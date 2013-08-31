Помощь с того света

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:37

Причина: Стилистика автора сохранена

VaLTieL Просмотров: 248 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 19:37 by

Находясь в гостях у своей тёти (других родных у меня попросту нет), я решил навестить могилу деда, которая находилась за деревней в бору.Взяв велосипед, я поехал туда неспеша, ведь ещё было самое утро. По дороге на кладбище ничего необычного не было, да и вообще, день задался тёплой погодой и чистым небом. Дорога туда заняла минут пятнадцать. Оставив велосипед перед оградой, я вошёл туда и направился к могиле. Похоже, что недавние дожди и ветер немного потрепали общий вид.Я, конечно, прибрался вокруг могилы как мог, приладил пошатнувшуюся калитку у оградки. Сел, посидел за столиком. Вспомнил, как мы вместе рыбачили, ездили в лес за цветами и ягодами.В конце-концов, я начал собираться. Я хотел было пойти домой, но почему-то решил пройтись по кладбищу. Нет, не думай, читатель, что я опять искал какую-нибудь мистику, или что-то в этом роде. Просто это было лето, был отпуск, времени было хоть отбавляй. Тем более, что из здешних умерших я почти никого не знал.Я ходил по кладбищу, смотрел могилы. У кого-то они были особые: с памятными плитами, кучей венков и большой площадью, с огороженными и узорными оградами. У кого-то скромнее. Но меня заинтересовала одинокая ото всех могила, которая выглядела заброшеной. В буквальном смысле. Впечатление, что об умершем здесь не просто забыли, но и не особо и хоронили. Никаких цветов, венков и прочих памятных атрибутов. Никакой ограды. Только холмик, покосившаяся железная накладка, знаете, такая в виде башенки, но полая, только с гранями. И покосившийся деревянный крест.Я начал обыскивать землю рядом с могилой, но ни имени, ни портрета я не нашёл.Тогда я не задумывался о том, можно ли вообще так делать или нет, но я решил привести могилу в порядок. Я сел за велосипед, поехал обратно в деревню. Там я купил краску, искусственные цветы (плюс, ещё нарвал полевых цветов), взял дома доски (благо были), молоток, гвозди и, погрузив всё в машину, поехал обратно.Я покрасил башенку, крест, почистил могилу от мусора и оградил её маленькой территорией. Пластиковые цветы я водрузил на могилу, чтобы их не унесло ветром, а полевые я положил рядом. Постояв немного перед могилой я только произнёс:- Я незнаю, кто вы, но покойтесь с миром. Может, кто-нибудь сказал бы и более лучшие слова, но я не силён в красноречии, увы.Лето прошло, за ним наступила осень, и этот случай мною был благополучно подзабыт.В одно дождливое утро я стоял у остановки и ловил попутку. Машина у меня была на СТО, а мне самому срочно нужно было в другой город забрать результы конкурса по работе.Утро было ранним, поэтому автобусов и маршрутных микроавтобусов ещё не было. Я стоял и курил, а мимо мчались машины, и, как назло, ни одна не останавливалась. Мое одинокое ожидание попутки прервало появление молодой девушки, мужчины и старенькой маленькой бабушки.Мужчина спросил у меня зажигалку, и, перебросившись парой фраз, мы продолжили ожидание попуптки. Никто, что меня кстати удивило, не обращал внимания на старушку. А та, странно на меня посмотрев, прошелестела:- А ты не торопись так, всё успеешь?Я почему-то глупо улыбнулся и лишь пожал плечами. Старушка же кивнула и стала пристально смотреть на меня. Мне стало не по себе, я отвёл взгляд и продолжил ожидание. Прошло ещё где-то минут двадцать, пока наконец не остановилась довольно вместительная машина (марку не помню и в них не разбираюсь, честно). Девушка, мужчина торопливо пошли к машине, я тоже было пошёл к ней, но внезапно почувствовал, что меня кто-то держит за рукав. Обернувшись, я понял, что меня довольно крепко держит старушка, несмотря на свою хилость.- Тебе туда не надо! - прошелестела она.- Да вам чего, бабушка? - оторопел я. - Пустите, я опаздываю.- Я тебе дело говорю! - не унималсь старушка. - Ты для меня хорошее сделал, и я тебя от беды уберечь хочу!- Да будет вам, в самом деле, - рассердился я и попытался высвободиться, но было поздно.Водитель решил, что я не собирался ехать, и машина, скрипнув колёсами уже уехала.- Ну вот, - уныло развёл я руками и понял, что меня уже никто не держит.Я обернулся по сторонам и увидел, что старушка довольно резво для своего возраста уходит.- Бабушка, послушайте, а почему вы...? - крикнул я ей вслед, но она лишь отмахнулась рукой.Ещё секунд десять я стоял и размышлял, догнать мне её или нет, но пока я в конце-концов решил её настичь, её уже нигде не было видно.Так я проторчал на остановке ещё целых полчаса, пока не подъехал первый автобус. Я сел в него и отправился в соседний город. И по пути туда я увидел, что старушка мне, возможно, спасла жизнь. Машина, на которой уехали мужчина и девушка, попала в аварию, столкнувшись с газелью. Хоть я не разбираюсь в машинах, но я тогда помнил, как она выглядела. Сомнений не было - это была та машина.Автобус на месте аварии не останавливался, поэтому я незнаю, остались там люди живы или нет. Вопрос скорее в другом - остался бы я в живых, если бы сел тогда туда?Я долго тогда думал, откуда взялась эта старушка, и почему она меня удержала от такой опасности. И, наконец, вспомнил тот случай летом.Прошлым летом я вновь наведался на кладбище. Мою ограду, к сожалению, убрали или снесли, а, может, украли, но могила была в порядке. Я поставил там венок и наносил ещё цветов. И стоя перед этой могилой я сказал:- Наверное, это были Вы. Спасибо.Вот так и получается, что человек и после смерти может быть благодарен другому человеку за проявление уважения и безвозмездной доброты.

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