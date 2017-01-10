Свеча и проделки зеркала

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:34

Причина: Стилистика автора сохранена

VaLTieL Просмотров: 156 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 14:34 by

Начитавшись различных историй о зеркалах со всех уголков интернета, мне захотелось тоже попробовать вычудить что-нибудь мистическое с зеркалом.Вызовы духов, просмотр будущего (или прошлого), попытка увидеть нечто в недрах зеркала... Конечно же, эта перспектива манила, хоть и пугала.И одним летним днём я всё-таки решил попробовать. Решил я попробовать по, так сказать, обычной схеме многих практикущих - встать со свечой перед зеркалом в полночь и, не мигая, смотреть в своё отражение. Оставалась лишь небольшая заминка - свеча. И почему-то вот приспичило выбрать какую-нибудь необычную свечу.Я отправился в магазин различных магических атрибутов и принадлежностей, приобрел там черную свечу.Дело было за малым - дождаться полуночи. Время было благополучно скоротано за просмотром фильмов, и вот наступает долгажданный момент.В предвкушении я подхожу к зеркалу. К слову сказать, оно было далеко не новым, но на удивление очень крепким и хорошо сохранило вид.Я отсчитал последние секунды до двенадцати (хоть и не уверен, что это было ровно двенадцать) и зажёг свечу. Пламя слегка дрогнуло, а затем идеально выровнялось. Я даже немного насторожился, хоть врядли было тут, чему удивляться - свеча выглядела качественно и фитиль тоже, поэтому это вполне нормально.Я аккуратно взял её в левую руку и встал перед зеркалом. Ничего необычного, в отражении лишь я и пламя от моей свечи. Кот мирно спал в соседней комнате. "Ну, что ж, буду смотреть себе в глаза", - подумал я. Хотя чувствую, что я, скорее, сам себе что-нибудь в голове выдумаю.Шли секунды, а за ними минуты. Я смотрел в себе глаза, и, отрицать не стану - воздействие темноты, отражения и тишины начало давить меня.На меня напал страх, вполне логично объясняющий то, что мне начало казаться в зеркале. Пару раз казалось, будто моё отражение мне ухмыляется, а брови сдвинулись так, будто я сам на себя грозно и со злобой смотрю. Это продолжалось ещё, по крайней мере, минут пять, пока свеча внезапно не затухла. Что было очень странно, ведь никакого ветра, или даже небольшого дуновения вообще не было. Но почему-то меня это не удивило, и я стал искать спички, которые лежали на тумбочке. Достав спичку, я чиркнул по коробку, спичка вспыхнула на мгновение и затухла. Пожав плечами, я достал следующую, но картина повторилась. Одна, вторая, третья... На уже девятой спичке, которая также ярко вспыхнула и потухла, я психанул и отшвырнул коробок.И только в этот момент я ощутил, что по моим ногам идёт холодок. Естественно, я сам себя успокоил, что это всего лишь моё воображение (хотя в тот момент в это слабо верилось) и направился к шкафу, где у меня в куртке лежала зажигалка.Из комнаты медленно вышел кот. Его мордочка уставилась на меня, и он протяжно мяукнул.- Ты чего, Сэм? - шепнул я, погладив кота.Кот застыл, наблюдая за каждым моим движением. Я достал зажигалку из куртки и проверил её работоспособность. Чиркнув по колесу, пламя выскочило из зажигалки. Оно не потухло, но неестественно подёргивалось. Раздалось очередное мяуканье кота. И внезапно на меня накатил ужас. Просто ужас. Жуткий, леденящий и непонятный. Создавалось впечатление, что пространство вокруг меня стало зыбким и тяжелым. Мне захотелось закричать, я даже открыл рот, но из него только вылетел лишь слабый писк. Кот рывком рванул ко мне и зашипел. Тогда я не увидел, на кого или на что он шипел, да и не до того мне было.Судорожно сглотнув, я сделал шаг. Затем другой. Ускорившись, я дошёл до зеркала. Сердце ёкнуло - я увидел, что свеча стоит на столике зеркала, и от неё идёт едва заметный дымок, будто бы она только-только была потушена. Ничего не понимая, я схватил свечу и пламенем зажигалки зажёг фитиль. Фитиль зажёгся, и пламя, слегка подёргиваясь, появилось на свече.Я воззрился на своё отражение и судорожно сглотнул. Очертания комнаты в отражении были другими. Серые оттенки всего, даже желто-оранжевое пламя свечи было бесцветным.За спиной послышалось шипение. Я обернулся: кот сидел на стуле, и его глаза неотрывно следили за свечой. Теперь я стоял спиной к зеркалу, и мне стало невыносимо плохо. Голова закружилась, в висках появилась сильная боль, а руку затрясло. Я трясущейся рукой поставил свечу на пол и потянулся к выключателю.С меня хватит таких игр, доводящих до инфаркта. Кнопка переключателя щёлкнула, но... Ничего не произошло. Свет не зажёгся. Раздалось очередное шипение кота. Я посмотрел на него: он стоял возле свечи и явно шипел именно на неё. Правую лапу он поднёс к пламени и тихонько стукнул. Ему не удалось затушить свечу. Кот снова зашипел и фыркнул, в очередной раз занося лапу.Знак был мной понят сразу, и я протянул руку к свече, намереваясь её потушить. Однако коту моё действие почему-то не понравилось. Он зашипел на мою руку и царапнул её когтями. Такого исхода я не ожидал и руку отдёрнул. Тем временем, кот заорал и обеими лапами стал яростно бить по фитилю, где играло пламя. Ему удалось - он затушил свечу, и она повалилась на пол. А я продолжал сидеть на полу, не понимая, что мне делать теперь.- Сээмм... Сэмм! Кс-кс-кс, - позвал я кота.Тот, обернувшись, мяукнул и пошёл ко мне. Я взял его на руки и принялся гладить, пытаясь успокоиться. Боль в висках начала утихать. И я даже не помню, как уснул тогда на полу, прижавшись к стене.Очнулся я около семи часов утра, когда на улице было уже светло, и свет брезжил сквозь окна. Кота уже не было, видимо, ушёл куда-то. Я уже было решил, что произошедшее ночью лишь приснилось, но так или иначе руку саднило - на ней были царапины от Сэма. Свеча валялась неподалёку, погнутая и с каплями воска на полу. А поднявшись с пола, я испытал очередной приступ страха. Зеркало было треснуто, но не в середине, как это могло бы быть по традициям страшных историй, а слева от края вниз.Ума не приложу, откуда эта трещина и как она появилась. По зеркалу я точно не бил. Кот у меня хоть и большой, но не обладает такой богатырской силой, чтобы зеркало треснуть.После умывания я нашёл кота спящим на диване и никаких странностей не заметил. Проверил выключатель - он, оказывается, не работал в комнате. Только довольно странно, что он внезапно сломался именно в эту ночь. Свечку я выбросил по "наставлению" кота. И зеркало тоже, пришлось уж ставить новое. И желание играться с зеркалами у меня начисто отпало. Да и вам не советую.

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