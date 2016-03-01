Нелегко быть мёртвым

XXI глава. Побег

XXII глава. Встреча

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 06:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

Hronalove Просмотров: 19 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:15 by

Анатолий с Кирой вышли первыми. Он крепко держал её, стараясь ввести перед собой.После них вышли и я с Беззубым. Мы обошли машину и встали позади военного, а водитель с другой стороны.К нам направлялись люди, идущие из крупного поселения, что стояло впереди. Лидер небольшой группы расплывался в улыбке, но было в ней что-то совсем не доброе, а скорее наоборот.Он остановился в нескольких метрах от нас и поприветствовал Анатолия.Дорога, на которой мы стояли, была не сильно широкая, оставалось только вырваться и можно бежать. Кира стояла впереди, и тогда я не знал, как ей помочь, но сделать хоть что-нибудь должен был.Неожиданно один из жителей выстрелил в Беззубого, и он тут же рухнул на землю.Я не стал медлить и быстро спрятался за машину. Прогремел второй выстрел.Двери нашей временной каталажки были открыты, и справа стоял мой рюкзак. Наёмник, сложивший мои вещи обратно внутрь, видимо хотел забрать его, но не получилось.Не раздумывая, я схватил сумку зубами и быстро побежал в лес, стараясь не медлить и не оглядываться. Знал, что люди, скорее всего, отправляться за мной, так что надо было поспешить.Я искренне надеялся, что второй выстрел убил военного, и Кира тоже смогла сбежать. И если бы всё случилось именно так, я б непременно нашел её, но она стояла слишком близко к врагу.Отбежав довольно большое расстояние, я остановился.Петля мне не мешала, а вот связанные за спиной руки - да.Пришлось кинуть рюкзак к дереву и прислониться к нему спиной, чтобы дотянуться. Немного покопавшись внутри я, наконец, нащупал складной нож. Ещё немного и мои руки были свободны.Сняв все оковы, внимательно осмотрел, что осталось внутри. Почти все мои вещи были на месте и даже наши с Кирой планшеты. Жаль батареек мы лишились.Нацепив рюкзак на спину я, было, хотел вернуться, обойти поселение, узнать, что стало с моей подругой, но послышались тяжелые шаги с той стороны и они быстро приближались, поэтому я отбежал в сторону и спрятался за широким стволом дерева.Бег прекратился, и человек стал тяжело дышать. Он постоял с минуту и снова двинулся вперед, но уже сбавив скорость.Я направился вслед за ним, сжимая в холодной руке нож. Запах живого человеческого мяса, вперемешку с потом и страхом, сразу же подсказал мне кто это.Человек старался двигаться зигзагами, менял стороны, топтался на месте, перед тем как решить, что делать дальше. Он шёл все глубже в лес, даже не подозревая о моём преследовании.В конце концов, силы стали покидать его, и он остановился, прислонившись спиной к дереву.Рычание мертвецов, что отдавалось эхом отовсюду, услышали мы оба.В тот момент я желал его смерти больше всего на свете. Ведь именно из-за него Киру уволокли в странную общину. И мне хотелось быстрей расправиться с ним, пока другие мёртвые не сделали этого до меня.Когда я вышел к нему, готовый перерезать глотку, он сидел, опираясь на дерево, смирившись со скорой смертью.Мне пришлось подойти почти в упор, чтобы он, наконец, поднял голову. Я хотел, чтобы он посмотрел мне прямо в глаза.Его лицо скривилось в некоем подобии улыбки.- А, это ты. Пришёл отомстить за свою подружку? По крайней мере, она ещё жива, если можно так сказать. Просить пощады, урод, я не стану. Не дождешься, - он сплюнул в сторону и перевёл взгляд. - Они тебя достанут. Будут искать, вот увидишь. Если шкура дорога - уходи, да подальше.Я знал, что он прав. Искать будут. Но бежать я не собирался.Опустив рюкзак, я достал из него свой планшет и по привычке хотел воспользоваться им. Анатолий следил за моими действиями, и недолго думая, достал из внутреннего кармана рацию. Вынув пару батареек, он протянул их мне.- На. Все мои мертвы, так что забирай. Рация мне сейчас не к чему.