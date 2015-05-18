Ангел-хранитель

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 10:52

Greata Просмотров: 501 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 10:52 by

Давно сижу на данном сайте, читаю разные истории из жизни. Хотела бы поведать одну свою.Со мной не часто, а практически никогда не случалось мистики, но данный случай мне запомнится надолго.Нас с сестрой с детства родители на лето отправляли к бабушке в деревню, с самого младенчества. Сейчас мы уже взрослые и традицию не забываем, каждое лето мы ездим в отпуск к бабушке в деревню.Вот и летом 2010 года, когда в Москве стоял ужасный смог, я поехала к бабушке в деревню. Отдохнула там пару недель, а потом мне нужно было возвращаться домой, выходить на работу. Я очень долго сокрушалась, что в Москве дышать нечем, что вот бы было здорово отдыхать еще как можно дольше.Выйдя на работу, я написала заявление на отпуск без сохранения и пошла собирать вещи обратно к бабушке в деревню. Так как я вернулась в Москву в воскресенье, а в понедельник уже написала заявление, то билеты на поезд я купить никак не смогла, но надеялась, что мне повезет и кто-то сдаст билет.Приехала во вторник на вокзал, чуда не случилось, билетов не было. Почему-то меня в этот раз поехала сестра провожать на поезд, хотя обычно я езжу одна. Она мне сказала, что, мол, раз нет билетов, оставайся дома, может, на неделе что-то появится. Я наотрез отказалась, как она меня ни уговаривала. Решили поехать на автовокзал. Приехала на автовокзал, на табло было написано, что мой последний на сегодня автобус уходит через минуту. Купив впопыхах билет, я побежала к отходящему уже автобусу. Успела! А зря…Приехала к бабушке без предупреждения, она, можно сказать, настороженно к этому отнеслась, ведь позавчера я только уехала от нее за 750 км. В четверг мы с друзьями собрались ехать купаться на пруд. Было нас две девчонки и трое пацанов. Двое были на мотоциклах, а еще один должен был приехать на машине за нами, но его все не было. Прождали его полчаса, решили ехать без него, думали, сам приедет уже на пруд. И тут вопрос: кто с кем поедет. Два мотоцикла и пять человек. Было решено, что на первом мотоцикле едет водитель и мы - двое девчонки, на другом два парня. Я помню, как меня долго уговаривали сесть третьей, что-то внутри подсказывало (или кто-то за спиной), что не нужно мне садиться третьей к ним. После 15 минут уговоров я все-таки согласилась, и мы поехали. В поле есть овраг, по которому проходит эта дорога к пруду. Когда мы подъехали к этому оврагу и стали спускаться в него, оказалось, что на подъем шла машина, прямо нам в лоб. Наш водитель не справился с управлением, и мы на скорости въехали в лоб той самой злосчастной машине. Все отделались легким испугом, кроме меня… Меня отвезли на скорой помощи в город с сотрясением мозга, вывихом руки и тяжелейшим переломом ноги. Впоследствии три операции по установке аппарата на ногу и год отдыха, как я и «желала».Итог этой истории: меня предупреждали и не пускали туда аж три раза! А я не послушала. Я больше никогда не пожелаю отдохнуть подольше, пусть лучше я буду, как лошадь, пахать и всегда слушать того с крыльями, который стоит за моей спиной…

Ключевые слова: Ангел-хранитель авария деревня авторская история

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