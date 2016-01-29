Прогнали

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:45

Причина: Стилистика автора сохранена

GoldenGoddess Просмотров: 278 Комментарии: 2 +7 Сегодня, 18:44 by

Когда мне было лет шестнадцать, я была в компании подростков с наших дворов. Возраст и интересы у всех были разные, а объединил нас тогда очень общительный и веселый парень.Летом частенько повадились мы ходить на так называемый глиняный карьер, который затопили водой. В 90-е, когда мы еще были мелкими, там частенько находили тела в этой самой воде. Бывало, к камням привязанные и в мешках. Купальщики находили.В общем, страшно, но в силу юношеского максимализма, нам было на все пофигу, и мы гуляли там без страха. И купаться тоже ходили.Еще возле этого карьера было много пустых недостроенных коттеджей. В которых мы, бывало, тоже ошивались, от дождя прятались, костер разводили, байки травили, в общем, стандартные "шляния" подростков.В один из летних вечеров туда пошли только ребята. В составе пяти человек. Взяли с собой магнитофон, еды, разумеется, выпивки и покрывало.Искупались, потом пошли в один из коттеджей и засели там. Развели костерок. Включили музыку. Сидели, общались и все было нормально.Стемнело. А потом Паша (был у нас один шут) решил приколоться. Подговорил другого товарища Андрея пойти побегать вокруг по кустам. Камнями покидаться (вокруг коттеджей было полно гальки и осколков кирпича), напугать их хорошенько. В итоге в коттедже остались трое - Коля, Витя и Сергей. Дальше с их слов.Сидим мы, значит, у костра, подпеваем КиШу, выпиваем, и вдруг из кустов летит камень, врезается прямо в стену. Потом рядом кусты зашевелились. Мы, не будь дураками, сразу на этих придурков подумали. Начали свистеть и улюлюкать им, мол, хватит кидаться. Свистели им, кричали. Выходят эти два паразита с другой стороны в недоумении. Говорят:- Мы еще ничего и сделать не успели, а вы уже орать.- Да, конечно, камни кидали в нас!- Ничего не кидали, - крикнул Андрей. - Мы вместе были, вообще с другой стороны, хотели вам по стене постучать.Как только он это сказал, из кустов полетел второй камень, прицельно в магнитофон попал. Стало тихо. Ни звука. Мы замерли все. Витя самый старший и посмелее, вышел вперед и крикнул :- А ну, кто там? Выходи давай! Сейчас получишь!Он постоял, а потом пошел к кустам, раздвинул их... Вот тогда мы чуть не обделались. Прямо оттуда, где он стоял, кто-то кинул камень, но там не было никого. Людей было бы видно. А потом началось. Кто-то стал бегать по кустам как бешеный. Скорость нечеловеческая. Ветки хрустели, они прямо прогибались, да так быстро, а потом со всех сторон в нас камни полетели. Как будто кидающих человек двенадцать. И снова по кустам, не одна волна, а несколько.Попадали камни в нас, в стены. Шум стоял, мат. Мы убежали оттуда, пригибаясь. Когда убегали, нам и в спину камни летели . Покрывало и магнитофон там так и остались.Днем мы их потом забрать хотели, а когда пришли, то повсюду камешки валялись. Магнитофон был разбит и ими завален, а покрывало у крыши болталось. Больше ночью туда не пойдем.А Паше тогда, кстати, глаз сильно подбило, а Вите губу.

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