Я аккуратно взял батарейки и вставил их в устройство.Когда я собирался набрать первое слово из-за деревьев выбежал воскресший и побежал к Анатолию.- Наконец-то, - произнёс негромко он и закрыл глаза.Резко повернувшись, я схватил воскресшего за горло. Быстрым ударом в голову - отправил на тот свет.Из-за деревьев, на всех парах, выскочил ещё один голодный мертвец.Жалости к этим существам я не испытывал и убийства эти давались мне легко. Ещё одного на тот свет.Было слышно, что лес укрывает множество не упокоенных душ, и в одиночку я не смог бы их остановить.Ещё никогда в жизни мне не приходилось так быстро печатать. Пальцы тряслись и слушались не активно.- Бежим. Иначе тебя убьют.И не смотря на то, что в глубине души я с наслаждением представлял возмездие, я так же отчётливо понимал, что только Анатолий может помочь мне вернуть Киру.И я не собирался упускать такой шанс.Глаза военного блеснули от какой-то поразивший его внезапной мысли, и он вскочил на ноги и побежал.Мне пришлось отправиться вслед за ним.Мертвецы бежали за нами, постепенно увеличиваясь в количестве.Толик был безоружен, а я имел при себе небольшой складной нож и этого не достаточно, чтобы отбить атаку.Конечно, мне нечего бояться. Мёртвые не видят меня, они ведомы запахом Анатолия, но с каждой секундой мы углублялись всё дальше в лес, и где теперь искать общину было не понятно. Нельзя было позволить ему умереть, прежде чем он проведёт меня туда.Я пытался давить на воскресших тем, кем теперь являюсь. Уже не раз мне в голову приходила мысль, что возможно, такие, как я, могут влиять на обычных мертвецов. Но подтверждения этой теории не было. И все попытки провалились. Живые мертвецы подобны животным. Бешенным животным, которых невозможно контролировать.Несмотря на свою физическую подготовку - человек сбавлял темп. И я уже бежал не позади, еле опережая мёртвых, а наравне с ним. Считанные минуты оставались до того, как он полностью лишится сил, а потом и жизни.Анатолий добежал до небольшой березы и, упершись руками в ствол дерева, остановился.Я встал между ним и приближающимися мертвецами.Он повернулся, чтобы увидеть, наконец, наших преследователей.- Твою мать. Откуда их здесь столько?Рычание звенело в ушах, и первые трое воскресших достигли цели.После быстрых ударов ножом двое свалились на землю. Третий прижал Анатолия к дереву, а тот в свою очередь защищался руками, не давая мертвецу дотянуться до лица.Удар и ещё один труп упокоился.Мои силы кончались. Без долгого отсутствия питания я слабел, и мои действия становились медленнее. Убийство даже одного мёртвого теперь казалось мне невероятно сложным действием, но фортуна улыбнулась нам.Из той части леса, куда мы держали свой путь, выбежали люди. Пятеро человек вооружённые мачете, топором и длинными ножами обежали нас и быстро расправились с оставшимися неупокоенными.После чего мы с Толиком смогли выдохнуть.- Вы целы? - повернувшись, обратился один из людей. После чего замер в оцепенение, внимательно всматриваясь в меня.- Мы - да, - ответил военный и положил руку мне на плечо. - Он со мной. Он помог мне.- Он не опасен? - спросил другой человек, поддерживая безопасную для него дистанцию.- А ты у него сам и спроси, - грубовато ответил Анатолий.Я покачал головой и, кинув рюкзак на землю, засунул в него руку в поисках планшета. То, что эти люди говорили про меня так, будто меня там нет - меня не устраивало.- Не опасен, - произнёс искусственный голос. - Не переживайте.- Ладно, здесь оставаться больше нельзя. Мы приведём вас к нам в лагерь. Там и поговорим. Только давайте без глупостей.Мы с военным кивнули и пошли следом за нашими спасителями.Они периодически поглядывали на меня но, кажется, были не сильно удивлены.- Идти не очень долго, так что потерпите, - обратился к нам молодой парень с мачете в руке. - Меня кстати Дима зовут.- Анатолий, - быстро ответил военный.- Артур, - озвучил мои мысли планшет.Паренёк улыбнулся и ушёл немного вперёд, и я тогда мог поклясться, что где-то видел уже эту улыбку.

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