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Истории из жизни / Сны

Кольцо

В моей жизни есть мужчина. Я до сих пор благодарна судьбе за то, что он повстречался на моем пути. Отношений у меня было не много, но достаточно, чтобы отчаяться и перестать верить в рыцарей и джентльменов. Так и было до тех пор, пока я не встретила его. Я натура романтичная и на подобные темы могу говорить часами. С трудом заставлю себя остановиться, чтобы рассказать вам одну очень любопытную историю.

У бабушки Наташи от ее мамы осталось обручальное кольцо. Прабабушка незадолго до смерти сказала ей, чтобы она забрала его себе на хранение, ибо оно еще пригодится.

В деревню я приехала спонтанно: в один день решили мы с моим молодым человеком сесть в машину и рвануть знакомиться с бабушками. Но странные вещи начали происходить недели за две до моего приезда.

Моя бабушка диабетик, поэтому просыпается она рано утром, чтобы сделать укол и позавтракать в обязательном порядке. Для всех лекарств у нее есть отдельный столик. Так вот, с утра, как по расписанию, бабушка садится за свой стол и видит на нем сверток, раскрывает, а там прабабушкино кольцо. Сначала она подумала, что это дедушка достал (все драгоценности они держали в шкатулке в шкафу за вещами, ну чтобы точно не пропали). Убедившись, что это не он, она списала это на свою забывчивость и убрала его обратно в шкатулку. На следующее утро ситуация повторилась: кольцо снова лежало на аптечном столике. И так было до того дня, когда я должна была приехать. В этот день, сколько бы бабушка кольцо ни прятала, оно все равно оказывалось на столе. В силу своего возраста она не была напугана, она сразу приняла это, как какой-то знак.

По приезду мы разобрали все вещи и подарки, познакомились с одной из бабушек и отправились ко второй. Все прошло просто замечательно, все друг дружке очень понравились. Спустя некоторое время бабушка позвала меня в другую комнату на разговор и объяснила, что произошло. Я так думаю, что оно там появлялось, потому что находиться возле этого стола бабушка точно будет в течение дня и не один раз. В итоге мы решили, что она отдаст мне кольцо, и если оно у меня пропадет, то значит, предназначалось оно не мне. Я забрала его, и, так как был вечер, мы пошли на ночлег ко второй бабушке, потому что там были все вещи.

Ночью снится мне сон: утро, я лежу на кровати у себя в Москве. На кресле возле окна сидит моя прабабушка и улыбается. Я на радостях подбегаю к ней и крепко обнимаю, потом, как в детстве, сажусь ей в ноги, и мы молча смотрим друг на дружку и улыбаемся. Кажется, мы понимали друг друга без слов. Мы похоронили ее много лет назад, и тут вдруг она рядом, так близко, что я могу ее обнимать, прижиматься к ней, гладить. Ощущения, конечно,необъяснимые. Спустя, казалось, несколько минут она протянула мне сверток, в котором лежало ее кольцо, и я молча приняла его, после чего я проснулась со свертком в руках и, испугавшись реальности происходящего, отбросила его на кровать. Мне простительно, я впечатлительная девушка. Осознав, что это сон, я подняла кольцо и разрыдалась, как маленькая девчушка. Кольцо это я повесила на цепочку и ношу его на шее постоянно.

Вернувшись с деревни 7 января, мы поехали кататься на коньках с большой и шумной компанией друзей, где мой молодой человек сделал мне предложение. После того как я пришла в себя, цепочка событий в моей голове сложилась!

Теперь я вот думаю, стоит ли мне носить прабабушкино кольцо или все же покупать другое, может, кто-нибудь из вас знает и подскажет мне, как быть?

Прошу прощения за очередной длинный рассказ, просто хочется передать вам все эмоции, которые испытываешь в эти моменты.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:03
Сегодня, 16:03 by MaryBaranyukПросмотров: 692Комментарии: 9
+12

Ключевые слова: Кольцо сон предложение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Восьмая тень
Сегодня, 16:45
+3
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Комментариев: 181
История добрая и хорошая.
Я сама столько раз из сна пыталась то цветы, то украшение, то духи перетащить. И держу же, чувствую в кулаке до последнего. А открою глаза и нет.
Как бы то ни было за бабушек и колечки плюсик.
Зарегистрирован: 31.01.2016
#2 написал: Кровавый Мармелад
Сегодня, 17:22
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Комментариев: 5 200
Счастья вам, автор ++++
Зарегистрирован: 29.11.2011
               
#3 написал: КИМ
Сегодня, 17:35
+3
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Комментариев: 5 123
Будьте счастливы.Остальные мысли оставлю при себе,а то под такой историей это не закончится тапками,могут привести и сапожника.
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#4 написал: MaryBaranyuk
Сегодня, 17:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 45
Цитата: КИМ
Будьте счастливы.Остальные мысли оставлю при себе,а то под такой историей это не закончится тапками,могут привести и сапожника.



Спасибо)
Хотелось бы знать что не так, если есть такая возможность

Цитата: Кровавый Мармелад
Счастья вам, автор ++++



спасибо)
Зарегистрирован: 18.03.2014
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 17:52
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Прошу прощения за очередной длинный рассказ
Вы длинных не видели pila

прабабушка Вас благословила в виде символа: обручального кольца.
хотя... "оно еще пригодится" - двусмысленная фраза.
желаю вам счастья!
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#6 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 17:59
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Комментариев: 5 155
Кольцо носите,не бойтесь.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#7 написал: Летяга
Сегодня, 18:51
+1
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Комментариев: 4 916
Счастья Вам! И Вашим бабушкам тоже.
Плюс
Зарегистрирован: 3.08.2014
           
#8 написал: ана аю
Сегодня, 19:06
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ЗамечТательная история! Какой хороший знак. Можно не волноваться совсем и замуж спокойно выходить.) Счастья, любви и согласия вам. Плюс!
Зарегистрирован: 20.06.2016
   
#9 написал: ELEMAT
Сегодня, 20:19
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Публикаций: 19
Комментариев: 1 487
Очень невероятная история на мой взгляд!
Наверное, это бабушка вас благословила таким образом. И ещё. Из того мира, где находятся души умерших, будущее лучше просматривается - так говорят знающие люди. И судя по Вашему сну, в котором бабушка улыбалась, передавая Вам кольцо, всё у вас будет хорошо ))
ПЛЮС +
Зарегистрирован: 29.10.2013
    
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