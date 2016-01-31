Кольцо

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:03

MaryBaranyuk Просмотров: 692 Комментарии: 9 +12 Сегодня, 16:03 by

В моей жизни есть мужчина. Я до сих пор благодарна судьбе за то, что он повстречался на моем пути. Отношений у меня было не много, но достаточно, чтобы отчаяться и перестать верить в рыцарей и джентльменов. Так и было до тех пор, пока я не встретила его. Я натура романтичная и на подобные темы могу говорить часами. С трудом заставлю себя остановиться, чтобы рассказать вам одну очень любопытную историю.У бабушки Наташи от ее мамы осталось обручальное кольцо. Прабабушка незадолго до смерти сказала ей, чтобы она забрала его себе на хранение, ибо оно еще пригодится.В деревню я приехала спонтанно: в один день решили мы с моим молодым человеком сесть в машину и рвануть знакомиться с бабушками. Но странные вещи начали происходить недели за две до моего приезда.Моя бабушка диабетик, поэтому просыпается она рано утром, чтобы сделать укол и позавтракать в обязательном порядке. Для всех лекарств у нее есть отдельный столик. Так вот, с утра, как по расписанию, бабушка садится за свой стол и видит на нем сверток, раскрывает, а там прабабушкино кольцо. Сначала она подумала, что это дедушка достал (все драгоценности они держали в шкатулке в шкафу за вещами, ну чтобы точно не пропали). Убедившись, что это не он, она списала это на свою забывчивость и убрала его обратно в шкатулку. На следующее утро ситуация повторилась: кольцо снова лежало на аптечном столике. И так было до того дня, когда я должна была приехать. В этот день, сколько бы бабушка кольцо ни прятала, оно все равно оказывалось на столе. В силу своего возраста она не была напугана, она сразу приняла это, как какой-то знак.По приезду мы разобрали все вещи и подарки, познакомились с одной из бабушек и отправились ко второй. Все прошло просто замечательно, все друг дружке очень понравились. Спустя некоторое время бабушка позвала меня в другую комнату на разговор и объяснила, что произошло. Я так думаю, что оно там появлялось, потому что находиться возле этого стола бабушка точно будет в течение дня и не один раз. В итоге мы решили, что она отдаст мне кольцо, и если оно у меня пропадет, то значит, предназначалось оно не мне. Я забрала его, и, так как был вечер, мы пошли на ночлег ко второй бабушке, потому что там были все вещи.Ночью снится мне сон: утро, я лежу на кровати у себя в Москве. На кресле возле окна сидит моя прабабушка и улыбается. Я на радостях подбегаю к ней и крепко обнимаю, потом, как в детстве, сажусь ей в ноги, и мы молча смотрим друг на дружку и улыбаемся. Кажется, мы понимали друг друга без слов. Мы похоронили ее много лет назад, и тут вдруг она рядом, так близко, что я могу ее обнимать, прижиматься к ней, гладить. Ощущения, конечно,необъяснимые. Спустя, казалось, несколько минут она протянула мне сверток, в котором лежало ее кольцо, и я молча приняла его, после чего я проснулась со свертком в руках и, испугавшись реальности происходящего, отбросила его на кровать. Мне простительно, я впечатлительная девушка. Осознав, что это сон, я подняла кольцо и разрыдалась, как маленькая девчушка. Кольцо это я повесила на цепочку и ношу его на шее постоянно.Вернувшись с деревни 7 января, мы поехали кататься на коньках с большой и шумной компанией друзей, где мой молодой человек сделал мне предложение. После того как я пришла в себя, цепочка событий в моей голове сложилась!Теперь я вот думаю, стоит ли мне носить прабабушкино кольцо или все же покупать другое, может, кто-нибудь из вас знает и подскажет мне, как быть?Прошу прощения за очередной длинный рассказ, просто хочется передать вам все эмоции, которые испытываешь в эти моменты.

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