядили ее в синее готическое платье со шнуровкой на груди, с кринолинами, бантами и черным резным подолом. На голову Роуз нацепили черную корону с алмазами и черной, почти невидимой, сеткой. Обули в сине-черные туфли на каблуках с синей розой. От макияжа Розалина отказалась, ибо выглядела без него куда лучше. Окончив обряд и примерку, Верона взяла Розочку за руку и отвела ее по длинному светлому коридору с дорогими красными коврами. Спустившись по лестнице, Алира сказала Розочке:- Ступай, любовь моя! Хозяин уже ждет тебя!.Лакеи в черных фраках отворили золотые массивные двери, и до ушей Розалины донеслись знакомые звуки Тристании "My Lost Lenore". Входя грациозно в просторную залу, Роуз увидела тысячи вальсирующих пар Мифических Существ и легендарных злодеев. Вот Суини Тодд обнимает свою дорогую жену Люси. Вот пустились в пляс куклы Тиффани и Чаки... А где-то даже Эдварда-руки-ножницы увидела она среди многочисленной толпы. Случайно посмотрев налево, Розалина заметила своего отца, а рядом с ним - таинственный силуэт в черном плаще с кроваво- красной подкладкой, черными, как смоль, усами и шевелюрой, с горбатым носом и почти сросшимися бровями. Карие выпуклые глаза смотрели так пристально, что незнакомец видел всех насквозь. Император Василий расспрашивал Хозяина Замка об истории Трансильвании, и тот с большим воодушевлением, долго рассказывал ему. Роуз поняла, что это и есть тот легендарный Граф, с которым ей суждено было встретиться. Она не мечтала о такой встрече, и напрасно старалась избежать ее. Невесты сторожили у двери, не давая Розочке ни малейшего шанса покинуть дворец. Вскоре девушка поняла, что от Судьбы ей не уйти, и сама погрузилась в пьянящую и царящую вокруг атмосферу. Тем временем музыка подходила к концу, а когда Розалина вошла в залу, то все гости невольно загляделись на незнакомую им красавицу. Скрипки замолкли, утихли разговоры.

Ключевые слова: Валет воскрешение из мертвых Хэллоуин авторская история

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