КольцоВ моей жизни есть мужчина. Я до сих пор благодарна судьбе за то, что он повстречался на моем пути. Отношений у меня было не много, но достаточно, чтобы отчаяться и перестать верить в рыцарей и джентльменов. Так и было до тех пор, пока я не встретила его. Я натура романтичная и на подобные темы могу говорить часами. С трудом заставлю себя остановиться, чтобы рассказать вам одну очень любопытную историю.
У бабушки Наташи от ее мамы осталось обручальное кольцо. Прабабушка незадолго до смерти сказала ей, чтобы она забрала его себе на хранение, ибо оно еще пригодится.
В деревню я приехала спонтанно: в один день решили мы с моим молодым человеком сесть в машину и рвануть знакомиться с бабушками. Но странные вещи начали происходить недели за две до моего приезда.
Моя бабушка диабетик, поэтому просыпается она рано утром, чтобы сделать укол и позавтракать в обязательном порядке. Для всех лекарств у нее есть отдельный столик. Так вот, с утра, как по расписанию, бабушка садится за свой стол и видит на нем сверток, раскрывает, а там прабабушкино кольцо. Сначала она подумала, что это дедушка достал (все драгоценности они держали в шкатулке в шкафу за вещами, ну чтобы точно не пропали). Убедившись, что это не он, она списала это на свою забывчивость и убрала его обратно в шкатулку. На следующее утро ситуация повторилась: кольцо снова лежало на аптечном столике. И так было до того дня, когда я должна была приехать. В этот день, сколько бы бабушка кольцо ни прятала, оно все равно оказывалось на столе. В силу своего возраста она не была напугана, она сразу приняла это, как какой-то знак.
По приезду мы разобрали все вещи и подарки, познакомились с одной из бабушек и отправились ко второй. Все прошло просто замечательно, все друг дружке очень понравились. Спустя некоторое время бабушка позвала меня в другую комнату на разговор и объяснила, что произошло. Я так думаю, что оно там появлялось, потому что находиться возле этого стола бабушка точно будет в течение дня и не один раз. В итоге мы решили, что она отдаст мне кольцо, и если оно у меня пропадет, то значит, предназначалось оно не мне. Я забрала его, и, так как был вечер, мы пошли на ночлег ко второй бабушке, потому что там были все вещи.
Ночью снится мне сон: утро, я лежу на кровати у себя в Москве. На кресле возле окна сидит моя прабабушка и улыбается. Я на радостях подбегаю к ней и крепко обнимаю, потом, как в детстве, сажусь ей в ноги, и мы молча смотрим друг на дружку и улыбаемся. Кажется, мы понимали друг друга без слов. Мы похоронили ее много лет назад, и тут вдруг она рядом, так близко, что я могу ее обнимать, прижиматься к ней, гладить. Ощущения, конечно,необъяснимые. Спустя, казалось, несколько минут она протянула мне сверток, в котором лежало ее кольцо, и я молча приняла его, после чего я проснулась со свертком в руках и, испугавшись реальности происходящего, отбросила его на кровать. Мне простительно, я впечатлительная девушка. Осознав, что это сон, я подняла кольцо и разрыдалась, как маленькая девчушка. Кольцо это я повесила на цепочку и ношу его на шее постоянно.
Вернувшись с деревни 7 января, мы поехали кататься на коньках с большой и шумной компанией друзей, где мой молодой человек сделал мне предложение. После того как я пришла в себя, цепочка событий в моей голове сложилась!
Теперь я вот думаю, стоит ли мне носить прабабушкино кольцо или все же покупать другое, может, кто-нибудь из вас знает и подскажет мне, как быть?
Прошу прощения за очередной длинный рассказ, просто хочется передать вам все эмоции, которые испытываешь в эти моменты.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:03
Сегодня, 16:03 by MaryBaranyukПросмотров: 692Комментарии: 9
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