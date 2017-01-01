Пять лет приворота

Пять лет приворотаЗовут меня Виктор. Обычный парень, каких много. Вот только не везло мне с девушками, ну никак и нигде. И когда мне стукнуло двадцать лет, я уже разочаровался в надеждах найти себе вторую половинку и махнул уже рукой. Погрузился с головой в учебу и спорт, не задумываясь больше о любви и отношениях.
И вот как-то раз, бегая утром в парке, я познакомился с Женей. Это была милая девушка двадцати трех лет, прогуливалась там с собакой. Слово за слово, и мы провели целых два часа времени. Я не особо верил в происходящее - со мной говорит девушка!
В конце концов, я проводил её дома, и мы обменялись номерами, а позже - страничками в социальной сети. У нас нашлось много общего. Ей нравились те же фильмы, игры, книги, что и мне. После нескольких дней общения я пригласил её в кино. Мы отлично провели время, посмеялись над фильмом и актерами, и я вновь её проводил.
Наши прогулки участились. Окрыленный чувствами, я не мог сдержать свой порыв - признался ей в любви. Она ответила, что пока не может сказать того же, но я ей нравлюсь.
Через пару месяцев Женя пригласила меня к себе, предложив провести романтический вечер. Я, конечно же, согласился. Разве мог я отказаться от очередной возможности быть с любимой? Нет, не мог. Тем более, что вечер был замечательным, как мне тогда казалось. Вкусный ужин при свечах, вино, музыка. Тогда я не придал этому разговору значения, но теперь я уже понимаю, что это было началом ужасных терзаний и плена на целый кусок моей жизни. Женя с интересом смотрела на меня, пока я медленно курил сигарету:
- А ты и вправду меня любишь? - спросила она.
- Очень, - улыбнулся я. - Я хочу быть с тобой всегда.
- Ты уверен? - усмехнулась она.
- Да.
- Подожди минутку, я отлучусь, - сказала она, удаляясь.
Вернулась она спустя пару минуту с наполненными бокалами вина.
- Выпьем за нас? - улыбнулась она.
Я улыбнулся и опорожнил бокал. Она тоже немного отпила и посасывала мизинец на левой руке. По нему стекала тонкая струйка крови. Я спросил, мол, что с пальцем, но она отмахнулась, сказав, что случайно порезалась на кухне.
Не буду расписывать всё содержимое вечера, но остался я у нее до утра. Утром, выходя из дома, я шел словно одурманенный. Для меня Женя предстала в новом свете. Хотелось её боготворить, думать только о ней и ждать очередной встречи. Сняв дома обувь я обнаружил, что носки изрядно грязные, хотя точно помнил, что одел чистые, да и в самой обуви откуда-то взялась земля. Не стал я особо придавать тогда этому значения и махнул носки в стирку, а обувь почистил.
А дальше... Дальше жизнь превратилась в ад.
Я стал игрушкой в чужих руках. Мне сказали прийти - я прихожу. Мне сказал уйти вон - я уходил. Мной управляли так, как считали нужным. Женя находила себе новых ухажеров, а я страдал, плакал, рыдал, ползал на коленях перед ней. И всегда она, поманив пальцем, то пододвигала, то отодвигала меня. Так продолжалось целых два года, пока я вместе со своим братом Артемом не поехал на отдых в Алтай. Я пытался уговорить поехать Женю со мной, но она наотрез отказалась и под карой разрыва запрещала ехать мне. Однако это было решением родителей, коих я сильно боялся и не мог им перечить.
С криками и ссорами, а также обещанием меня убить и растоптать, Женя перестала со мной общаться. А я, конечно же, поехал в Алтай со скверным настроением. Хотелось послать всё к чёрту и убежать к Жене. Но каким-то образом я всё же себя пересилил.
Время проводил я там довольно таки неплохо, мне очень понравилось. Я неотрывно писал Жене, даже пытался звонить, но безрезультатно. Отдыхать нам там следовало месяц, и в один из дней Артем попросил меня сходить к одной знахарке, что живет возле леса обособленно от других (уж не спрашивайте, что за лес и местность, не помнит он). Готовила она там полезные (и вкусные!) отвары трав, чаи, которые моему брату очень нравились. Отправились мы к ней. Поначалу все было нормально, брат сыпал благодарностями, давая ей взамен сахар, муку, яйца, молоко, купленные заранее, но старушка внезапно обратила взор на меня. Её старческая рука провела от моих ног к голове:
- И как же ты, молодой человек, живешь, как птица в клетке?
Я спросил, о чем она. Она прошелестела в ответ:
- Так ты засушен. Посмертно.
Ничего не понимая, я переспросил её, о чем она толкует. Ответ оказался уже более внятным:
- Приворожен. Да так, что тут мёртвые замешаны. От ног могильною землей несет, а внутри кровью запечатано.
Я промямлил, что в такие штуки не верю и вышел из избушки. Брат, которому было не до меня, позвал знахарку, а та бросила мне вслед напоследок:
- Посмертно.
Не сложил я тогда её слова с тем "романтическим" вечером.
