"Уходи! Уходи! Уходи!"

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 13:14

Tango_Phoenix Просмотров: 707 Комментарии: 4 +8 Сегодня, 11:58 by

Почти 11 лет назад умерла моя прабабушка - мама бабушки по материнской линии. Для меня это тогда было шоком, наверное, самым большим потрясением, какое только могло произойти.Умерла она в возрасте 91 года, через 13 дней после своего дня рождения. Смерть была мучительной, страшной, описывать не буду, дабы не ворошить эти воспоминания.Через 3 дня после её смерти мне приснился крайне странный сон, будто мы всей семьей, в том числе родители мамы, сидим у них дома, на веранде, и ужинаем, а прабабушке ужин отнесли в её комнату. Самое ужасное, что я во сне понимаю, что она мертва и что ей эта еда ни к чему. И как раз в этот момент она приходит к нам на веранду и отдаёт тарелку с едой.Странный сон, да и только, но только это не всё.Ещё через время снится мне, что сидим мы у бабушки дома, в зале, и телевизор смотрим, и вдруг бабушка говорит, что сейчас придет баба (так обычно называли прабабушку в нашей семье). Но весь ужас в том, что мы все знаем, что она умерла, и в том, что она реально пришла – страшный, иссохший почти скелет, а вместо глаз - огоньки свечек.Меня тогда это так напугало, что я остаток ночи проплакала.Прошло где-то 3 года, у меня родилась кузина, и тётя - мамина сестра - решила поехать к бабушке, показать Василису (маленькую кузину).За день до того, как им туда приехать, снится мне сон. Опять я дома у бабушки, сижу, разговариваю с бабой, а она как живая, вся одежда такая же, как и при жизни, даже платочек такой, и говорит она мне, что очень рада, что родилась Вася, что она рада будет её видеть. И тут у меня что-то перемыкает в голове, даже не знаю - что, и я начинаю орать жутким голосом, что она неживая, что её не существует и что она давно уже умерла, мол, пусть уйдет. Помню, что повторяла: "Уходи! Уходи! Уходи!".И она исчезла. Раз и навсегда. Больше не приходила ко мне во сне. От этого и страшно, я ведь обидела родного человека по глупости, за что мне до сих пор стыдно.

Ключевые слова: Сон прабабушка страх авторская история

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