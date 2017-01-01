Пять лет приворота

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:38

Причина: Стилистика автора сохранена

VaLTieL Просмотров: 31 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 20:37 by

Зовут меня Виктор. Обычный парень, каких много. Вот только не везло мне с девушками, ну никак и нигде. И когда мне стукнуло двадцать лет, я уже разочаровался в надеждах найти себе вторую половинку и махнул уже рукой. Погрузился с головой в учебу и спорт, не задумываясь больше о любви и отношениях.И вот как-то раз, бегая утром в парке, я познакомился с Женей. Это была милая девушка двадцати трех лет, прогуливалась там с собакой. Слово за слово, и мы провели целых два часа времени. Я не особо верил в происходящее - со мной говорит девушка!В конце концов, я проводил её дома, и мы обменялись номерами, а позже - страничками в социальной сети. У нас нашлось много общего. Ей нравились те же фильмы, игры, книги, что и мне. После нескольких дней общения я пригласил её в кино. Мы отлично провели время, посмеялись над фильмом и актерами, и я вновь её проводил.Наши прогулки участились. Окрыленный чувствами, я не мог сдержать свой порыв - признался ей в любви. Она ответила, что пока не может сказать того же, но я ей нравлюсь.Через пару месяцев Женя пригласила меня к себе, предложив провести романтический вечер. Я, конечно же, согласился. Разве мог я отказаться от очередной возможности быть с любимой? Нет, не мог. Тем более, что вечер был замечательным, как мне тогда казалось. Вкусный ужин при свечах, вино, музыка. Тогда я не придал этому разговору значения, но теперь я уже понимаю, что это было началом ужасных терзаний и плена на целый кусок моей жизни. Женя с интересом смотрела на меня, пока я медленно курил сигарету:- А ты и вправду меня любишь? - спросила она.- Очень, - улыбнулся я. - Я хочу быть с тобой всегда.- Ты уверен? - усмехнулась она.- Да.- Подожди минутку, я отлучусь, - сказала она, удаляясь.Вернулась она спустя пару минуту с наполненными бокалами вина.- Выпьем за нас? - улыбнулась она.Я улыбнулся и опорожнил бокал. Она тоже немного отпила и посасывала мизинец на левой руке. По нему стекала тонкая струйка крови. Я спросил, мол, что с пальцем, но она отмахнулась, сказав, что случайно порезалась на кухне.Не буду расписывать всё содержимое вечера, но остался я у нее до утра. Утром, выходя из дома, я шел словно одурманенный. Для меня Женя предстала в новом свете. Хотелось её боготворить, думать только о ней и ждать очередной встречи. Сняв дома обувь я обнаружил, что носки изрядно грязные, хотя точно помнил, что одел чистые, да и в самой обуви откуда-то взялась земля. Не стал я особо придавать тогда этому значения и махнул носки в стирку, а обувь почистил.А дальше... Дальше жизнь превратилась в ад.Я стал игрушкой в чужих руках. Мне сказали прийти - я прихожу. Мне сказал уйти вон - я уходил. Мной управляли так, как считали нужным. Женя находила себе новых ухажеров, а я страдал, плакал, рыдал, ползал на коленях перед ней. И всегда она, поманив пальцем, то пододвигала, то отодвигала меня. Так продолжалось целых два года, пока я вместе со своим братом Артемом не поехал на отдых в Алтай. Я пытался уговорить поехать Женю со мной, но она наотрез отказалась и под карой разрыва запрещала ехать мне. Однако это было решением родителей, коих я сильно боялся и не мог им перечить.С криками и ссорами, а также обещанием меня убить и растоптать, Женя перестала со мной общаться. А я, конечно же, поехал в Алтай со скверным настроением. Хотелось послать всё к чёрту и убежать к Жене. Но каким-то образом я всё же себя пересилил.