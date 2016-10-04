На кладбище

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:01

Причина: Стилистика автора сохранена

Восьмая тень Просмотров: 57 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 17:59 by

Может, новогодние праздники и не лучшее время для посещения могил родственников, но, поскольку живем мы с мужем далеко от родни, то выбирать не приходится. Во время визита на каникулы в черноморский городок, мы приняли решение посетить могилу почившей в 2016-м году родственницы.Кладбище порадовало нас не по-январски пригревающим солнцем и эпическими лужами грязи вместо дорожек. Кое-как допрыгав до нужной могилы, мы остановились, чтоб "поговорить" с покойной, прибраться, сменить венки и по-семейному помянуть человека (без алкоголя, это имеет значение в рамках рассказа).Хоть погода и радовала плюсовой температурой, но кладбище навевает в основном невеселые мысли, особенно когда был человек и не стало. От грусти и тоски я испытала острое и нестерпимое желание закурить.Балуюсь я нечасто, есть тому причины, да и спортивное прошлое не позволяет дурной привычке окончательно затянуть меня, однако пачка сигарет в сумке у меня гостит.Чтоб не афишировать свои недобрые намерения перед старшими родственниками, я придумала отговорку о большущей кружке чая, выпитой на долгую дорожку, и отошла метров на сто в сторону вдоль ограды. Могила как раз была крайней возле ограды кладбища, а к ограде этой были прислонены старые венки, полуразрушенные кресты, выцветшие искусственные букеты - специфический мусор, который периодически вывозится с кладбища ответственными службами.Убедившись, что дорогу в обе стороны я вижу хорошо, а меня родственникам не видно, я торопливо затягивалась. Не прошло и минуты, как я увидела и услышала, как по дорожке по направлению от "моих" ко мне идет группа людей разных возрастов. Они шли с пустыми руками, что-то бурно обсуждали, но на семью похожи не были. Кто-то был в деловом костюме, кто-то в спортивном - очень разношерстное собрание. Я отвернулась к глухой стене забора (ну стыдно мне, хоть и взрослая девочка), чтоб избежать встречаться с людьми взглядом и выслушивать возможные замечания. Люди прошли позади меня, не обращая внимания, неуместно громко галдя о своем (я не прислушивалась), и удалились.Вернувшись, я для убедительности своей легенды пошутила, мол, только я отошла да спряталась "по делам", как такая толпа мимо бежит, не было ж никого на горизонте, еле успела.Родственники косо посмотрели на меня. Они никого не видели и не слышали, кладбище было практически пустым, за исключением нас да пары женщин, прибиравших могилу вдалеке.Сначала я совершенно не придала значения произошедшему, но после задумалась. Ну не могли три взрослых человека в здравом рассудке и трезвом уме не увидеть и не услышать этого шумного шествия, которое должно было проследовать всего в двух шагах от них. А самое странное - я слышала голоса, но не слышала чавканья и хлюпанья размокшей земли под ногами этих людей, а ведь прошли они сразу за моей спиной.Для особо въедливых поясню, что от крайних могил до забора было не меньше десяти метров прекрасно обозреваемого пространства.

Ключевые слова: Клабдище толпа родственники венки грязь авторская история

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