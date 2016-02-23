Наш дом

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:22

Причина: Стилистика автора сохранена

Каштанка Просмотров: 216 Комментарии: 4 +3 Вчера, 23:22 by

Наш дом сталинской постройки: четырёхэтажный, четыре подъезда и тридцать две квартиры. Все квартиры стандартные. Три комнаты, большая кухня и узкий коридор. Построили его до войны, в середине 30-х годов, для "советской элиты" - врачей, железнодорожников, военных...Во время войны дом разбомбили, остались две торцовые стены и подвал. Пленные немцы, правда, вскоре всё отстроили не хуже чем было.После войны жилья было мало, люди в землянках жили, поэтому понятно, что едва отстроенный дом стал "вороньей слободкой", все квартиры (ну, может, кроме трёх-четырёх) превратились в коммуналки на три семьи по числу комнат.Мои дедушка с бабушкой заселились в свою комнату в 1948-м. В 60-х, когда был бум хрущёвок, квартира полностью досталась им. Но речь не об этом.Где-то полгода назад, на нашем городском форуме, я прочитала, что фундамент дома был сложен, оказывается, из известковых блоков разобранной стены одного из кладбищ. Стена та, когда ещё стояла на кладбище, отделяла "нормальных" усопших от самоубийц и утопленников.И тут я задумалась. Дело в том, что в нашем доме совершенно ненормальное число самоубийств. Примерно раз в десятилетие бывают. И это не считать того, что, якобы, в бомбёжку много женщин и детей в подвале засыпало. Это я не знаю точно, но ходила у нас такая страшилка.То, что знаю, рассказывают. В конце 40-х военный застрелился, жена от него ушла. В 50-х нетрезвый гражданин утоп во время принятия ванны (ну, тут, правда, не совсем вписывается самоубийство, но такая смерть тоже считалась "нехорошей").В 60-е молодая женщина повесилась в своей комнате из-за несчастной любви.В 70-е парень вены порезал, фиг знает, из-за чего, возможно, наркоман был, тогда это замалчивалось.В 80-е девочка наелась таблеток, страдала клептоманией, одноклассники заклеймили воровкой, и она не выдержала...В 90-е неизвестный бомж повесился на лестничной клетке, а в 2000-е муж с женой, проигравшись в игровых автоматах, спрыгнули с крыши.Недавний случай - парень, поругавшись с отцом, не нашёл ничего лучшего как залезть в наш подвал и удавиться.Причём большинство из вышеперечисленных несчастных в нашем доме не проживали. Вот такой вот "проклятый старый дом"!

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