Вернувшись с поездки, я, конечно, пошел к Жене. Та встретила меня более, чем холодно и разговаривать со мной не хотела. Вновь я попал в череду издевательств и унижений. Это продолжалось ещё целый год, пока внезапно Женя не изменилась.
Она стала любить меня, предложила совместную жизнь и чуть ли не свадьбу, которую я предлагал чуть ли не целых три года. Моей радости не было предела, я позабыл все те ужасы, что довелось мне пережить за это время. Конечно, до свадьбы дело так и не дошло, но ещё целых два года я прожил с ней в гражданском браке.
Эти годы были замечательными, не было ни ссор, ни даже каких-либо пререканий. Словно я попал в очень хороший сон. Но этому сну суждено было закончиться. Весной того года она сообщила мне, что хочет навестить свою маму и бабушку, которые похоронены в Минске (сама она была с Беларуси). Я, конечно же, хотел поехать с ней, но она наотрез отказалась ехать вместе со мной. Дело дошло до ссоры, и, в конце концов, она извинилась и сказала, что это очень личное. И она хочет там побыть одна около пары.
Так как мы снимали жилье, мы договорились разъехаться и найти новое, поближе к центру города. Она уехала, а я отправился к родителям.
Прошла неделя, а я так с ней и не общался, она просила ее не беспокоить какое-то время. Решил позвонить - абонент вне сети. В социальных сетях пусто, подруги не в курсе. Прошел целый месяц, за ним и второй. Тогда мои чувства перемешались. Я решил, что она обманула меня и сбежала.
А в одно утро во мне внезапно исчезла тяга к ней. Я перестал волноваться, перестал её ждать. Хотя толком собраться с мыслями не мог, в голове была словно каша. И так было, пока мне не пришло письмо по почте. Бумажное письмо. Которое я вспоминаю до сих пор, но которое от ужаса, страха и неверия я сжег:
"Виктор! Ты прости меня, хотя лучше не надо. Я больше не вернусь. Никогда. И не потому, что не хочу, а потому, что меня уже тут нет. В этом мире. Я была не самой лучшей девушкой, да чего уж там - худшей. У меня с психикой не всё в порядке, да жизнь с отчимом оставила на мне неизгладимые раны, которые не лечатся ничем. Я вела ужасную жизнь и творила ужасные вещи. Когда я познакомилась с тобой, ты мне ни капли не нравился. Эх... Да будет тебе известно, что я хотела лишь одного - найти себе собачку для проведения сильнейшего приворота, которыми занимались моя мама и бабушка. Только они этим счастье личное не сделали, а я, дура, и не собиралась его строить. В тот вечер, когда я позвала тебя, помнишь? Я налила в твой бокал крови, а пока ты спал, читала приворот и в туфли твои могильной земли с могилы моей матери присыпала. И у меня получилось - ты стал моим рабом. Сначала мне это нравилось: ты был мне, как свинья-копилка, если нужны были деньги. Был личным телохранителем, хотя тебя и избивали мои парни. Ты был доктором, психологом, спасителем, или просто игрушкой для вымещения моей злобы и истерик. А мне от тебя ничего другого не нужно было. В какой-то момент я осознала, что это неправильно. Мне стало жалко тебя, жалко на самом деле. Я попыталась раскаяться, изменить себя... Я попробовала влюбиться в тебя, стать для тебя хорошей девушкой и лучшей женой. Но не смогла. Как я могу ей стать, если ты всего лишь раб в плену моего заклятия? Так нельзя жить, это не жизнь. Приворот, совершенный мною, нельзя снять ни единым известным мне способом, потому что он создается на всю жизнь. Но приворот действует, пока жив тот, кто его совершил. Так моя мама говорила. Поэтому я сделаю так, как считаю правильным в данный момент. Я думаю, что теперь тебе будет легче. А по поводу будущего... Не волнуйся, ты найдешь себе отличную девушку.
Прощай. "
Я перечитал письмо несколько раз. Тогда я в него не поверил и его действительно сжёг. Но только после прочтения письма я почувствовал, что все эти пять лет я словно был во сне. Вспомнилось очень много страшных и жутких моментов, которых бы нормальный человек не выдержал. И только сейчас я не понимал, как я мог так жить и терпеть подобное.
Последние два года с ней, они как будто принадлежали другой жизни, хорошей, счастливой. У меня нет к ней упрека за эти два года, но, по крайней мере, я научился себя правильно вести и общаться с девушками.
Я не знаю, что случилось с Женей. Вправду ли она умерла, или просто отворотила меня. Да и знать, честно говоря, не хочется. Жалко ли мне её? Скорее да, чем нет. Хотя, опять же, я не знаю, жива она или нет. Страница в её социальной сети пустует, а новой я не находил. Подруги здешние про нее уже и забыли. А я, впервые за столько времени, вдохнул свободно грудью и смог полноценно жить. Верю ли я в приворот? Верю. Пока сам не испытаешь на своей шкуре - не поймёшь.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:38
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 20:37 by VaLTieLПросмотров: 31Комментарии: 0
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