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Истории из жизни

Наш дом

Наш дом сталинской постройки: четырёхэтажный, четыре подъезда и тридцать две квартиры. Все квартиры стандартные. Три комнаты, большая кухня и узкий коридор. Построили его до войны, в середине 30-х годов, для "советской элиты" - врачей, железнодорожников, военных...
Во время войны дом разбомбили, остались две торцовые стены и подвал. Пленные немцы, правда, вскоре всё отстроили не хуже чем было.

После войны жилья было мало, люди в землянках жили, поэтому понятно, что едва отстроенный дом стал "вороньей слободкой", все квартиры (ну, может, кроме трёх-четырёх) превратились в коммуналки на три семьи по числу комнат.
Мои дедушка с бабушкой заселились в свою комнату в 1948-м. В 60-х, когда был бум хрущёвок, квартира полностью досталась им. Но речь не об этом.

Где-то полгода назад, на нашем городском форуме, я прочитала, что фундамент дома был сложен, оказывается, из известковых блоков разобранной стены одного из кладбищ. Стена та, когда ещё стояла на кладбище, отделяла "нормальных" усопших от самоубийц и утопленников.
И тут я задумалась. Дело в том, что в нашем доме совершенно ненормальное число самоубийств. Примерно раз в десятилетие бывают. И это не считать того, что, якобы, в бомбёжку много женщин и детей в подвале засыпало. Это я не знаю точно, но ходила у нас такая страшилка.

То, что знаю, рассказывают. В конце 40-х военный застрелился, жена от него ушла. В 50-х нетрезвый гражданин утоп во время принятия ванны (ну, тут, правда, не совсем вписывается самоубийство, но такая смерть тоже считалась "нехорошей").
В 60-е молодая женщина повесилась в своей комнате из-за несчастной любви.
В 70-е парень вены порезал, фиг знает, из-за чего, возможно, наркоман был, тогда это замалчивалось.
В 80-е девочка наелась таблеток, страдала клептоманией, одноклассники заклеймили воровкой, и она не выдержала...
В 90-е неизвестный бомж повесился на лестничной клетке, а в 2000-е муж с женой, проигравшись в игровых автоматах, спрыгнули с крыши.
Недавний случай - парень, поругавшись с отцом, не нашёл ничего лучшего как залезть в наш подвал и удавиться.

Причём большинство из вышеперечисленных несчастных в нашем доме не проживали. Вот такой вот "проклятый старый дом"!

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:22
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 23:22 by КаштанкаПросмотров: 216Комментарии: 4
+3

Ключевые слова: Сталинка могильные плиты подвал дом самоубийства смерти авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 23:25
+1
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Комментариев: 1 073
В смертях не вижу особо ничего мистичного. За столько лет это норма. К сожалению, но "норма". Везде во всех домах есть и самоубийцы и случайные смерти.

Но вот готовьтесь к тому, что сейчас налетят "специалисты" по сталинским домам и будут опровергать факт "нечистой" постройки.
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: Восьмая тень
Вчера, 23:34
0
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Публикаций: 21
Комментариев: 167
О боже )) я точно в таком же доме сейчас живу. Правда не в трешке. И тоже под окнами железная дорога ) надеюсь мы не про один дом говорим. Плюс.
Зарегистрирован: 31.01.2016
#3 написал: nighter
Вчера, 23:38
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Публикаций: 25
Комментариев: 1 030
Аааа, не страшно совсем...
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#4 написал: M717
Сегодня, 01:27
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Комментариев: 567
Цитата: Lynx
сейчас налетят "специалисты" по сталинским домам и будут опровергать факт "нечистой" постройки

О, я вижу, мадам Lynx хорошо запомнила предыдущую дискуссию? Уж не злопямятны ли Вы? Ну что, ж, не могу обмануть ваши ожидания). Налетаю, опровергаю)) За сим, начнем...
на нашем городском форуме, я прочитала, что фундамент дома был сложен, оказывается, из известковых блоков разобранной стены одного из кладбищ

Кто бы сомневался, что самая надежная архитектурно-строительная документация - городской форум? Там наверняка есть фото 1938 года, где коварные сталинисты ночью разбирают стены городского кладбища и укладывают ИЗВЕСТКОВЫЕ блоки в фундамент. 4-х этажная массивная кирпичная "сталинка", стоящая на известняковых блоках...Ну ну..
Зарегистрирован: 12.05.2010
 
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