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Истории из жизни / Сны

"Уходи! Уходи! Уходи!"

Почти 11 лет назад умерла моя прабабушка - мама бабушки по материнской линии. Для меня это тогда было шоком, наверное, самым большим потрясением, какое только могло произойти.
Умерла она в возрасте 91 года, через 13 дней после своего дня рождения. Смерть была мучительной, страшной, описывать не буду, дабы не ворошить эти воспоминания.
Через 3 дня после её смерти мне приснился крайне странный сон, будто мы всей семьей, в том числе родители мамы, сидим у них дома, на веранде, и ужинаем, а прабабушке ужин отнесли в её комнату. Самое ужасное, что я во сне понимаю, что она мертва и что ей эта еда ни к чему. И как раз в этот момент она приходит к нам на веранду и отдаёт тарелку с едой.
Странный сон, да и только, но только это не всё.
Ещё через время снится мне, что сидим мы у бабушки дома, в зале, и телевизор смотрим, и вдруг бабушка говорит, что сейчас придет баба (так обычно называли прабабушку в нашей семье). Но весь ужас в том, что мы все знаем, что она умерла, и в том, что она реально пришла – страшный, иссохший почти скелет, а вместо глаз - огоньки свечек.
Меня тогда это так напугало, что я остаток ночи проплакала.
Прошло где-то 3 года, у меня родилась кузина, и тётя - мамина сестра - решила поехать к бабушке, показать Василису (маленькую кузину).
За день до того, как им туда приехать, снится мне сон. Опять я дома у бабушки, сижу, разговариваю с бабой, а она как живая, вся одежда такая же, как и при жизни, даже платочек такой, и говорит она мне, что очень рада, что родилась Вася, что она рада будет её видеть. И тут у меня что-то перемыкает в голове, даже не знаю - что, и я начинаю орать жутким голосом, что она неживая, что её не существует и что она давно уже умерла, мол, пусть уйдет. Помню, что повторяла: "Уходи! Уходи! Уходи!".
И она исчезла. Раз и навсегда. Больше не приходила ко мне во сне. От этого и страшно, я ведь обидела родного человека по глупости, за что мне до сих пор стыдно.

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 13:14
Сегодня, 11:58 by Tango_PhoenixПросмотров: 707Комментарии: 4
+8

Ключевые слова: Сон прабабушка страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 12:02
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Комментариев: 1 411
Она поняла, что это лишь ваш страх смерти, не переживайте зря. +
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#2 написал: акжана
Сегодня, 13:11
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Комментариев: 440
Да есть такое мнение, что умершие до сорока дней навещают нас и как бы наяву и через сны. Но не всегда во снах могут прийти именно умершие родственники, может и нечисть пугать через сновидения, под личиной якобы умершей. Думаю, что автор правильно потупила, что прогнала образ покойной, из своих снов.
Плюс
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#3 написал: Elena-lvs
Сегодня, 13:54
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Публикаций: 65
Комментариев: 1 548
Я думаю так: Не переживайте, что обидели бабушку...Она там знает, что Вы чувствуйте по отношению к ней...
Мне тоже часто снится моя умершая бабушка...бывает злиться, бывает жалеет...или просто выслушивает меня...
Спасибо от меня+
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
#4 написал: Восьмая тень
Сегодня, 15:46
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Комментариев: 163
Я покойных всегда как живых вижу. Так приятно. И сны обычно светлые.
В детстве и юности я очень боялась покойников, напугать меняется вообще в ту пору легко было (это сейчас я жизни понюхала и знаю, что бояться надо живых ).
Дед мой любимый умер в мои 18, перед смертью болел и всегда говорил, мол, помру, ты не бойся меня. Я тебя при жизни так люблю, так и после смерти обижать не стану.
С тех пор я насчет тел умерших близких и снов с их участием не боюсь.
Зарегистрирован: 31.01.2016
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