Время проводил я там довольно таки неплохо, мне очень понравилось. Я неотрывно писал Жене, даже пытался звонить, но безрезультатно. Отдыхать нам там следовало месяц, и в один из дней Артем попросил меня сходить к одной знахарке, что живет возле леса обособленно от других (уж не спрашивайте, что за лес и местность, не помнит он). Готовила она там полезные (и вкусные!) отвары трав, чаи, которые моему брату очень нравились. Отправились мы к ней. Поначалу все было нормально, брат сыпал благодарностями, давая ей взамен сахар, муку, яйца, молоко, купленные заранее, но старушка внезапно обратила взор на меня. Её старческая рука провела от моих ног к голове:- И как же ты, молодой человек, живешь, как птица в клетке?Я спросил, о чем она. Она прошелестела в ответ:- Так ты засушен. Посмертно.Ничего не понимая, я переспросил её, о чем она толкует. Ответ оказался уже более внятным:- Приворожен. Да так, что тут мёртвые замешаны. От ног могильною землей несет, а внутри кровью запечатано.Я промямлил, что в такие штуки не верю и вышел из избушки. Брат, которому было не до меня, позвал знахарку, а та бросила мне вслед напоследок:- Посмертно.Не сложил я тогда её слова с тем "романтическим" вечером.Вернувшись с поездки, я, конечно, пошел к Жене. Та встретила меня более, чем холодно и разговаривать со мной не хотела. Вновь я попал в череду издевательств и унижений. Это продолжалось ещё целый год, пока внезапно Женя не изменилась.Она стала любить меня, предложила совместную жизнь и чуть ли не свадьбу, которую я предлагал чуть ли не целых три года. Моей радости не было предела, я позабыл все те ужасы, что довелось мне пережить за это время. Конечно, до свадьбы дело так и не дошло, но ещё целых два года я прожил с ней в гражданском браке.Эти годы были замечательными, не было ни ссор, ни даже каких-либо пререканий. Словно я попал в очень хороший сон. Но этому сну суждено было закончиться. Весной того года она сообщила мне, что хочет навестить свою маму и бабушку, которые похоронены в Минске (сама она была с Беларуси). Я, конечно же, хотел поехать с ней, но она наотрез отказалась ехать вместе со мной. Дело дошло до ссоры, и, в конце концов, она извинилась и сказала, что это очень личное. И она хочет там побыть одна около пары.Так как мы снимали жилье, мы договорились разъехаться и найти новое, поближе к центру города. Она уехала, а я отправился к родителям.Прошла неделя, а я так с ней и не общался, она просила ее не беспокоить какое-то время. Решил позвонить - абонент вне сети. В социальных сетях пусто, подруги не в курсе. Прошел целый месяц, за ним и второй. Тогда мои чувства перемешались. Я решил, что она обманула меня и сбежала.А в одно утро во мне внезапно исчезла тяга к ней. Я перестал волноваться, перестал её ждать. Хотя толком собраться с мыслями не мог, в голове была словно каша. И так было, пока мне не пришло письмо по почте. Бумажное письмо. Которое я вспоминаю до сих пор, но которое от ужаса, страха и неверия я сжег:Я перечитал письмо несколько раз. Тогда я в него не поверил и его действительно сжёг. Но только после прочтения письма я почувствовал, что все эти пять лет я словно был во сне. Вспомнилось очень много страшных и жутких моментов, которых бы нормальный человек не выдержал. И только сейчас я не понимал, как я мог так жить и терпеть подобное.Последние два года с ней, они как будто принадлежали другой жизни, хорошей, счастливой. У меня нет к ней упрека за эти два года, но, по крайней мере, я научился себя правильно вести и общаться с девушками.Я не знаю, что случилось с Женей. Вправду ли она умерла, или просто отворотила меня. Да и знать, честно говоря, не хочется. Жалко ли мне её? Скорее да, чем нет. Хотя, опять же, я не знаю, жива она или нет. Страница в её социальной сети пустует, а новой я не находил. Подруги здешние про нее уже и забыли. А я, впервые за столько времени, вдохнул свободно грудью и смог полноценно жить. Верю ли я в приворот? Верю. Пока сам не испытаешь на своей шкуре - не поймёшь.

Ключевые слова: Приворот вечер кровь бокал ссоры унижения письмо авторская история

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